Dawno temu używkę tę popijali Arabowie, ale tylko sporadycznie i w małych ilościach. Dziś jest ona powszechnie nadużywana. Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez kawy, szczególnie poranka. Kawa to ogromny biznes, a marketingowcy starają się utrzymywać nas w przekonaniu, że kawa ma tylko dobre strony. Ale czy tak jest faktycznie?

/ Materiały prasowe

Kawa to intensywny wyciąg, który zawiera skondensowane składniki. Mają one silne działanie na organizm. Niektóre z nich mogą wpływać korzystnie, inne nie. Zacznijmy może od jasnych stron kawy:

Zalety kawy

Kawa wspomaga koncentrację - a to dzięki kofeinie. Może to być pomocne, np. przy czynnościach wymagających długotrwałego skupienia (uczenie się, praca umysłowa, kierowanie samochodem w trasie, itp.).

Kawa pobudza - ta sama kofeina szybko się wchłania i daje efekt pobudzający. To dlatego wiele osób używa jej "na obudzenie" z rana lub "na pobudzenie" w pracy.

Kawa smakuje - dziś mało kto pija kawę w oryginalnej formie bardzo gorzkiego napoju. Lubimy ją mocno rozcieńczoną wodą i mlekiem oraz innymi dodatkami smakowymi.

Kawa wzmaga metabolizm - nawet o ok. 11%. Czy kawa wspomoże odchudzanie? Niestety - organizm przyzwyczaja się do kawy i ta potencjalna zaleta jest bardzo krótkotrwała.

Inne zalety są zwykle wyłącznie produktem sztabów marketingowych. Kawa jest używką i nie ma wartości odżywczych. Dlatego też nie należy przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie. Dzieci i kobiety w ciąży oraz karmiące w ogóle nie powinny jej pić. Jeżeli kobieta ciężarna lub karmiąca nie jest w stanie przestać pić kawy, powinna spożywać nie więcej niż 200 mg dziennie. Najlepiej aby stosowała produkty z kawą, jak te opisane w dalszej części artykułu.

Wady kawy

/ Materiały prasowe

Kawa podnosi ciśnienie krwi - dlatego wiele osób czuje po kawie przypływ energii fizycznej i umysłowej. W Polsce nadciśnienie jest powszechne i mnóstwo osób nawet nie wie, że je ma. Podwyższone ciśnienie nie boli i sprawia, że czujemy się lepiej. Ale dodatkowe podnoszenie sobie ciśnienia kawą to zły nawyk, który w wielu przypadkach może skończyć się kalectwem, a nawet przedwczesną śmiercią z powodu udaru.

Uderzenia gorąca - to kolejny nieprzyjemny objaw.

Rozszerzanie niektórych naczyń krwionośnych - jeżeli będą to naczynia skórne, tylko się zaczerwienimy. Jeżeli jednak będą to naczynia jelita grubego, może to na dłuższą metę sprzyjać powstawaniu hemoroidów. Jeżeli cierpisz na hemoroidy sprawdź, czy po kawie taka dolegliwość jest bardziej odczuwalna.

Kawa wysusza - osoby pijące dużo kawy, często odczuwają poczucie "wysuszenia" organizmu. Jeżeli kawa wywołuje u ciebie poczucie pragnienia po jakimś czasie od jej wypicia, nie pij kolejnej kawy tylko wodę lub łagodną herbatę ziołową.

Kawa może podrażniać żołądek - u wielu osób kawa wywołuje nieprzyjemny dyskomfort w żołądku.

Kawa tuczy - jeżeli twoja kawa zawiera śmietankę (tłuszcz) oraz cukier, to postrzegaj ją jako mały posiłek czy słodką "przekąskę". Sprawdzaj dobrze tabele wartości odżywczych i kalorycznych na gotowych napojach kawowych w proszku. Zdziwisz się, ile pustych kalorii może być w kubku takiej kawy.

Kawa może wpływać na pracę serca - wiele osób po kawie czuje przyspieszenie rytmu serca.

Kawa zakwasza - zapewne każdy słyszał, że kawa "wypłukuje" magnez z organizmu. Co to znaczy? Kawa wytwarza w organizmie substancje kwaśne. Kwasy są neutralizowane przez minerały zasadowe (wapń, potas i magnez). Każda wypita kawa nieco zubaża nasze zasoby tych minerałów. Można się o tym przekonać badając pH moczu przed i po kawie za pomocą bardzo czułych papierków lakmusowych (kliknij na zdjęcie, aby dowiedzieć się więcej).

/Materiały prasowe















Więcej o zakwaszeniu znajdziesz w ciekawej broszurce "Balans kwasowo-zasadowy" (kliknij na zdjęcie).

/ Materiały prasowe



Kawa uzależnia - jak każda używka. Łatwo się do niej przyzwyczaić, później trudno ją odstawić.

Objawy odstawienne - mogą wystąpić nawet po kilku miesiącach regularnego picia kawy. Próba przestania picia tej używki powoduje m.in.:

poczucie braku energii,

zaburzenia pracy układu krążenia,

odczucie niepokoju,

bóle głowy,

problemy z koncentracją i snem.

Bardzo często czują to kobiety w ciąży, które próbują przestać pić kawę na czas ciąży i karmienia.

Kawa a ciąża i okres karmienia - picie dużej ilości kawy w ciąży może mieć negatywny wpływ na płód, a w ekstremalnych przypadkach nawet spowodować poronienie. Kofeina działa pobudzająco nie tylko na przyszłą mamę ale także na rozwijające się dziecko oraz niemowlaka. Jeżeli kobieta w ciąży lub karmiąca piersią nie może powstrzymać się od picia kawy, powinna spożywać z nią maksymalnie 200 mg kofeiny dziennie. Kawa "wypłukuje" z organizmu kobiety magnez oraz wapń, tak ważne dla mamy i dziecka.

Kawa pobudza i... usypia - kofeina z kawy wchłania się szybko i powoduje pik kofeinowy, który daje szybki efekt pobudzający, szczególnie w przypadku kawy słodzonej cukrem. Jednakże, wiele osób po kilkudziesięciu minutach odczuwa efekt odwrotny i poczucie spadku energii, koncentracji, itp. Wtedy piją kolejną kawę i sytuacja się powtarza. Jest też grupa osób, których kawa nie pobudza - wręcz przeciwnie, odbiera im siłę, nie są w stanie na niczym się skupić i najchętniej poszłyby spać.





/Materiały prasowe

Zjeść ciastko i mieć ciastko

Jest wyjście, które jest idealne dla amatorów kawy - łączy przyjemność i zdrowie. Sprawia, że możemy nadal cieszyć się smakiem kawy, a jednocześnie zniwelować jej wszystkie negatywne efekty.

Od pewnego czasu na polskim rynku dostępne są kawy linii Chi-Cafe, które szybko zdobywają coraz większe grono wielbicieli nie tylko dzięki doskonałemu smakowi, ale także zaletom zdrowotnym. Kawy Chi-Cafe sprzyjają witalności, służą koncentracji, korzystnie wpływają na serce, układ trawienny, nerwowy i kostny. Wspomagają także pracę i detoksykację jelit oraz dobre bakterie jelitowe. Na czym polega ich wyjątkowość?

Przyjemne i długotrwałe pobudzenie

Podstawową różnicą jest to, że kawy Chi-Cafe zawierają kofeinę z kawy i guarany. Kofeiny z kawy, która uwalnia się szybciej, jest mniej, za to więcej jest kofeiny z guarany, która uwalnia się wolniej. Unikamy w ten sposób nieprzyjemnego piku kofeinowego (skoki ciśnienia, uderzenia gorąca, itp.). Sprawia to, że pobudzenie jest przyjemne oraz długotrwałe.

Chi-Cafe nie zakwasza!

Zwykła kawa zakwasza wypłukuje z organizmu magnez i wapń. Chi-Cafe wręcz odwrotnie - jest ich źródłem! Tylko jedna filiżanka Chi-Cafe ma tyle minerałów zasadowych co 100 g warzyw (wg wartości PRAL). Zawiera magnez, który jest ważny dla zdrowych kości, dobrego samopoczucia, pracy serca, przemiany materii i redukcji zmęczenia. Jest w niej także wapń, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie enzymów trawiennych, metabolizm energetyczny oraz zdrowie kości i zębów. Minerały te wspomagają także pracę układu nerwowego.

Kawy Chi-Cafe pomagają utrzymać naturalny balans kwasowo-zasadowy. O zasadowym działaniu Chi-Cafe można się łatwo przekonać badając pH moczu (po wypiciu zwykłej kawy i po wypiciu Chi-Cafe), wspomnianymi już wcześniej papierkami lakmusowymi.

Kawa z błonnikiem

Kolejną, bardzo ważną zaletą jest to, że kawy Chi-Cafe zawierają błonnik rozpuszczalny z włókien akacji, który korzystnie wpływa na florę jelitową - jedna filiżanka Chi-Cafe pokrywa 10% dziennego zapotrzebowania na błonnik.

Łagodna dla żołądka

Błonnik z akacji zawiera minerały, które w żołądku tworzą warstewkę ochronną. To sprawia, że Chi-Cafe mogą pić nawet osoby z nadwrażliwym żołądkiem.

Składniki witalne

Kawy Chi-Cafe zawierają dużo składników witalnych, w tym silnych antyutleniaczy - polifenoli. Znaleźć w nich można grzybek reishi - w Chinach uważany jest za "grzybek nieśmiertelności“, który nadaje przyjemny, oryginalny, lekko wytrawny smak, żeń-szeń - z enzymami dla witalności oraz ekstrakt z granatu - bogaty w polifenole.

Różne smaki i właściwości zdrowotne kaw Chi-Cafe

Jest kilka rodzajów kaw Chi-Cafe. Różnią się smakiem i swoimi właściwościami prozdrowotnymi. Przykładowo: Chi-Cafe classic ma smak klasycznej kawy, Chi-Cafe balans jest kremowa i bogata w magnez i wapń, Chi-Cafe free to kawa bezkofeinowa o smaku kokosowym, z magnezem i witaminą B12 (idealna dla osób lubiących wypić kawę przed snem i kobiet w ciąży), a Chi-Cafe proactive jest mocniejsza i ma przyprawy nadające jej orientalny smak. Bardzo ciekawa jest także kawa ReiChi Cafe - na bazie grzybka reishi, z magnezem i witaminą B12. Opisy wszystkich tych kaw można znaleźć klikając na zdjęcie.





/Materiały prasowe