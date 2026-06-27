RMF24

Debiutująca w mistrzostwach świata Republika Zielonego Przylądka niespodziewanie awansowała do 1/16 finału, w czym pomogła jej Hiszpania, wygrywając z Urugwajem 1:0.



Piłkarze z Afryki zajęli drugie miejsce w grupie H po trzech remisach - z Hiszpanią 0:0, Urugwajem 2:2 i na zakończenie fazy grupowej, w piątek w Houston, z Arabią Saudyjską 0:0.



Mecz w Teksasie był słabym widowiskiem. Obie drużyny walczyły o awans do 1/16 finału, widać było determinację, jednak brakowało umiejętności. W pierwszej połowie lekką przewagę mieli piłkarze z Afryki, częściej atakowali, ale jedyny celny strzał oddali w 45. minucie rywale. Po dośrodkowaniu Abdulelaha Al-Amriego Mohamed Kanno znalazł się w świetnej sytuacji, lecz jego strzał głową bez trudu obronił Vozinha.



Po przerwie dalej na boisku panował chaos. Dopiero w ostatnim kwadransie kibice doczekali się składnych akcji, gdy Saudyjczycy wyraźnie opadli z sił, a Kabowerdeńczycy śmielej zaatakowali. W 74. minucie Laros Duarte przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem saudyjskim Mohammedem Al-Owaisem, nie wykorzystując najlepszej okazji.



W doliczonym czasie gry drużyna z Wysp Zielonego Przylądka mogła wszystko zaprzepaścić, gdy po przypadkowej akcji wchodzący z ławki rezerwowych Abdullah Al Hamdan znalazł się z piłką w polu karnym. Strzał był jednak za słaby, by zaskoczyć Vozinhę.



Chwilę później Nuno da Costa mógł postawił kropkę nad i, ale strzelił obok słupka.



W 1/16 finału sensacyjny debiutant zmierzy się z broniącą tytułu mistrzowskiego Argentyną.