W środę rano powinna zacząć się kolejna ewakuacja z miasta Sumy na wschodzie Ukrainy. Korytarz humanitarny ma być utrzymany w tym rejonie do 21. Wczoraj miasto zdołało opuścić 5 tys. cywilów. Strona rosyjska zapewnia, że korytarze humanitarne będą otwarte także w Kijowie, Charkowie, Czernichowie i Mariupolu. Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, do Polski przybyło łącznie 1,33 mln uchodźców z Ukrainy - wynika z danych Straży Granicznej. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze w pobliżu Kijowa / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

10:10 Ukraińscy więźniowie walczą z Rosją

Kilkuset byłych ukraińskich więźniów, którzy zostali ułaskawieni, walczy przeciw rosyjskiej agresji z bronią w ręku - poinformował w środę minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski.

Komisja ułaskawień wciąż pracuje. O ile pamiętam, kilkaset osób po ułaskawieniu wzięło broń do ręki i poszło bronić Ukrainy - oznajmił Monastyrski w telewizji 1+1.

10:05 Ambasador Ukrainy chwali Polaków

Ambasador Ukrainy w Polsce zaapelował do Ukraińców, by po przyjeździe do naszego kraju, nie szukali schronienia jedynie na wschodzie i południowym wschodzie.

Andryj Deszczyca występując w ukraińskich mediach zapewnił, że przygotowane na przyjęcie uchodźców są także inne województwa. Dyplomata podkreślał, że właśnie do Polski z powodu wojny uciekło najwięcej uchodźców z jego kraju.

Zwracał uwagę na potężne zaangażowanie Polaków w pomoc Ukraińcom.

Jestem pod wrażeniem jak zwyczajni polscy obywatele, wolontariusze udzielają wszelkiej pomocy naszym obywatelom, którzy przekraczają granicę. Pomagają, ale przede wszystkim pokazują ludzką otwartość i szczerość - mówił.

09:58 Nexta: W Moskwie ludzie sprzedają online produkty z McDonald's

09:50 Potrzebni wolontariusze

Potrzebni są wolontariusze, potrzebne są dary dla uchodźców, którzy falami przetaczają się między innymi przez lubelski dworzec PKS. W ciągu doby to nawet ponad tysiąc osób - opowiadają pomagający.

Jak możesz pomóc w swojej małej ojczyźnie? Szczegółowo piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony .

09:45 Ukraińskie dzieci w polskich szpitalach

Ponad 700 ukraińskich dzieci jest obecnie w polskich szpitalach.

Najwięcej, ponad setka, małych pacjentów jest w lecznicach na Podkarpaciu - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

09:39 Szacunkowe straty Rosji - stan na 9 marca

09:33 Ukraina informuje o zabiciu rosyjskiego podpułkownika

Dowódca 33. pułku strzelców zmotoryzowanych rosyjskiej Gwardii Narodowej ppłk Jurij Agarkow został zabity na Ukrainie - poinformowały w środę Siły Zbrojne Ukrainy na Twitterze.

Ranek rozpoczyna się od dobrej nowiny. Liczba zlikwidowanych przedstawicieli wyższego dowództwa Rosji rośnie. Oto jeszcze jeden - napisano na Twitterze, publikując zdjęcie zabitego wojskowego.



09:27 Ukraińcy proszą Polaków o pomoc

Reporter RMF FM Mateusz Chłystun opublikował na Twitterze nagranie obrony terytorialnej Białej Cerkwi i obwodu kijowskiego z prośbą do "naszych braci w Polsce" o pomoc - m.in. kaski i amunicję.

09:22 Rosja zgodziła się nie ostrzeliwać kilku korytarzy ewakuacyjnych

Rosja zgodziła się nie ostrzeliwać korytarzy ewakuacyjnych z Mariupola, Wołnowachy, Enerhodaru, Sum i obwodu kijowskiego - oświadczyła w środę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na briefingu.

Trasy ewakuacji i termin zatwierdził też Czerwony Krzyż.

Mieszkańcy Enerhodaru i Mariupola będą mogli udać się do Zaporoża, mieszkańcy Sum - do Połtawy, Wołnowachy - do Pokrowska, Iziuma - do Łozowej, zaś mieszkańcy Worzela, Buczy, Borodzianki, Irpienia i Hostomla w obwodzie kijowskim - do Kijowa.

09:19 PAA: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi

Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - przekazała w środę Państwowa Agencja Atomistyki. Nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej - dodano.

PAA na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - czytamy we wpisie PAA.

09:16 O personelu elektrowni w Czarnobylu

Nexta: Personel elektrowni w Czarnobylu nie został wymieniony od prawie 2 tygodni.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wyraziła zaniepokojenie sytuacją i wezwała do negocjacji w sprawie gwarancji bezpieczeństwa.

09:11 Ukraina: Rosja straciła ponad 12 tys. żołnierzy

Ogólne straty bojowe wojsk rosyjskich na Ukrainie od 24 lutego do 9 marca to ponad 12 tys. żołnierzy - podał w środę sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy w mediach społecznościowych.

Wśród rosyjskich strat wymieniono także 317 czołgów i 1070 wozów opancerzonych, 28 systemów obrony przeciwlotniczej, 49 samolotów, 81 śmigłowców i 482 pojazdy.

Tak jak w komunikacie dzień wcześniej sztab wymienił wśród strat również: 120 systemów artyleryjskich, 56 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 3 kutry, 60 cystern i 7 bezzałogowych statków powietrznych.



09:04 Otwarto 6 korytarzy humanitarnych

Ukraiński rząd potwierdza otwarcie 6 korytarzy humanitarnych, którymi mogliby się ewakuować mieszkańcy miast znajdujących się w strefie działań wojennych.



Szczegóły przedstawiła właśnie Iryna Wereszczuk. Wicepremier Ukrainy zastrzega, że ma bardzo dużo wątpliwości dotyczących wypełnienia przez Rosję umów, zaapelowała o zawieszenie broni na czas ewakuacji.



Bardzo prosimy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, by dotrzymały wzięte na siebie zobowiązania i wstrzymały ogień od 9 do 21, tak jak się umawialiśmy - powiedziała Wereszczuk.

Wczoraj udało się przeprowadzić ewakuację mieszkańców Sum do Połtawy. Prowadzono też akcję ewakuacji podkijowskich miejscowości do stolicy. Tam jednak Rosjanie nie przerwali działań wojennych.

08:58 Nowe informacje z elektrowni w Czarnobylu

Utraciliśmy kontakt z systemami monitorującymi poziom promieniowania odpadów radioaktywnych w elektrowni atomowej w Czarnobylu - poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) we wtorek wieczorem.

W obiekcie znajdują się wyłączone z użytku reaktory oraz składowiska odpadów promieniotwórczych. Organ regulacyjny przekazał, że może komunikować się z zakładem tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

MAEA napisała także w oświadczeniu, że agencja bada stan systemów monitorowania zabezpieczeń w innych lokalizacjach na Ukrainie i wkrótce przekaże dalsze informacje.

08:54 Zełenski: Świat nie wierzy w przyszłość Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych swoje najnowsze przemówienie.

Świat nie wierzy w przyszłość Rosji, nie mówi o niej. Mówią o nas. Pomagają nam. Przygotowują się do wsparcia naszej odbudowy. Po wojnie. Bo wszyscy widzieli, że dla ludzi, którzy tak bohatersko się bronią, to "po wojnie" na pewno przyjdzie - powiedział.

08:49 Ile Rosja ma ropy?

Niezależny białoruski portal Nexta opublikował infografikę przedstawiającą światowe złoża ropy:

08:45 20 tys. ton pomocy humanitarnej

20 tys. ton pomocy humanitarnej dotarło na Ukrainę przez ostatni tydzień - poinformował szef ukraińskiego rządu.

Przez ostatnie sześć dni ukraińską granice przekroczyło prawie 3 tysiące ciężarówek, które przywiozły 20-ścia tysięcy ton pomocy humanitarnej. To produkty spożywcze, odzież leki, towary medyczne, które rząd kieruje już do poszczególnych regionów - relacjonował wczoraj premier Denis Szmyhal.

08:40 Kolejne ofiary rosyjskiego ostrzału

Dziesięć osób zginęło i 10 kolejnych odniosło obrażenia w wyniku ostrzelania przez wojsko rosyjskie Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w środę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Hajdaj powiadomił, że we wtorek żołnierze rosyjscy ostrzelali liczne budynki mieszkalne w mieście, i podał adresy, pod którymi znaleziono zabitych i rannych.

08:31 Rosja odpowie na sankcje

Reuters: W środę Rosja ostrzegła Zachód, że pracuje nad odpowiedzią na sankcje. Odpowiedź ma być szybka, przemyślana i drażliwa (oryg.sensitive) dla adresatów.

Zapowiedział to Dmitry Birichevsky, dyrektor departamentu ekonomicznej współpracy ministerstwa spraw zagranicznych Rosji.

08:26 Ukraina wycofuje żołnierzy z Konga

Ukraina wycofuje z Demokratycznej Republiki Konga żołnierzy i sprzęt wojskowy. Rzecznik ONZ powiedział, że ukraiński rząd oficjalnie poinformował ONZ, że jego kontyngent wojskowy, w tym personel, helikoptery i sprzęt, zostanie odwołany. Kontyngent ukraiński w ramach misji stabilizacyjnej ONZ w Kongo liczy 250 żołnierzy.

Według ONZ Ukraina uczestniczy również w misjach pokojowych ONZ w Sudanie Południowym i Mali.

08:19 Ukraina: Rosja może skierować na Ukrainę żołnierzy z Naddniestrza

Rosja może zaangażować w działania wojenne na Ukrainie żołnierzy separatystycznego Naddniestrza w liczbie około 800 osób - ocenia ukraiński sztab generalny w komunikacie na Facebooku.

W informacji, opisującej sytuację według stanu na ranek 9 marca, sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych ocenia, że wojsko rosyjskie cierpi na braki kadrowe. Wobec tego "nie wyklucza się możliwości" zaangażowania żołnierzy nieuznawanej separatystycznej republiki Naddniestrza, jednak morale tych sił jest według sztabu na niskim poziomie.

Sztab generalny przekonuje, że strona rosyjska prowadzi obecnie ukrytą mobilizację pod pozorem szkoleń, m.in. na anektowanym Krymie i na południu Rosji, w Kraju Krasnodarskim, jak również "aktywizowała działania dotyczące naboru ochotników" do walki na Ukrainie.

08:13 Ponad 1,3 mln uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja w Ukrainie, do Polski przybyło łącznie 1,33 mln uchodźców z Ukrainy, wśród nich 93 proc. to Ukraińcy - podała w środę rano na Twitterze straż graniczna. W środę do godz. 7 granicę przekroczyło 33,5 tys. osób.

08:09 Rosjanie porzucają sprzęt?

Nexta opublikowała nagrania, na którym ukraińscy obrońcy pokazują prawdopodobnie rosyjski sprzęt porzucony przez żołnierzy.

08:04 Skutki rosyjskiego ostrzału miasta Sumy

07:59 Zginęło 5 osób, w tym 2 dzieci

Pięć osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w mieście Malin w obwodzie żytomierskim Ukrainy - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na komunikat biura prasowego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Do ataku doszło o godz. 20.50 we wtorek. Zniszczonych zostało siedem jednopiętrowych budynków mieszkalnych. Zginęło dwoje dzieci urodzonych w zeszłym roku.

Pocisk trafił też w budynek mieszkalny w wiosce Doneć w obwodzie charkowskim, w wyniku czego zginęły dwie osoby, w tym 7-letnie dziecko.

07:50 Prawie 6 tys. wolontariuszy Czerwonego Krzyża

Blisko 6 tys. wolontariuszy Czerwonego Krzyża pracuje na Ukrainie i są oni obecni we wszystkich obwodach - poinformował w środę szef Czerwonego Krzyża Ukrainy Maksym Docenko.

Jak podkreślił, 3 tys. wolontariuszy zgłosiło się do pracy w Czerwonym Krzyżu po wybuchu wojny. Pomogliśmy już ponad 200 tys. mieszkańców we wszystkich obwodach - oznajmił Docenko, cytowany przez portal Suspilne.

07:43 "Milion dzieci uciekło z Ukrainy"

Milion dzieci uciekło z Ukrainy przed wojną - wynika z danych opublikowanych przez organizację Save The Children. Wiele z nich na własną rękę. Rodzice decydują się na desperacki krok, by ratować swoje dzieci. Odsyłają dzieci z sąsiadami albo znajomymi, by zapewnić im bezpieczeństwa poza Ukrainą, a sami zostają, by chronić swoje domy - mówi Irina Saghoyan, szefowa Save The Children na Europę Wschodnią.

Matki z dziećmi w miejscu przeznaczonym dla uchodźców we Lwowie / MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

07:42 "Don't worry, be happy"

Coś optymistycznego o poranku: Ukraińscy obrońcy Odessy zagrali na instrumentach dętych utwór Don't worry, be happy.

07:12 Nowa relacja