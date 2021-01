Kawa jest dla wielu osób nieodzowną częścią dnia. Czasem spożywana dla pobudzenia energetycznego, czasem dla przyjemności. Ma ona wiele zalet, ale ma także i swoje wady – zakwasza organizm. Oznacza to, że do zmetabolizowana kawy nasz organizm musi zużywać wapń i magnez, minerały zasadowe ważne dla wielu funkcji życiowych. To dlatego wiele osób pijących kawę uskarża się na uderzenia gorąca, zmianę rytmu pracy serca, poczucie wysuszenia (odwodnienia), zbytnie pobudzenie, skoki ciśnienia, nieprzyjemne uczucie w żołądku, zaparcia i inne nieprzyjemne efekty. Niektórzy wręcz, z wymienionych powodów, nie mogą jej pić, choć bardzo lubią jej smak. Na szczęście są dostępne kawy, które mają wszystkie zalety zwykłej kawy, lecz nie mają jej wad – łączą w sobie przyjemność i zdrowie.

Chi oznacza energię życia

W Chinach Chi (czyt. "czi") oznacza energię życia. Kawy Chi-Cafe pobudzają do życia bardzo przyjemnie i długotrwale. Dzieje się tak dzięki połączeniu kofeiny z kawy (wchłania się szybciej) i guarany (wchłania się wolniej). Kofeina pobudza i służy koncentracji. Inne składniki kaw Chi-Cafe sprzyjają witalności, korzystnie wpływają na serce, układ trawienny, nerwowy i kostny.

Kawy te zawierają także naturalny rozpuszczalny błonnik z włókien akacji, który korzystnie wpływa na florę jelitową, perystaltykę jelit oraz sprzyja prawidłowej masie i gęstości stolca. Tylko jedna filiżanka Chi-Cafe pokrywa 10% dziennego zapotrzebowania na błonnik.

Dlaczego kawa z błonnikiem

W Azji "hara" (brzuch, w środku) jest traktowane jako źródło chi. Dbanie o dobry stan jelit jest bardzo ważne. Chi-Cafe w tym pomaga gdyż zawiera błonnik, który odżywia tak ważne dla naszego zdrowia bakterie jelitowe. W żołądku i jelitach tworzy powłokę ochronną zawierającą minerały: magnez oraz wapń. Dlatego też kawy Chi-Cafe są bardzo łagodne dla żołądka i nie powodują nieprzyjemnego uczucia.

Trzy filiżanki Chi-Cafe balans dostarczają około jednej trzeciej zalecanego dziennego spożycia błonnika. Jest on w bardzo dobrze przyswajalnej formie rozpuszczalnych włókien akacji. Błonnik ten pochodzi ze źródeł odnawialnych w Afryce subsaharyjskiej, gdzie jego sprzedaż ma dla lokalnej ludności duże znaczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Chi-Cafe nie zakwasza!

Jak wspomnieliśmy, zwykła kawa zakwasza, "wypłukuje" z organizmu magnez i wapń. Są to minerały ważne m.in. dla pracy układu nerwowego, zdrowia zębów i kości oraz enzymów trawiennych. Kawy Chi-Cafe wręcz odwrotnie - są źródłem tych minerałów zasadowych! Tylko jedna filiżanka Chi-Cafe ma ich tyle co 100g warzyw (wg wartości PRAL). Dlatego kawy Chi-Cafe pomagają utrzymać zdrowie i naturalny balans kwasowo-zasadowy!

Możesz łatwo sprawdzić jak twoja kawa wpływa na balans kwasowo-zasadowy twojego organizmu. Zrobisz to badając pH moczu za pomocą papierków lakmusowych (znajdziesz je pod tym linkiem: https://sklep.drjacobs.pl/pl/p/Papierki-lakmusowe-33-sztuki/239). Badanie takie może ci unaocznić, czy twoje przyzwyczajenie picia kawy ma niekorzystny wpływ na organizm. Ale możesz także sprawdzić różnicę jaką przyniesie picie Chi-Cafe - zbadaj jak zmieni się pH moczu po wypiciu zwykłej kawy i po wypiciu Chi-Cafe. Jak to zrobić? Wypij swoją zwykłą kawę i po ok. 30-40 minutach zbadaj pH moczu. Następnym razem zrób to samo z kawą Chi-Cafe. Oczywiście na pH moczu mogą wpływać także inne czynniki, ale jeżeli wykonasz ten eksperyment poprawnie, różnica powinna być zauważalna.

Chi-Cafe są idealne dla kobiet w ciąży i podczas karmienia

Ciąża to czas, w którym spożycie kofeiny nie powinno przekraczać 200 mg dziennie. Dla wielu pań porzucenie nawyku picia kawy może być trudne. Brak kofeiny może powodować "objawy odstawienne" jak rozdrażnienie, zaburzenia pracy układu krążenia, bóle głowy.

Kawy Chi-Cafe, szczególnie bezkofeinowa Chi-Cafe free, są w takiej sytuacji świetnym wyjściem. Nie dosyć, że zaspokoją pragnienie picia kawy i dostarczą nieco kofeiny (filiżanka Chi-Cafe zawiera średnio ok. 70-80 mg kofeiny), to jeszcze dostarczą błonnika a także minerałów, ważnych dla utrzymania zdrowia mamy i rozwijającego się dziecka.

Składniki dla zdrowia

Kawy Chi-Cafe zawierają znacznie więcej składników niż zwykła kawa. Nadają one nie tylko niepowtarzalny smak, ale są także bardzo korzystne dla zdrowia.

Kawy arabica i robusta - to szlachetne odmiany kaw o głębokim aromacie. Pochodzą z Brazylii, Indii, Indonezji, Ugandy, Wietnamu lub Wybrzeża Kości Słoniowej. Ziarna są pieczołowicie przygotowane i delikatnie palone, by zachować jak najwięcej korzystnych właściwości. Następnie są one mielone i gotowane w wodzie, aby uwolniły substancje aktywne i aromaty oraz aby pozbyć się składników kawy, które mają działanie zakwaszające. Właśnie taka czysta esencja jest w Chi-Cafe i ReiChi Cafe. Dzięki temu Chi-Cafe oraz ReiChi Cafe mają tak głęboki aromat i smak, wartości zdrowotne, witalne oraz antyutleniacze. W niektórych kawach Chi-Cafe zawarta jest także domieszka kawy zielonej.

Kofeina z guarany - wydziela się wolniej, działa łagodniej ale długo. Dlatego kawy Chi-Cafe dają bardzo przyjemne pobudzenie i nie powodują nieprzyjemnych objawów zwykłej kawy: uderzeń gorąca, wzrostu ciśnienia, zmian pracy serca. Kofeina z kawy i guarany zawarta w Chi-Cafe wspomaga utrzymanie koncentracji.

Błonnik z włókien akacji - jest ważny dla zdrowia jelit, odżywienia bakterii jelitowych, trawienia oraz wypróżniania. Każda filiżanka Chi-Cafe zawiera aż 10% zalecanej dziennej porcji błonnika. Jest to błonnik rozpuszczalny, który zawiera ważne dla zdrowia minerały: magnez i wapń. Magnez jest ważny dla zdrowych kości, nerwów, dobrego samopoczucia, pracy serca, przemiany materii i redukcji zmęczenia. Magnez w procesie przemiany materii działa zasadotwórczo. Wapń wspomaga prawidłowe funkcjonowanie enzymów trawiennych, równowagę w metabolizmie energetycznym oraz utrzymanie prawidłowego funkcjonowania kości i zębów.

Grzybek reishi - w Chinach uważany jest za "grzybek nieśmiertelności“. Zbiera się go od tysięcy lat. Ceniony jest na równi ze szlachetnymi odmianami herbat. Nadaje Chi-Cafe i ReiChi Cafe przyjemny, oryginalny, lekko wytrawny smak.

Żeń-szeń - jest ceniony w Chinach od tysięcy lat jako symbol witalności i długiego życia. Powszechnie używany w tradycyjnej medycynie chińskiej. W dawnych czasach był cenniejszy niż złoto.

Polifenole z granatu - owoc granatu od basenu Morza Śródziemnego po Daleki Wschód jest od tysiącleci symbolem płodności i długowieczności. Dodatek ekstraktu z granatu sprawia, że kawy Chi-Cafe są źródłem polifenoli korzystnie działających na serce, układ krążenia oraz hamowanie procesów starzenia.

Przyprawy (w Chi-Cafe proactive): kardamon, cynamon, goździki, ziele angielskie, gałka muszkatołowa oraz wanilia bourbon nadają wyrafinowany, lekko orientalny smak. Są źródłem aromatycznych olejków eterycznych oraz wspomagają trawienie.

Kilka dobrych przepisów na Chi-Cafe

Chi-Cafe imbirowa

Do 150 ml gorącego mleka roślinnego (najlepiej owsianego) wsyp 2 łyżeczki Chi-Cafe, dosłodź do smaku (np. łyżeczką ksylitolu) i dodaj 1-2 szczypty sproszkowanego imbiru. Aromatyczne ocieplenie na chłodne dni!

Piankowe marzenie

Do 100 ml gorącej wody wsyp 2 łyżeczki Chi-Cafe i 1/2-1 łyżeczkę ksylitolu (lub cukru). Oddzielnie spień 50 ml letniego mleka sojowego i dodaj je do kawy.

Chi-Cafe-Frappé

130 ml napoju sojowego, 70 g pokruszonego lodu, 3 łyżeczki Chi-Cafe, i 1½ łyżeczki ksylitolu (lub cukru). Wszystko dobrze wymieszaj w mikserze i podawaj w wysokiej szklance.

ReiChi Cafe energetyczna

2 łyżeczki ReiChi Cafe, 200 ml napoju sojowego lub owsianego, 1 banan, łyżeczka ksylitolu (lub cukru), łyżeczka wiórków kokosowych.

Wszystkie składniki, prócz wiórków, umieść w mikserze i zmiksuj na krem. Nalej do szklanki i posyp wiórkami kokosowymi. Super szybkie i super smaczne!

Więcej przepisów i informacji o kawach Chi-Cafe i ReiChi Cafe znajdziesz pod tym linkiem:

https://sklep.drjacobs.pl/pl/c/Przyjemnosc-i-zdrowie-Flavochino%2C-Kawy-Chi-Cafe%2C-Herbata-Chi.../34

