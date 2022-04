Ponad połowa Polaków po pięćdziesiątce zaczyna mieć problemy z oddawaniem moczu i życiem intymnym! Jest to źródłem wielu męskich kompleksów, obniżenia jakości życia, często początkiem końca aktywności seksualnej. Prostata to wciąż dla mężczyzn sprawa wstydliwa, unikają tematu, wstydzą się krępującego badania, nie wiedzą jak dbać o gruczoł krokowy. A przecież może być inaczej...

Granat na męskie problemy

Naukowcy od lat poszukują skutecznej oraz bezpiecznej metody dbania o prawidłowe funkcjonowanie gruczołu krokowego. Okazuje się jednak, że odpowiednia dieta i uzupełnienie jej w ważne dla zdrowia składniki może zapewnić zdrowie na lata. Potwierdzają to m.in. badania (Paller et al,), których wyniki zaprezentowane zostały na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Otóż w USA przez kilka lat mężczyznom z nowotworem prostaty podawano regularnie do picia sok z owoców granatu. Badania nie potwierdziły jednoznacznie, że granat może być skutecznym lekiem na raka prostaty, ale wyniki były zaskakujące! Aż u 80% badanych nastąpiło ponad czterokrotne spowolnienie wzrostu PSA - wskaźnika postępu choroby! W innym sześcioletnim badaniu, prowadzonym przez Allana J. Pantuck’a (National Cancer Institute, USA) uzyskano podobne efekty - i tu wzrost PSA wydłużył się średnio aż czterokrotnie. Okres podwojenia wskaźnika PSA podniósł się nawet z 15,4 miesiąca do 60 miesięcy (Pantuck et al., 2009). Średnio szybkość wzrostu wskaźnika spadła aż o 60%. Nie wiedziano jednak dlaczego u 20% badanych nie było takiego efektu.

Granat tak, ale przefermentowany!

Przełomem okazało się odkrycie niemieckich doktorów medycyny Karla oraz Ludwiga Jacob'ów, którzy poddali koncentrat z granatu lekkiej fermentacji bakteryjnej. Uwolniło to ogromną ilość dobroczynnych polifenoli, wcześniej nieprzyswajalnych dla osób ze słabym trawieniem (stąd brak efektów u 20% badanych). Przefermentowany koncentrat (nie zawiera alkoholu) jest nieporównywalnie bogatszy w polifenole niż świeży sok z granatu. Właściwości takich nie ma przeważająca większość soków z granatu dostępna na rynku. Granat to drogi owoc i wiele z tych soków jest rozcieńczane sokiem z porzeczki lub wiśni. Tanie, słodkie "soki z granatu", którymi zalany jest rynek, są wyjałowione z cierpkich polifenoli, a brak polifenoli to brak efektu.

Przefermentowany koncentrat soku z granatu ma znacznie mniej cukrów owocowych, bardzo dużo bioaktywnych polifenoli i zaskakująco wysoką moc przeciwutleniającą (TEAC).

Bardzo ciekawe badanie wpływu polifenoli z granatu na zdrowie prostaty przeprowadzili Jacob i Klippel. Jest ono opublikowane w polskim "Przeglądzie Urologicznym" (2009/10/5 (57) - link do badania: http://przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1648

Przefermentowany granat dla mężczyzny i nie tylko

Wykorzystując opatentowaną metodę żywej fermentacji bakteryjnej doktorów Ludwiga i Otto Jacob'ów, stworzono naturalne suplementy diety stosowane z powodzeniem dla utrzymania zdrowia prostaty. Mogą je z powodzeniem stosować zarówno mężczyźni, którzy już mają przerost lub raka prostaty, ale także profilaktycznie ci, u których w rodzinie występuje problemy z prostatą.

Jednakże, polifenole z granatu działają korzystnie nie tylko na prostatę - wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu, poprawę krążenia, stanu naczyń, w tym także tętnic wieńcowych i mózgowych. Badania potwierdzają, że polifenole z granatu mogą zahamować niszczenie chrząstek stawowych powodowane stanami zapalnymi w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (Ahmed et al., 2005, Shuklaet al., 2008 a i b). Ich wpływ nie pozostaje bez znaczenia dla poprawy jakości życia chorych oraz znacznego zniesienia dolegliwości bólowych. Dlatego produkty z przefermentowanymi polifenolami z granatu mogą z powodzeniem stosować zarówno mężczyźni jak i kobiety.

W licznych badaniach zostało bezsprzecznie udowodnione, że polifenole z granatu wykazują wielostronne działanie ochronne na naczynia krwionośne (Jacob, 2007a). U pacjentów z chorobą wieńcową powodują one znaczącą poprawę ukrwienia mięśnia sercowego i o połowę zmniejszają częstość zapadania na dławicę piersiową (Summer et. al., 2005). Badania przeprowadzone na pacjentach ze zwężoną tętnicą szyjną potwierdziły, że po roku spożywania soku z granatów złogi w tętnicy szyjnej pomniejszyły się o 35% (Aviram et al., 2004). Dobroczynny wpływ soku z granatów na stan naczyń krwionośnych przynosi także poprawę u pacjentów z problemami z erekcją (Forest et al., 2007).

Produkty z przefermentowanym granatem

Dla wielu mężczyzn przefermentowane koncentraty z granatu są bardzo ważną alternatywą dbania o zdrowie prostaty. Bogactwo polifenoli w nich zawarte korzystnie wpływa na prostatę. Ponadto polifenole z granatu nie powodują postępującej impotencji, która jest skutkiem ubocznym stosowania niektórych kuracji. Wręcz przeciwnie, dzięki korzystnemu wpływowi na naczynia i krążenie wielu panów odżywa i pozbywa się męskich kompleksów! Uznano, że przyjmowanie w trakcie leczenia suplementów diety zawierających polifenole z granatu wspomaga działanie tradycyjnych metod leczenia.

Kobiety i mężczyźni cenią działanie polifenoli przede wszystkim za korzystny wpływ na układ krążenia i serce oraz działanie witalizujące.

Przefermentowane koncentraty dostępne są także w Polsce. Dla panów z problemami z prostatą polecić można GranaProstan (płyn lub kapsułki) oraz Prostalovit (to dla panów z podniesionym poziomem cholesterolu). Te suplementy diety są bogatym źródłem skoncentrowanych i łatwoprzyswajalnych polifenoli. Na jedną butelkę 500 ml zużyte jest ok. 50 dojrzałych na słońcu owoców granatu. Tylko 10 ml lub dwie kapsułki GranaProstanu zawierają aż ok. 300 mg aktywnych polifenoli. To tyle, co butelka wysokiej jakości czerwonego wina lub 1,5 l świeżego soku z granatu!

Dla obu płci polecić można koncentraty przefermentowanych polifenoli z granatu: Polifenum Forte lub GranaForte.

Opisy wszystkich tych produktów można znaleźć na stronie producenta - kliknij na zdjęcie.

