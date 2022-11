Każdy z nas doświadcza stresu – jest to naturalny element naszego życia. Może on motywować nas pozytywnie do działania lub zmiany. Niestety, w przypadku większości osób występuje stres przewlekły. Działa on bardzo negatywnie na naszą psychikę i organizm, a to z powodu nadmiernego wydzielania kortyzolu. Sprawdź, czy jesteś pod wpływem stresu przewlekłego.

Dwa rodzaje stresu

Stres jest bardzo ważną reakcją naszego organizmu, wręcz niezbędną do przeżycia. Reakcje stresowe powodują, że możemy więcej - wydziela się adrenalina, oddech przyspiesza i spłyca się (we krwi jest więcej tlenu), serce pompuje więcej krwi do mięśni, które zwiększają swoją wydolność i napięcie. Produkuje się więcej energii. Także nasz umysł zostaje pobudzony. Nieraz uratowało to życie naszym przodkom, którzy nagle musieli uciekać przed dzikim zwierzem lub wrogiem albo też z nim walczyć (reakcja "atak lub ucieczka"). To jest reakcja na stres krótkotrwały.

Jednakże, nam rzadko zdarzają się takie sytuacje. Częściej stoimy w korku, gdy spieszymy się na ważne spotkanie, a porzucenie samochodu i ucieczka nie wchodzi w grę. Albo też kto z nas rzuci się z pięściami na swojego szefa lub nauczyciela, gdy ten skrytykuje nas w obecności innych? Reakcja na stres przewlekły jest inna, bo gdyby organizm reagował na niego w sposób opisany wcześniej, szybko padlibyśmy z wycieńczenia.

Stres przewlekły nadal powoduje, że nasz oddech się spłyca i przyspiesza, a mięśnie są spięte, ale ciało pozostaje bierne - nie możemy rozładować nadmiaru powstającej energii. To sprawia, że napięcie pozostaje w nas. Jeżeli zdarza się to często, z czasem występują zmiany hormonalne, co później powoduje różne negatywne skutki.

Czy jesteś pod wpływem stresu przewlekłego?

Wpływ stresu przewlekłego na organizm jest równie różnoraki jak i same przyczyny stresu - w najlepszym razie nieprzyjemny, a w najgorszym zagrażający życiu. Oto oznaki świadczące o tym, że znajdujesz się pod wypływem przewlekłego stresu:

Narażenie na częste sytuacje stresujące;

Praca w trybie wielozadaniowym;

Poczucie: "zbyt dużo zadań i za mało czasu";

Mało się ruszasz;

Bez powodu czujesz często zmęczenie lub wypalenie;

Sypiasz za mało lub źle;

Włosy zaczęły nadmiernie siwieć jeszcze przed 50. r.ż.;

Czujesz często przygnębienie, przeciążenie lub oszołomienie;

Masz obniżone zainteresowaniem seksem;

Masz często trudności z pamięcią lub koncentracją;

Miewasz napięciowe bóle głowy, spięty kark i plecy;

Często chorujesz lub się przeziębiasz;

Bardzo uważasz na to, co jesz, aby kontrolować swoją wagę lub przestrzegać jakichś reguł żywienia (jedzenie jest związane z rygorem);

Miewasz często napady wilczego apetytu na węglowodany (słodycze lub chleb, makaron, itp.);

Łatwo przybierasz na wadze.

Cierpisz na zaburzenia trawienne (wzdęcia, zatwardzenia, biegunki, zgagę, zapalenie błony śluzowej żołądka).

Może być dziwnym, że tak różnorodne objawy mają jedną przyczynę. Szczegółowo zostało opisane to w książce "Stres Metabolizm Kortyzol", o której więcej w dalszej części tekstu. Jeżeli przynajmniej trzy z wymienionych objawów odnoszą się do ciebie, tym bardziej radzimy: czytaj dalej!

Objawy stresu przewlekłego narastają miesiącami, a nawet latami. Dlatego często myślimy, że są to naturalne efekty upływu czasu, że "taka jest kolej rzeczy". Problemy ze snem, obniżone zainteresowanie seksem, poczucie wypalenia - to tylko kilka objawów zaburzonego wydzielania kortyzolu. Ale już sama obniżona jakość snu może być źródłem różnych kłopotów mentalnych i fizycznych.

Bezsenne noce, senne dnie

Poziom kortyzolu powinien być niski w nocy (relaks i głęboki sen) i nieco podwyższony w dzień (energia do działania) - pokazuje to czarna linia na wykresie. Przy stresie przewlekłym poziom kortyzolu utrzymuje się na w miarę równym poziomie - linia biała. W nocy jest go za dużo (pobudzenie, trudności z zasypianiem, wybudzanie się, sen nie daje odpoczynku), za to w dzień wydziela się za mało kortyzolu (poczucie zmęczenia, braku energii). W nocy trudno spać, w dzień najchętniej byśmy spali, a nasze sprawy odłożyli na jutro.

Linia czarna - naturalne podnoszenie się i opadanie poziomu kortyzolu w ciągu doby. Linia biała - poziom kortyzolu podczas przewlekłego stresu (za mało w dzień, za dużo w nocy).

Nie trzeba dodawać, że na dłuższa metę niedospanie i brak energii w dzień powoduje wiele kłopotów, zarówno zdrowotnych jak i bardzo źle wpływa na samopoczucie i naszą efektywność. Szczególnie odczują to osoby uczące się lub pracujące umysłowo.

Stres wpływa na procesy chemiczne w naszym ciele

Amerykański biochemik i autor publikacji Shawn Talbott w swojej książce "The Cortisol Connection" zebrał długoterminowe skutki działania kortyzolu oraz problemy zdrowotne, które mogą wyniknąć, gdy poziom tego hormonu pozostaje przez długi czas podwyższony wskutek ciągłego stresu. Jak widać w poniższej tabeli, stres ma bardzo szerokie pole rażenia. Wiele chorób przewlekłych wymaga w takim samym stopniu kuracji lekami jak i pomocy psychologicznej.

Wpływ długotrwałego działania kortyzolu na metabolizm

Możliwa choroba

przewlekła

Wzmożony apetyt, utrata masy mięśniowej, zmniejszona redukcja tłuszczu, gromadzenie tkanki tłuszczowej

Nadwaga, otyłość

Osłabienie układu odpornościowego

Zwiększona zapadalność na infekcje

Podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów

Choroby serca i układu krwionośnego

Podniesienie ciśnienia tętniczego

Choroby serca i układu krwionośnego

Zmiany w procesach chemicznych zachodzących w mózgu (m. in. dopamina, serotonina)

Depresje, zaburzenia lękowe

Insulinooporność, podwyższony poziom cukru we krwi

Cukrzyca

Zmniejszone tworzenie się neuroprzekaźników

Problemy z pamięcią i koncentracją

Kurczenie się komórek mózgowych

Choroba Alzheimera

Obniżony poziom testosteronu i estrogenu

Zaburzenia życia seksualnego

Wydalanie potasu, magnezu i wapnia

Osłabienie nerwów i mięśni

Postępujący ubytek masy kostnej

Osteoporoza

Jak wyjść z błędnego koła

Każdy z nas jest inny, ma swoje stresy i u każdego może wystąpić inny zespół objawów stresu przewlekłego. Nie ma więc jednej recepty na taki stres. W większości przypadków bardzo pomóc może:

Zidentyfikuj, co cię stresuje - poznaj wroga, aby móc z nim walczyć. Możesz porozmawiać o tym z zaufanymi osobami. Często zobaczysz, że wiele twoich "demonów" to tylko wytwór twojej wyobraźni.

Zmiana sposobu reagowania na stres - często nazywa się to zarządzanie stresem. Jednym z przykładów jest zrozumienie prostej zasady: "Jest problem? To się nim nie przejmuj tylko skorzystaj z dwóch wyjść - jeżeli możesz coś z tym zrobić, zrób to!; jeżeli nie możesz nic zrobić - zaakceptuj ten stan i nie wykańczaj się nim psychicznie, bo i tak nic nie możesz zrobić.". Potraktuj sytuacje stresowe jako wyzwania, które cię wzmocnią i rozwiną. Jeżeli trzeba, nie wahaj się przed poproszeniem innych o pomoc.

Poznaj techniki relaksacji lub medytacji - wiele osób cierpi z powodu stresu przewlekłego, bo nigdy nie nauczyli się odstresowywać. Biorą wszystko "do siebie" i trzymają, napinając się coraz bardziej.

Ruszaj się - nic tak dobrze nie wpływa na spięte mięśnie, jak dobry, dostosowany do twoich możliwości wysiłek fizyczny: sport, praca fizyczna w ogrodzie, spacer, itp. Ruch obniża poziom hormonów stresu. Najlepiej rób to pośród natury.

Jeżeli czujesz taką potrzebę, skorzystaj z usług fachowców, np. psychologa.

Miej czas dla siebie - wiele naszych stresów wynika z zagubienia w zbyt szybkim i chaotycznym tempie życia, robieniu rzeczy, które w ogóle nas nie interesują, a które robimy w wyniku presji otoczenia, itp.

Stres zakwasza, tzn. wyjaławia organizm z minerałów zasadowych: magnezu, wapnia i potasu. Zadbaj by twoja dieta była bogata w warzywa i owoce. W razie potrzeby stosuj suplementy diety z tymi minerałami, najlepiej w formie naturalnych cytrynianów (np. produkt "Magnez Potas Wapń Cytryniany"), które nie zmieniają pH przewodu pokarmowego.

Planuj realistycznie - jeżeli masz poczucie przytłoczenia nadmiarem obowiązków, zaplanuj tylko 50% swojego czasu i zrzuć wszystkie nieobowiązkowe zadania. Koniecznie zaplanuj przynajmniej godzinę dziennie tylko na coś, co cię odpręża - czas z bliskimi, ciepła kąpiel, spacer, sport, lektura.

Nie martw się na zapas - wiele osób żyje w ciągłym napięciu czekając na kolejny cios od życia. Udowodnione jest, że ponad 90% naszych obaw dotyczy spraw, które nigdy się nie wydarzają.

To tylko niektóre ze sposobów na stres. Nauczenie się takich umiejętności wymaga poświęcenia czasu i energii, ale, cytując Sebastiana Kneippa: "Kto nie ma czasu dla zdrowia, będzie później musiał poświęcić dużo czasu na swoje choroby".

Czym możesz się wspomagać?

Oczywistym jest, że zmiana sposobu reakcji na stres i pozbywanie się stresu przewlekłego zabiera sporo czasu. W wielu przypadkach bardzo pomocnym jest wspomaganie się naturalnymi produktami, które zawierają wyciągi roślinne o udowodnionym korzystnym działaniu uspokajającym, relaksującym i przywracającym balans emocjonalny.

Jeżeli stres sprawia, że masz problemy z zasypianiem i płytkim snem (nie przynosi wypoczynku, wybudzasz się, masz zbyt wiele snów), spróbuj produktu, który oprócz melatoniny zawiera wyciągi z ziół o działaniu uspokajającym i przywracającym balans emocjonalny. Z pewnością można do tego celu polecić produkt "Dobry Sen". Ten suplement diety, oprócz melatoniny oraz ekstraktów z melisy, waleriany, passiflory i chmielu, zawiera sporą porcję magnezu, tak ważnego dla równowagi układu nerwowego (więcej - kliknij na zdjęcie).

Jeżeli potrzebujesz wspomożenia balansu emocjonalnego, więcej siły w wyzwaniach dnia codziennego, wzmocnienia psychiki i szybszego powrotu do stanu relaksu, spróbuj produktu "Silne nerwy" z adaptogenami z różeńca górskiego, grzybka reishi oraz ashwagandhy. Znajdziesz w nim także witaminę B1, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerwów i psychiki oraz witaminę B5 (kwas pantotenowy), która wspiera prawidłową sprawność umysłową, redukcję poczucia zmęczenia i prawidłową syntezę niektórych neuroprzekaźników (kliknij na zdjęcie).

Polecamy także zapoznanie się z książką "Stres Metabolizm Kortyzol". Wyjaśnia ona mechanizm stresu, jego działanie na organizm i psychikę, długotrwałe negatywne efekty zdrowotne oraz sposoby na wyjście z błędnego koła stresu przewlekłego. Książka dostępna w formie papierowej lub cyfrowej (kliknij na zdjęcie).





