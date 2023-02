Margaret, Viki Gabor i KidCutUp zostali ogłoszeni jako goście specjalni na koncercie P!NK w lipcu w Warszawie w ramach trasy Summer Carnival 2023. Fenomenalna gwiazda popu powróci do nas z nową energią i swoim potężnym głosem po raz pierwszy od fenomenalnej trasy Beautiful Trauma World Tour w 2019 roku. Trio gości będzie towarzyszyć P!NK na PGE Narodowym 16 lipca 2023.

W ciągu 10-letniej kariery Margaret osiągnęła niebywały sukces zarówno w Polsce, jak i na świecie. Po współpracy z Mattem Duskiem i uznaniu licznymi nagrodami branży muzycznej, dokonała zwrotu w swojej karierze, czego efektem jest album "Gaja Hornby" (2019) - 100% polskojęzyczny materiał, pokazujący nowe oblicze artystki. W 2023 roku Margaret wyda w marcu nową EP-kę, a w kwietniu swój koncertowy album MTV Unplugged.

15-letnia Viki Gabor to bez wątpienia najpopularniejsza polska gwiazda młodego pokolenia. Jako finalistka The Voice Kids i zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, Viki wkroczyła do świata muzyki z milionami wyświetleń na Youtubie. Od tego czasu wystąpiła na niezliczonych koncertach i wzięła udział w wielu projektach telewizyjnych. Jesienią 2022 roku Viki Gabor wydała swój drugi album "ID", który został bardzo dobrze przyjęty przez fanów i branżę muzyczną.

DJ i producent KidCutUp, jest rosnącym głosem na międzynarodowej scenie DJ-ów. Grał wszędzie, od światowej sławy klubów po letnie festiwale na całym świecie i będzie dobrze znany publiczności P!NK, ponieważ był gościem specjalnym na trasie "Beautiful Trauma World Tour". Jego talent jest bardzo pożądany, a jego remiksy są grane przez takich artystów jak Diplo, DJ Khaled i The Chainsmokers.

Po wydaniu najnowszego singla "Trustfall" w styczniu 2023 roku, dziewiąty studyjny album P!NK o tej samej nazwie ukaże się 17 lutego.

Znana z niezaprzeczalnie zapierających dech w piersiach występów na żywo z kolosalną produkcją, w połączeniu z jej światowej klasy talentem, trasa P!NK Summer Carnival 2023 będzie kolejnym imponującym punktem zwrotnym w jej już fenomenalnej karierze i prawdziwie niezapomnianym doświadczeniem dla fanów w całej Europie i Ameryce Północnej w 2023 roku.

P!NK Summer Carnival 2023. Niedziela 16 lipca - PGE Narodowy, Warszawa

Gwiazda światowego formatu P!NK

Debiutując w późnych latach 90., P!NK szybko rozwinęła swoją własną tożsamość, przekształcając popowe piosenki i mocny rockowy wokal w mistrzowskie połączenie. Seria singli numer jeden, miliony sprzedanych albumów i biletów na całym świecie pozwoliły jej utrzymać się w pierwszej dziesiątce przez wiele dekad. P!NK jest jedną z najbardziej utytułowanych artystek popowych na świecie.

P!NK wydała osiem albumów studyjnych, jeden album z największymi przebojami, jeden album live, sprzedała ponad 60 milionów ekwiwalentów albumów i ponad 75 milionów singli. Jest laureatką trzech nagród Grammy (21 nominacji), jednej Daytime Emmy Award, siedmiu Billboard Music Awards, siedmiu MTV Video Music Awards (w tym laureatką 2017 Michael Jackson Vanguard Award), dwóch MTV Europe Awards, dwóch People's Choice Awards i The Brits Outstanding Contribution to Music Award w 2019 roku (będąc pierwszą międzynarodową artystką, która otrzymała to wyróżnienie). W 2019 dostała również swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. Podczas rozdania Billboard Music Awards w 2020 roku otrzymała nagrodę Icon Award.

Margaret autorka tekstów i kompozytorka

Margaret to wokalistka, a zarazem jedna z najbardziej popularnych artystek młodego pokolenia. Na swoim koncie ma pięć studyjnych albumów, w tym dwa - "Add The Blonde" (2014) i "Just The Two of Us" (2015) - nagrodzone platyną. Jest także laureatką wielu branżowych nagród na czele z MTV Europe Music Awards oraz Eska Music Awards. Podpisany na początku kariery międzynarodowy kontrakt pozwolił jej rozwijać skrzydła pod okiem najlepszych profesjonalistów branży muzycznej. W zestawieniu z nietuzinkową osobowością zaowocowało to wieloma artystycznymi sukcesami, m.in. udziałem w Melodifestivalen w Szwecji, gdzie z piosenką "In My Cabana" Margaret dotarła do finału zdobywając równocześnie pierwsze miejsce wyników sprzedażowych serwisu iTunes w Szwecji.

Pomimo tych osiągnięć zdecydowała się na zwrot w swojej karierze, czego rezultatem był album "Gaja Hornby" (2019) - w 100% polskojęzyczny materiał, ukazujący nowe oblicze artystki. Płyta zdobyła nominację do Fryderyka w kategorii Album Roku Pop. W 2021 roku Margaret wydała krążek "Maggie Vision", który z jednej strony był wypadkową jej fascynacji hip-hopem i brzmieniami urban music, a z drugiej koniecznością opowiedzenia o ważnych sprawach z jej życia.

Choć artystka nazwała "Maggie Vision" najbardziej "swoją" płytą w karierze, to na krążku nie zabrakło gościnnych występów. Udział w nagraniach wzięli Otsochodzi, Young Igi, Kukon, Kizo, Natalia Szroeder, Kara, Urboishawty oraz Stanislavv. "Maggie Vision" to też chwytliwe melodie i odważne czerpanie z popu, co w połączeniu z hiphopowymi inspiracjami, nadało płycie oryginalnego wymiaru. Artystyczna metamorfoza szła w parze ze zmianami na polu biznesowym.

Margaret postanowiła zerwać dotychczasowe kontrakty, by stworzyć własny songwritersko-producencki team, a następnie skupić się na rozwoju działalności wspierającej młode talenty, do czego zainspirowało ją jurorstwo w The Voice Of Poland. W lipcu 2021 Margaret wypuściła wakacyjną EP-kę "Gelato", która podbiła letnie imprezy. Singiel "Tak na oko" do tej pory gości na wielu radiowych listach przebojów. Na przestrzeni 2022 roku ukazało się zaś kilka nowych singli, m.in. "Cry in my Gucci" oraz "Niespokojne Morze", które podobnie jak "Gelato" EP spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i radiowych rozgłośni. W maju 2022 Margaret została polską ambasadorką Spotify EQUAL - międzynarodowej kampanii promującej i wspierającej kobiety w branży muzycznej.

We wrześniu artystka była gościem eventu specjalnego Spotify EQUAL w Los Angeles, na który została zaproszona jako jedna z pięciu ambasadorek tej wyjątkowej akcji spoza USA. Margaret podejmuje również wyzwania na nowych polach działalności artystycznej - niedawno wystąpiła w filmie pełnometrażowym "Zadra", który znalazł się w konkursie głównym ostatniego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni (premiera kinowa planowana na styczeń 2023), a także w serialu audio "Niech to usłyszą", który można obecnie śledzić na antenie Radia ZET. Rok 2023 to jubileusz 10-lecia kariery Margaret. W najbliższych planach - nowa EPka oraz album MTV Unplugged.

Viki Gabor wygrała "Szansę na Sukces Eurovision Junior"

Urodzona w Niemczech, przez kilka lat mieszkała w Anglii, a obecnie mieszka w Polsce w Krakowie, pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny, po raz pierwszy pojawiła się na scenie w The Voice Kids i dotarła do finału, a jej pierwszy singiel "TIME" ma już ponad 5,4 miliona wyświetleń. W 2019 roku wystąpiła w Sopocie na "Top of the Top Sopot Festival Young Choice Awards", w październiku tego samego roku wygrała "Szansę na Sukces Eurovision Junior", następnie wystąpiła w Wielkiej Brytanii podczas trasy koncertowej Bars and Melody w sześciu miastach.

W listopadzie 2019 roku reprezentowała Polskę w Eurowizji Junior, którą oczywiście wygrała. Dzięki niej Polska wygrała drugi raz z rzędu, a jej piosenka "Superhero" do dziś ma ponad 24 miliony wyświetleń na YouTube i nadal jest często grana w polskich radiach. Viki Gabor wystąpiła także podczas telewizyjnego "Sylwestra marzeń" w Zakopanem.

Na początku 2020 roku Viki nagrała spektakularny duet z Kayah zatytułowany "Ramię w Ramię", który okazał się mega hitem, na YouTube, obejrzało go ponad 55 milionów osób. 4 września 2020 wydała swój debiutancki album zatytułowany "Getaway (into my imagins)", który pokrył się złotem, w listopadzie 2020 Viki Gabor została ambasadorką Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, podczas którego wykonała utwór "Move the World" napisany przez Gromeego.

Rok 2020 zakończyła licznymi występami w koncertach telewizyjnych, m.in. Kolędy w Pelplinie, Koncert Świąteczny w TVP czy "Sylwester z TVP 2". W lutym 2021 zaśpiewała podczas finału Miss Polski w telewizji SuperPolsat, brała także udział w programie "To był rok" jako gwiazda muzyczna oraz w koncercie "Pasja", "Wielkanocny koncert dobrej nadziei", koncercie "Nie ma jak u mamy".

Niespełna 16-letnia Viki to bez wątpienia najpopularniejsza polska gwiazda młodego pokolenia, była już nominowana do pięciu Fryderyków i wygrała wiele plebiscytów. W czerwcu 2021 została Ambasadorką akcji "Bezpieczne Wakacje" pod patronatem Pary Prezydenckiej i dała mini koncert na żywo w ogrodach Pałacu Prezydenckiego dla blisko 200 dzieciaków. Pod koniec czerwca wystąpiła na scenie Opery Leśnej podczas Polsat Super Hit Festiwal w koncercie "Best of the Best" oraz podczas koncertu z okazji 20-lecia TVN24.

Latem 2021 można było ją zobaczyć i usłyszeć podczas "Letniej Trasy" z TVP 2, rok 2021 zakończyła występem podczas "Sylwestra" w Telewizji Polsat. Początek 2022 roku Viki rozpoczęła od udziału w kultowym programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie, ponadto wystąpiła gościnnie w preselekcjach do Eurowizji w TVP oraz podczas koncertu "Solidarni z Ukrainą", Viki wystąpiła podczas gali "Wiktory" oraz wielu innych produkcjach telewizyjnych, których nie sposób wymienić.

Jesienią 2022 roku Viki Gabor wydała swój drugi album "ID", który został bardzo dobrze przyjęty przez fanów i branżę muzyczną. W listopadzie 2022 Viki została ambasadorką Spotify EQUAL, a billboard z jej zdjęciem zawisł na nowojorskim Times Square.

KidCutUp - rosnący głos na międzynarodowej scenie DJ-ów

Od aren na całym świecie, przez lokalne kluby, po Twój salon, KidCutUp był w czołówce DJ-ów w latach 90-tych, 2000 i później, a od tego czasu koncertował z wielkimi supergwiazdami m.in. P!NK i Cher.

Przyciągnął uwagę tysięcy na Summerfest, największym na świecie festiwalu muzycznym w jego rodzinnym Milwaukee, utrzymywał fanów w ruchu na festiwalu Soundset w Twin Cities, MN, i stale koncertował w całym kraju. Jego talent jest bardzo pożądany, a jego remiksy były grane przez takich artystów jak Diplo, DJ Khaled, The Chainsmokers, Z-Trip i innych. Obecnie KidCutUp jest topowym remikserem i edytorem w jednym z największych na świecie serwisów muzycznych, DJcity.com.