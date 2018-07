Do gaszenia pożaru składowiska odpadów w Jakubowie na Dolnym Śląsku trzeba było zaangażować prawie 40 zastępów straży pożarnej, dwa helikoptery, a ewakuowanych było 340 górników z okolicznej kopalni - to efekty zdarzenia, do którego doszło 23 lipca. Teraz policja poinformowała o postawieniu zarzutów właścicielowi składowiska, który ma odpowiadać za podłożenie ognia na wysypisku.

