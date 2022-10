Najprawdopodobniej jeszcze dziś polski rząd wyśle notę dyplomatyczną do Berlina w sprawie reparacji wojennych. To ustalenia reporterów RMF FM. O godzinie 11:00 oświadczenie w tej sprawie wydać ma szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Jutro do Polski przyjechać ma szefowa niemieckiego MSZ.

Zrujnowana Warszawa na początku lat 40. ubiegłego wieku / Judaica-Sammlung Richter / PAP/DPA

Polski rząd wyśle dziś do Berlina notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych. Będzie to, jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski, list z wezwaniem do uregulowania nierozwiązanych dotąd kwestii reparacji wojennych.

Dołączona ma być informacja o raporcie o stratach wojennych przygotowanym ostatnio przez zespół posła Arkadiusza Mularczyka.

Ma być także informacja o stanie prawnym - czyli analiza, że według polskich władz nie ma podstaw do twierdzenia, iż sprawa reparacji została zamknięta np. w 1953 roku przez komunistyczny rząd.

Ta nota ma być wysłana do Berlina jeszcze dziś i nie jest to data przypadkowa. Od tego momentu niemiecki rząd może być pytany, jak odpowie na polską notę, a akurat jutro w Warszawie na spotkaniu w MSZ-cie będzie szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.

1 września został zaprezentowany raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Z raportu wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł.

Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł Mularczyk.

Dzień po prezentacji raportu wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Premier premier Mateusz Morawiecki informował, że wkrótce ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił kilka dni temu w Opolu, że "walka o reparacje będzie trwała długo, ale będziemy ją prowadzić z całą konsekwencją w skali globalnej".

"Nie jesteśmy partią syndromu sztokholmskiego, który jest pewną chorobą, i nie porównujemy paczek przysyłanych w czasie stanu wojennego do tego, co są nam winni, tak jak czyni to pewna leciwa pani. Nie dajcie się państwo na to nabrać" - powiedział.