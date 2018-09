​Fundacja Brada Pitta (Make It Right) pozywa architekta, który zaprojektował domy dla poszkodowanych przez huragan Katrina. W 2007 roku organizacja zobowiązała się do pomocy mieszkańcom Nowego Orleanu, którzy ucierpieli przez żywioł. Obiecała, że w ciągu dwóch lat zbuduje dla nich 150 domów.

