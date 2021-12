Cztery osoby zostały ranne za zderzeniu czterech aut na trasie Es OSIEM między węzłami Kępno - Bralin, w Wielkopolsce. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Do karambolu doszło na krajowej 10 w kujawsko - pomorskiem. 5 samochodów zderzyło się w Stryszku, na odcinku Bydgoszcz - Toruń. Nikt nie został ranny, ale trasa jest zablokowana. Przed nami bardzo mroźna noc. W niektórych częściach kraju temperatura spadnie do minus 22 stopni C.

Kierowcy, noga z gazu! Lokalnie na trasach jest bardzo ślisko. Doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych. Po wypadku, w którym ranne zostały 4 osoby, zablokowana jest trasa S8 w Wielkopolsce. Cztery samochody zderzyły się na odcinku Kępno - Bralin.

Droga jest zablokowana i jak informują drogowcy - może tak pozostać do rana. Skutki wypadku rozciągają się na całej szerokości jezdni. Do poważnej kolizji doszło także w kujawsko - pomorskiem na krajowej 10. W Stryszku zderzyło się 5 samochodów osobowych, ale nikt nie został na szczęście ranny. Tamtędy na arzie nie przejedziecie. Trasa jest zablokowana.





Silny mróz! Nawet do -18 st. C.

Synoptycy w pogodowym komunikacie prognozują na zachodzie i północnym zachodzie kraju możliwe opady śniegu. Do tego bardzo silny mróz: od minus 22 st. C. w Bieszczadach i w innych obszarach górskich, ok. minus 15 st. C. w pasie wschodnim kraju, do minus 1 st. C. na zachodzie - podał IMiGW.



Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem do -18 st. C, który wystąpi w woj. podkarpackim i dotyczy powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego, strzyżowskiego oraz miasta Krosno. Alert ten obowiązuje również w ośmiu powiatach woj. małopolskiego (gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański i miasto Nowy Sącz) oraz w dwóch powiatach woj. śląskiego - cieszyńskim i żywieckim.



Lokalnie w kotlinach górskich temperatura może spaść do -22 st.C. Ostrzeżenie obowiązuje od środowego wieczoru do godzin porannych.