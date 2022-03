Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z firmą Google uruchomiło specjalną platformę, dzięki której uczniowie z Ukrainy będą mieli możliwość kontynuowania nauki w formie zdalnej. Platforma zawiera plany lekcji i umożliwia dostęp do cyfrowych wersji podręczników, filmów edukacyjnych i materiałów interaktywnych. Program zajęć będzie aktualizowany co 2 tygodnie.

Punkt humanitarny w jednej z dzielnic Lwowa / Wojtek Jargiło / PAP Według najnowszych danych do polskich szkół zapisanych zostało ponad 81 tysięcy dzieci z Ukrainy - poinformował w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Cześć placówek oświatowych na Ukrainie uruchomiła dla ukraińskich uczniów - którzy musieli opuścić kraj, lub zostali na Ukrainie- możliwość edukacji zdalnej.



Lekcje - w zależności od możliwości - mogą odbywać się w obecności nauczyciela, lub mogą polegać na zdalnym otrzymywaniu zadań i w większości samodzielnej nauce.



Jednym z ośrodków który daje taką możliwość jest Liceum imienia Bohdana Łepkiego Drohobyckiej Rady Miejskiej w Obwodzie Lwowskim.

TU MOŻNA ZNALEŹĆ LINK DO REJESTRACJI ON LINE Aby zapisać się na zajęcia rodzice dzieci z Ukrainy, którzy przebywają poza granicami kraju, powinni wypełnić następujący wniosek.

PRZYKŁADOWY WZÓR WNIOSKU W JĘZYKU POLSKIM:

Dyrektor Liceum imienia Bohdana Łepkiego Drohobyckiej Rady Miejskiej Pani Natalia Łastowiak Nazwisko, Imię jednego z rodziców lub opiekunów:

Numer telefonu komórkowego:

WNIOSEK Proszę o zapisanie mojego syna, który dotychczasowo był uczniem szkoły ( tu wypełnić jakiej ) jako ucznia ( tu wypełnić nazwę placówki nauczającej on-line)

Adres poczty elektronicznej oraz/lub numer telefonu. Kopię Aktu Urodzenia dołączam do niniejszego wniosku.. Data Podpis Jak wygląda procedura? W oparciu o taki wniosek, ośrodek edukacyjny stworzy konto użytkownika na platformie google word space for education. Rodzice lub uczniowie otrzymają szczegóły dostępu do konta. W razie potrzeby, ośrodek edukacyjny pomoże w rejestracji. Zajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym, według harmonogramu zajęć.



Dla uczniów znajdujących się poza granicami Ukrainy, rządy krajów w których się znajdują, stworzyły możliwość edukacji.



Po jej zakończeniu, aby otrzymać ukraińskie świadectwo trzeba złożyć odpis ocen otrzymanych z przedmiotów z programu nauczania.

Dotyczy to uczniów ostatniego roku nauczania. W prawie ukraińskim na razie jeszcze nie ma jeszcze przepisów regulujących odpowiednią procedurę. PRZYKŁADOWY WZÓR WNIOSKU W JĘZYKU UKRAIŃSKIM:

Алгоритм залучення дітей із сімей, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації для надання освітніх послуг Відповідно до чинного законодавства: 1) за навчання дітей відповідають батьки, чи особи які їх заміняють; 2) освітні заклади надають освітні послуги за заявою батьків, в окремих випадках є інші способи здобування освіти, в тому числі сімейне навчання, дистанційне навчання, тощо. І. Дистанційне навчання. Зареєструватись для навчання у Всеукраїнській дистанційній школі можна за покликанням: https://cutt.ly/vAYwLdX На сьогоднішній день більшість освітніх закладів України надають послуги дистанційного навчання (синхронно чи асинхронно), у тому числі Ліцей ім. Б. Лепкого Дрогобицької міської ради Львівської області. Для цього потрібно написати заяву: Директору ліцей ім. Б. Лепкого Дрогобицької міської ради Ластов’як Н.Я. Прізвище, ім’я та по-батькові одного із батьків, чи особи, яка її заміняє номер мобільного телефону З А Я В А Прошу зарахувати мого сина, який навчався у ЗОШ№13 м. Волновахи на навчання у 5 клас. Електронна адреса та|або номер телефону. Копію свідоцтва про народження додаю. Дата Підпис На підставі цього освітній заклад створює акант на навчальній платформі google word space for education, про що повідомляється батьків чи учня. Надається допомога в реєстрації. Навчання проводиться в реальному часі згідно розкладу уроків. Для учнів, які перебувають за кордоном, виникають проблеми із часовим узгодженням. Для здобувачів освіти, які із сім’ями зараз перебувають за кордоном, уряди країн створюють можливості для продовження освіти. А після закінчення навчання там, для отримання документів про освіту в Україні, їм буде достатньо при поверненні представити виписки оцінок. (Правда, для випускних класів, Українське законодавство ще не врегулювало це питання). ІІ. Отримати освіту можна сімейною формою навчання. За заявою батьків. Батьки відповідають за здобуття освіти. При цьому. двічі на семестр учні забов’язані здавати заліки/контрольні з усіх предметів навчального плану.



ZUS uruchomił infolinię w języku ukraińskim W poniedziałek, 21 marca, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Chodzi o osoby, które w wyniku konfliktu zbrojnego przybyły do Polski po 23 lutego tego roku. Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22 444 02 55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl. Jak przekazał ZUS, wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy.



Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - powiedział PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.



Również na stronie internetowej Zakładu dostępne są informacje w języku ukraińskim. Potrzebujący mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc - podkreślił.



Docelowo na stronie internetowej ZUS będą publikowane informacje o warunkach uzyskania świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.



Z powodu wojny na Ukrainie ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Zobacz również: ZUS uruchomił infolinię w języku ukraińskim



RMF 24