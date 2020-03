Pocieszające informacje od naukowców: wirus mutuje powoli. Na świecie jest co najmniej osiem jego odmian. Żadna nie ma wyraźnie wyższej śmiertelności i nic nie wskazuje na to, by koronawirus z Chin stawał się bardziej śmiercionośny. Przenosi się na tyle łatwo, że nie ma "ewolucyjnego przymusu", by się zmieniać - zakładają naukowcy z Kalifornii.

REKLAMA