Poland Business Run, czyli największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce, powraca w jubileuszowej, 15. edycji. Zaledwie kilka dni po otwarciu zapisów liczba zgłoszonych uczestników przekroczyła 21 tysięcy. Tylko do 10 czerwca firmy i drużyny przyjaciół z całego świata mogą dołączyć do stacjonarnych biegów lub do formuły wirtualnej. Poland Business Run to nie tylko sportowa integracja i wspólna aktywność, ale przede wszystkim realna pomoc dla osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach oraz po mastektomii.

Jubileuszowa edycja charytatywnej sztafety odbędzie się stacjonarnie 30 sierpnia w Warszawie oraz 5 i 6 września w Krakowie. Uczestnicy wystartują w 5-osobowych drużynach, a każdy z biegaczy pokona dystans 4 km. Warszawska trasa poprowadzi przez teren Lotniska Bemowo, a krakowska wokół Błoń i Parku Jordana.

Chcemy, aby tegoroczna edycja była wyjątkowym świętem całej społeczności Poland Business Run, czyli uczestników, firm partnerskich, wolontariuszy i beneficjentów Fundacji. To oni wszyscy wspólnie tworzyli historię tego wydarzenia przez ostatnie 15 lat - mówi Kamil Bąbel, dyrektor projektu Poland Business Run.

Sportowym emocjom na trasie biegu tradycyjnie towarzyszyć będą rodzinne pikniki dla zawodników oraz kibiców organizowane w miasteczkach biegowych. W programie biegów znalazły się także dodatkowe formuły wydarzenia: PBR Walk - drużynowy spacer trasą biegu głównego dla tych, którzy nie chcą bądź nie mogą biegać - oraz PBR Kids, czyli biegi dla dzieci na przyjaznych dystansach i w kilku kategoriach wiekowych.

Integracja w każdym zakątku świata

Do Poland Business Run można dołączyć także z dowolnego miejsca na świecie, nadal świetnie się bawiąc i wspierając beneficjentów Fundacji. Wirtualna odsłona biegu, która potrwa od 30 sierpnia do 6 września, pozwala uczestnikom stworzyć drużynę ponad granicami i strefami czasowymi. Każdy zawodnik pokonuje 4 km we własnym tempie - na ulubionej trasie, bieżni czy z pomocą aplikacji lub zegarka sportowego. Ostateczny wynik drużyny pojawi się dopiero wtedy, gdy swój dystans ukończą wszyscy członkowie zespołu.

Rejestracja do jubileuszowej edycji Poland Business Run potrwa do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizatorzy zachęcają, aby już teraz dołączyć do wyjątkowej odsłony wydarzenia i wspólnie tworzyć historię 15-lecia pomagania przez bieganie. Szczegóły wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie bieg.pbr.pl.

Widzimy ogromną mobilizację w zapisach. Firmy wracają z kolejnymi zespołami, uczestnicy zapisują znajomych, a nowe drużyny pojawiają się właściwie z godziny na godzinę. Cieszy nas to, że 15. edycja Poland Business Run tak mocno angażuje ludzi do wspólnego pomagania - przyznaje Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Jak zaczęło się pomaganie przez bieganie?

Poland Business Run rozpoczął swoją historię w 2012 roku jako lokalna inicjatywa kilku firm z Krakowa. Dziś jest największą charytatywną sztafetą biznesową w Polsce i jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń społeczno-sportowych w kraju. Przez 15 lat PBR zbudował wokół idei pomagania poprzez sport wyjątkową społeczność obejmującą setki firm, tysiące drużyn i dziesiątki tysięcy uczestników. Łącznie w wydarzeniu wystartowało już ponad 320 tysięcy osób.

Najważniejszy pozostaje jednak realny wymiar pomocy. Dzięki środkom z opłat startowych Fundacja Poland Business Run wsparła dotąd blisko 1400 osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach oraz mastektomii.

Pomoc obejmuje m.in. zakup nowoczesnych protez, wózków, sprzętu ortopedycznego i sportowego, finansowanie rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego. Tylko w ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu 46 tysięcy uczestników, pomoc otrzymało 159 osób.

Jubileusz skłania do wspomnień, ale przede wszystkim pokazuje, jak wielką siłę ma wspólne działanie. Przez 15 lat tysiące ludzi przełamały własne bariery, zaczęły biegać, integrowały swoje zespoły i jednocześnie pomagały innym wrócić do sprawności i aktywności. To coś znacznie większego niż sam bieg - podkreśla Agnieszka Pleti.