W obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały kolumnę samochodów, w których znajdowali się cywile. Zginęło co najmniej 20 osób - powiedział szef tamtejszych regionalnych władz Ołeh Syniehubow. "To okrucieństwo, które nie ma żadnego uzasadnienia" - podkreślił. W związku z niedoborem kadr oficerskich w rosyjskiej armii Kreml zamierza skierować kursantów uczelni wojskowych na front oraz do szkolenia zmobilizowanych mężczyzn - twierdzi natomiast Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia soboty związane z wojną w Ukrainie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczony blok w obwodzie charkowskim na Ukrainie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA 13:45 Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak opublikował nagranie, na którym ukraińscy żołnierze umieszczają flagę państwową na znaku na rogatkach Łymanu w obwodzie donieckim. Rosyjskie zgrupowanie pod Łymanem jest otoczone - powiadomił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj.



Wojskowy oświadczył, że ukraińskie siły odbiły pięć miejscowości wokół Łymanu. "Jampil, Nowoseliwka, Szandryhołowe, Drobyszewe i Stawki zostały wyzwolone. Trwają tam działania stabilizacyjne" - powiedział Czerewatyj na antenie ukraińskiej telewizji.

13:38

Znowu cywilne ofiary tej wojny

Zobacz również: 20 osób zginęło. Rosjanie ostrzelali kolumnę cywilnych aut 13:00 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował w sobotę przywódcy USA Joe Bidenowi za podpisanie ustawy przewidującej dodatkowe fundusze na pomoc dla Kijowa w wysokości 12,35 mld dolarów. "Ta pomoc jest dziś ważniejsza, niż kiedykolwiek" - oświadczył Zełenski.



"Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych za podpisanie (dokumentu przewidującego) dodatkowe wsparcie dla Ukrainy w wysokości 12,35 mld dolarów. Dzień wcześniej ustawę poparły obie izby amerykańskiego Kongresu. Doceniamy ten potężny akt solidarności Amerykanów z Ukrainą" - napisał na Twitterze Zełenski. 12:30 Rosja może zaatakować zachodnie systemy łączności, zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i na dnie oceanów - ostrzegł dowódca brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin w wywiadzie opublikowanym w "Daily Telegraph".



Zobacz również: Ekspert: Rosja może atakować i w przestrzeni kosmicznej, i na dnie oceanów 12:00 Gruzja nie uznaje nielegalnych tzw. referendów przeprowadzonych przez Rosję na terytorium Ukrainy oraz niezgodnej z prawem aneksji tych ziem; działania Kremla mają na celu zmianę uznanych międzynarodowo granic Ukrainy - oświadczyło MSZ w Tbilisi.



"W wyniku tego kolejnego nielegalnego aktu Federacji Rosyjskiej zostały rażąco naruszone fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, ochrony integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw" - podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie gruzińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.





11:02 W piątkowym ataku na kolumnę humanitarną w Zaporożu rosyjskie wojska po raz pierwszy użyły zmodernizowanych rakiet S-300, które wybuchają w chwili uderzenia w ziemię i powodują ogromne straty ludzkie - powiadomiło w sobotę MSW Ukrainy. W wyniku ostrzału zginęło 30 osób, 88 zostało rannych.



S-300 to broń przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, jednak Rosjanie używają jej od pewnego czasu do ataków na cele naziemne w Ukrainie.



Wcześniej rosyjskie wojska wykorzystywały rakiety, które najpierw wbijają się w ziemię na głębokość kilku metrów, a następnie wybuchają - wyjaśnił Monastyrski.

Tym razem użyto rakiet eksplodujących od razu po kontakcie z ziemią. 10:45 W kotle łymańskim otoczonych jest 5 tys. rosyjskich wojskowych - stwierdził Serhij Hajdaj, lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy. Żołnierze wroga znajdujący się w Łymanie prosili swoje dowództwo o zgodę na wycofanie się, ale odmówiono im - napisał Hajdaj na Telegramie.



W jego ocenie siły przeciwnika będą próbowały wyrwać się z okrążenia lub poddadzą się. "Niemal wszystkie trasy odwrotu czy dostaw amunicji zostały odcięte" - powiadomił gubernator

Od kilku dni ukraińskie wojska "domykały" okrążenie rosyjskich oddziałów, skoncentrowanych w okupowanym przez Rosjan od maja mieście Łyman w obwodzie donieckim, położonym przy granicy z obwodem ługańskim, na wschód od rzeki Doniec.



10:00 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, w którym odwołuje planowy jesienny pobór do wojska - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na dokument opublikowany na stronie internetowej głowy państwa.



Zgodnie z dekretem jesienny pobór nie odbędzie się. Przeniesienie wojskowych do rezerwy zostanie odłożone na okres "nie wcześniejszy, niż po ogłoszeniu demobilizacji w ustalonym porządku". 09:15 W piątkowym ostrzale cywilnego konwoju pod Zaporożem rosyjskie siły prawdopodobnie użyły pocisku obrony powietrznej dalekiego zasięgu, a wykorzystanie go do ataku naziemnego niemal na pewno wynika z ogólnych niedoborów amunicji - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej potwierdzono, że niemal na pewno to wojska rosyjskie dokonały ataku na konwój. W wyniku ostrzału zginęło 30 osób, a 88 zostało rannych. 08:30 Wojsko rosyjskie zatrzymało i wywiozło w nieznanym kierunku dyrektora generalnego Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ihora Muraszowa - poinformował szef koncernu Enerhoatom Petro Kotin. Koncern zarządza ukraińskim zakładem.

Zobacz również: Rosyjskie wojska uprowadziły szefa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej 08:15 Władze Ukrainy dysponują obecnie danymi blisko ośmiu tysięcy dzieci deportowanych do Rosji, jednak liczba ta jest prawdopodobnie większa. W trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę Rosjanie nielegalnie wywozili niepełnoletnich. Niektóre dzieci są oddawane do adopcji. Zobacz również: Rosjanie wywożą ukraińskie dzieci. Tysiące potwierdzonych przypadków 08:00 Konsulat Federacji Rosyjskiej w Nowym Jorku został oblany czerwoną farbą. Zajście zarejestrowała kamera - informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.

07:57 Czterech cywilów zginęło, a sześciu zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w sobotę na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Dwie osoby zginęły w miejscowości Maksymilianiwka, a po jednej w Bachmucie i Swiatohirsku.

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji, zginęło 913 mieszkańców Donbasu, a 2294 zostało rannych. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych miastach Mariupol i Wołnowacha.





Urszula Gwiazda