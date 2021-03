Kilkadziesiąt lat temu popijali ją nieliczni – dziś to praktycznie produkt pierwszej potrzeby. Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez kawy, szczególnie poranka. Napój ten, który dawno temu Arabowie pili od czasu do czasu i w małych ilościach, jest dziś powszechnie nadużywany. Jest to także ogromny biznes i marketingowcy starają się utrzymywać nas w przekonaniu, że kawa ma tylko dobre strony. A tak niestety nie jest.

/ Materiały prasowe

Kawa to intensywny wyciąg roślinny. Jak każdy ekstrakt, zawiera skondensowane składniki, które mają silne działanie na organizm. Niektóre z nich mogą wpływać korzystnie, inne nie. Oto lista jasnych i ciemnych stron kawy:



Zalety kawy

Kawa pobudza - zawarta w niej kofeina szybko się wchłania i daje silny efekt pobudzający. Wiele osób używa jej więc "na obudzenie" z rana lub "na pobudzenie" w pracy.

Kawa sprzyja koncentracji - kofeina wspomaga koncentrację, co może być pomocne, szczególnie przy pracy lub czynnościach wymagających długotrwałego skupienia.

Kawa smakuje - mało kto pija kawę w jej oryginalnej formie bardzo gorzkiego napoju, jaki w małych ilościach popijali kiedyś Arabowie. Większość osób pije ją mocno rozcieńczoną z wodą i mlekiem oraz innymi dodatkami, które nadają przyjemny smak.

Kawa przyspiesza metabolizm - o ok. 3-11%, co może mieć wpływ na odchudzanie się, ale jest to efekt raczej krótkotrwały, ponieważ organizm przyzwyczaja się do kawy. Tak więc nie należy liczyć na odchudzające działanie tego napoju i ta zaleta jest nieistotna.

Pozostałe zalety są zwykle wymyślone przez sztaby marketingowe. Instytucje zajmujące się zdrowiem nie mówią jednak nic o np. wartościach odżywczych kawy czy dostarczanych przez nią wartościowych składników, itp. Pomimo powszechności jej spożycia, kawa nie jest zdrowym napojem - jest używką, a jak każda używka ma swoje wady.

Dlatego też nie zaleca się spożywania kawy przez dzieci i kobiety w ciąży. Nie należy przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł, 200 mg dla kobiet w ciąży i karmiących.

Wady kawy

Kawa podnosi ciśnienie - właśnie to sprawia, że wiele osób czuje się lepiej po kawie. Jednakże, biorąc pod uwagę to, że w Polsce nadciśnienie to choroba społeczna, a wiele osób ma ją niezdiagnozowaną, dodatkowe podnoszenie sobie ciśnienia kawą może przykładać się do kalectwa lub przedwczesnej śmierci z powodu udaru. Wiele osób pije kawę rano, ponieważ czują się słabiej właśnie z powodu obniżonego ciśnienia krwi. Najczęściej powodem tego jest to, że podczas snu z naszego ciała z wydychanym powietrzem ubywa ok. litr wody a kolejne ok. 0,5 litra trafia do pęcherza moczowego. Rano po prostu mamy mniej płynu w układzie krążenia i poprzez to niższe ciśnienie. Zamiast pić kawę, która powoduje podniesienie ciśnienia, lepiej wypić dwie szklanki wody lub łagodnej herbaty ziołowej, aby uzupełnić płyny w organizmie.

Uderzenia gorąca i rozszerzanie niektórych naczyń krwionośnych - poza podnoszeniem ciśnienia, kawa może powodować także nieprzyjemne uderzenia gorąca. Dodatkowo może ona wywoływać rozszerzanie się naczyń krwionośnych. Jeżeli będą to naczynia w skórze - po prostu na jakiś czas się zaczerwienimy. Jeżeli jednak będą to naczynia jelita grubego, może to na dłuższą metę sprzyjać powstawaniu hemoroidów lub utrzymywaniu albo pogłębianiu się już istniejących takich zmian naczyniowych. Jeżeli cierpisz na hemoroidy sprawdź, czy po kawie taka dolegliwość jest bardziej odczuwalna.

Kawa wysusza - osoby pijące dużo kawy, szczególnie mocnej, mają zwykle poczucie, że kawa powoduje u nich częstsze oddawanie moczu oraz poczucie "wysuszenia" organizmu. Jest to trafne odczucie - to dlatego w wielu krajach, zwykle południa Europy i krajach arabskich, kawę podaje się razem z dużą szklanką wody. Jeżeli kawa wywołuje u ciebie poczucie pragnienia po jakimś czasie od jej wypicia, nie pij kolejnej kawy tylko wodę lub łagodną herbatę ziołową albo też od razu po kawie wypij nieco wody.

Kawa może podrażniać żołądek - u wielu osób kawa wywołuje nieprzyjemny dyskomfort w żołądku. Dotyczy to szczególnie osób pijących ją od dawna. Z jednej strony woleli by jej już nie pić, z drugiej nie są w stanie bez niej funkcjonować. Sytuacja taka może na dłuższą metę powodować kłopoty żołądkowe - rozwiązanie problemu opisane jest w dalszej części artykułu.

Kawa może wpływać na pracę serca - opisane wcześniej objawy ze strony układu krążenia (podnoszenie ciśnienia oraz rozszerzanie naczyń krwionośnych) są dopełniane przez zmianę rytmu pracy serca. W pierwszym okresie picia kawy może nie być to zbytnio odczuwalne, jednakże po dłuższym czasie, często po latach, staje się to uciążliwe. Dzieje się tak dlatego, że kawa zakwasza - "kradnie" z organizmu minerały zasadowe, które m.in. są związane ze sprawną pracą serca.

Kawa zakwasza - każdy słyszał, że kawa "wypłukuje" magnez z organizmu. Ale mało kto wie, co to tak naprawdę znaczy. W uproszczeniu można to wytłumaczyć tak: do sprawnego funkcjonowania naszego ciała potrzebne są minerały zasadowe jak wapń, potas i magnez. Jedną z ważnych funkcji tych minerałów zasadowych jest także neutralizowanie kwasów. Kawa zakwasza, co oznacza, że po wypiciu kawy wzrasta poziom substancji kwaśnych w organizmie. Muszą być one zneutralizowane za pomocą buforów zasadowych, do których wytworzenia ciało zużywa właśnie magnez, wapń lub potas. W ten sposób każdorazowe wypicie kawy zubaża nasze zasoby minerałów zasadowych.

Więcej o zakwaszeniu znajdziesz w bardzo ciekawej broszurce (kliknij na zdjęcie).

/ Materiały prasowe

Kawa uzależnia - jak każda używka. Nie byłoby to problemem, jeżeli nie powodowałaby niekorzystnych objawów. Osoby młode i zdrowe zwykle nie będą ich odczuwały, jednakże z czasem każdy zauważy ciemniejszą stronę picia kawy. U wielu osób występują opisywane tutaj nieprzyjemne objawy i powodują dyskomfort lub wzmacniają objawy istniejących schorzeń. Z jednej strony osoby takie widzą, że kawa im nie służy i chciałyby przestać ją pić, z drugiej są już od niej uzależnione i próby zaprzestania picia kawy powodują objawy odstawienne.

Objawy odstawienne - mogą wystąpić nawet po kilku miesiącach regularnego picia kawy. Próba przestania picia tej używki powoduje poczucie braku energii, zaburzenia pracy układu krążenia, odczucie niepokoju, niekiedy bóle głowy, problemy z koncentracją, snem, inne. Bardzo często w sytuacji takiej są kobiety w ciąży, które powinny przestać pić kawę na czas ciąży i karmienia. Picie dużej ilości kawy w ciąży może mieć negatywny wpływ na płód, a w ekstremalnych przypadkach nawet spowodować poronienie. Kofeina działa pobudzająco nie tylko na przyszłą mamę ale także na rozwijające się dziecko. Jeżeli kobieta w ciąży lub karmiąca piersią nie może powstrzymać się od picia kawy, powinna spożywać z nią maksymalnie 200 mg kofeiny dziennie. Sama kawa zaś ma działanie zakwaszające - "wypłukuje" z organizmu magnez oraz wapń, tak ważne dla mamy i dziecka. Jednakże, organizm kobiety w ciąży już przechodzi wiele zmian i dokładanie mu jeszcze objawów odstawiennych nie jest wskazane. Na szczęście jest na to proste rozwiązanie opisane w dalszej części tekstu.

Kawa pobudza i... usypia - kofeina z kawy wchłania się szybko i powoduje pik kofeinowy, który daje szybki efekt pobudzający, szczególnie w przypadku kawy słodzonej cukrem. Jednakże, wiele osób po kilkudziesięciu minutach odczuwa efekt odwrotny i poczucie spadku energii, koncentracji, itp. Wtedy piją kolejną kawę i zwykle sytuacja się powtarza. Dotyczy to szczególnie osób, które nie odżywiają się prawidłowo i nie spożywają odpowiedniej ilości dobrej jakości węglowodanów, które zapewniają prawidłową, zrównoważoną produkcję energii. Jest jednak grupa osób, u których wypicie kawy w ogóle nie powoduje pobudzenia - wręcz przeciwnie, kawa odbiera im siłę, nie są w stanie na niczym się skupić i właściwie jedyne co są w tej sytuacji zrobić to... iść spać. Pomimo że lubią smak kawy, nie mogą jej pić.

/ Materiały prasowe

Bilans zysków i strat

Jak widać popularna używka, poza przyjemnością smakową i pobudzeniem, może powodować wiele różnych nieprzyjemnych lub wręcz szkodliwych dla zdrowia objawów. Osoby młode i zdrowe, których organizmy mają dużo siły by neutralizować niekorzystny wpływ kawy, mogą nie odczuwać negatywnych objawów. Pozostali zwykle już je czują i zaczynają dozować ją sobie tak, aby przyjemność picia kawy nadal przewyższa niemiłe odczucia. Wiele osób, z powodu bardzo silnych reakcji na ten napój, musi przestać pić kawę. Jednakże, jest na to rada.

Zjeść ciastko i mieć ciastko

Jest wyjście, które jest idealne - łączy przyjemność i zdrowie. Sprawia, że możemy nadal cieszyć się smakiem kawy a jednocześnie zniwelować jej wszystkie negatywne efekty. Od pewnego czasu na polskim rynku dostępne są kawy linii Chi-Cafe, które szybko zdobywają coraz większe grono wielbicieli nie tylko dzięki doskonałemu smakowi ale także zaletom zdrowotnym. Na czym polega ich wyjątkowość?

Przyjemne i długotrwałe pobudzenie

Podstawową różnicą jest to, że kawy Chi-Cafe zawierają kofeinę z kawy i guarany. Kofeina z kawy uwalnia się szybciej ale jest jej mniej, za to więcej jest kofeiny z guarany, która uwalnia się wolniej. Unikamy w ten sposób nieprzyjemnego piku kofeinowego (skoki ciśnienia, uderzenia gorąca, itp.) i pobudzenie jest przyjemne oraz długotrwałe. Efekt usprawnienia pracy układu nerwowego zwiększa to, że Chi-Cafe zawiera magnez i wapń.

/Materiały prasowe



Chi-Cafe nie zakwasza!

Zwykła kawa zakwasza, to znaczy prowadzi do utraty składników mineralnych (wypłukuje z organizmu magnez i wapń). Chi-Cafe wręcz odwrotnie - jest ich źródłem! Tylko jedna filiżanka Chi-Cafe ma tyle minerałów zasadowych co 100g warzyw (wg wartości PRAL). Zawiera magnez, który jest ważny dla zdrowych kości, nerwów, dobrego samopoczucia, pracy serca, przemiany materii i redukcji zmęczenia, a także wapń, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie enzymów trawiennych, równowagę w metabolizmie energetycznym oraz zdrowie kości i zębów.

Kawy Chi-Cafe pomagają utrzymać naturalny balans kwasowo-zasadowy. O zasadowym działaniu Chi-Cafe można się łatwo przekonać badając pH moczu po wypiciu zwykłej kawy i po wypiciu Chi-Cafe ( więcej o badaniu pH moczu w tym linku ).

Kawa z błonnikiem

Kolejną, bardzo ważną zaletą jest to, że kawy te zawierają błonnik, który korzystnie wpływa na florę jelitową - jedna filiżanka Chi-Cafe pokrywa 10% dziennego zapotrzebowania na błonnik. Jest to błonnik rozpuszczalny z włókien akacji.

Łagodna dla żołądka

Błonnik z akacji zawiera także minerały, które w żołądku tworzą warstewkę ochronną. To sprawia, że Chi-Cafe mogą pić nawet osoby z nadwrażliwym żołądkiem.

Składniki witalne

Kawy Chi-Cafe zawierają dodatkowe źródła składników witalnych, w tym silnych antyutleniaczy - polifenoli. Znaleźć w nich można grzybek reishi - w Chinach uważany jest za "grzybek nieśmiertelności“, który nadaje przyjemny, oryginalny, lekko wytrawny smak, żeń-szeń - z enzymami dla witalności oraz ekstrakt z granatu - bogaty w silne antyutleniacze.

Różne smaki i właściwości zdrowotne Chi-Cafe

Chi-Cafe classic ma smak klasycznej kawy. Zawiera arabicę i robustę, grzybek reishi, żeń-szeń, guaranę oraz błonnik.

Chi-Cafe bio to ekologiczna wersja Chi-Cafe classic.

Chi-Cafe balans to pyszne połączenie goryczki kawy, grzybka reishi, guarany, żeń-szenia i granatu z kakao. Jest nieco bardziej kremowa i, jak wskazuje nazwa, ma nie tylko przyjemny, zbalansowany smak. Dzięki zawartości magnezu i wapnia, dba także o balans kwasowo-zasadowy organizmu oraz wspomaga pracę układu nerwowego oraz redukcję zmęczenia.

Chi-Cafe free to kawa bezkofeinowa - idealna dla osób lubiących wypić kawę przed snem i kobiet w ciąży. Pyszne połączenie kremowego mleka kokosowego z delikatną goryczką grzybka reishi oraz bezkofeinowej kawy czarnej i zielonej. Magnez i witamina B12, zawarte w Chi-Cafe free, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i funkcji psychologicznych. Pomagają także zmniejszyć poczucie zmęczenia i szybciej zregenerować siły. Kawa ta zawiera także błonnik dla jelit.

Chi-Cafe proactive jest najmocniejszą kawą z rodziny Chi-Cafe. Zawiera takie składniki jak Chi-Cafe classic, lecz jest wzbogacona o polifenole z granatu. Pobudza silniej i zawiera dodatkowo orientalne przyprawy do kawy: kardamon, cynamon, goździki, ziele angielskie, gałka muszkatołowa oraz wanilia bourbon. Dzięki temu ma silniejszy aromat i smak oraz działanie rozgrzewające.

Aby zobaczyć opisy kaw Chi-Cafe kliknij na zdjęcie.

/ Materiały prasowe





Warto także spróbować świetnej ReiChi Cafe. Jest to idealne połączenie goryczki kawy espresso, grzybka reishi, żeńszenia i guarany z łagodnością mleka kokosowego. Zawiera także magnez i witaminę B12 ważną dla pracy układu nerwowego oraz metabolizmu energetycznego.

Warto zamienić zwykłą kawę na kawę Chi-Cafe, tak aby picie kawy łączyło ze sobą przyjemność i zdrowie. Poza przyjemnym i długotrwałym pobudzeniem, kawy Chi-Cafe sprzyjają witalności, służą koncentracji, korzystnie wpływają na serce, układ trawienny, nerwowy i kostny. Wspomagają także pracę i detoksykację jelit oraz dobre bakterie jelitowe. Jeżeli musisz pić kawę, wybierz taką, która będzie wzmacniała twoje zdrowie.