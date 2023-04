Grillowanie to taki polski sport. Kiedy pogoda za oknem staje się coraz przyjemniejsza, coraz więcej Rodaków wyciąga z garaży grille, aby spędzić miło czas z rodziną i przyjaciółmi. Z grillem gazowym przygotowywanie potraw jest łatwiejsze i przyjemniejsze!

Król grillowania - Broil King Crown Classic 310

Grill Broil King Crown Classic 310 to doskonałe rozwiązanie dla miłośników grillowania, którzy cenią sobie wygodę i jakość. Ten trzypalnikowy grill gazowy jest wyposażony w system Flav-R-Wave™, który zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i doskonały smak potraw. Ponadto, dzięki stalowym rusztom, utrzymanie odpowiedniej temperatury jest łatwe, a jednocześnie potrawy pozostają soczyste.

Wykonany z trwałych materiałów, grill jest odporny na korozję i zadrapania, co gwarantuje długą żywotność urządzenia. Dodatkowe udogodnienia obejmują: termometr, który pozwala kontrolować temperaturę wewnątrz, oraz wózek z dużą powierzchnią do przechowywania, który ułatwia transport i magazynowanie.

Grill gazowy LUND 99643 - niedrogi, funkcjonalny sprzęt

Na drugim miejscu znalazł się grill Lund 99647, który jest praktycznym i funkcjonalnym urządzeniem. Specjalna kopuła z termometrem umożliwia kontrolowanie temperatury grillowania i zatrzymuje dym. Dużym udogodnieniem jest dodatkowy palnik umieszczony na bocznej półce na którym można podgrzać np. gulasz lub zupę. Przydatna jest również umieszczona w dolnej części urządzenia szafka z zamykanymi drzwiami. Grilla kupisz w naprawdę dobrej cenie, co może być dodatkową zachętą.

Grill gazowy Broil King Royal 320 - opcja dla wymagających

Broil King Royal 320 to wyjątkowy grill. Został wyposażony w innowacyjne aromatyzery, które odparowują soki i tłuszcze nadając grillowanym potrawom wyjątkowego smaku i aromatu. Żeliwny ruszt doskonale utrzymuje temperaturę. Pokrętła obracające się o 180 stopni umożliwiają idealne ustawienie temperatury do grillowanych potraw. Na wygodę użytkowania wpływają również wygodne kółka do transportu. Dzięki nim bez problemu można przestawić urządzenie w wybrane miejsce.

