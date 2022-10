Dr hab. Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem Rozmowy w południe w RMF FM. Paweł Balinowski zapytał gościa, co daje Iranowi przekazywanie Rosji dronów, wykorzystywanych na froncie w Ukrainie.





Wyjście z izolacji. Iran jest izolowany. Ma percepcję taką, że jest otoczony przez wrogów. Nagle jedno z państw, które historycznie miało zdystansowany stosunek do Iranu, okazało się być w potrzebie. To oczywiście jest Rosja w potrzebie zaopatrzenia w środki bojowe. Iran na to zapotrzebowanie odpowiedział i w zamian otrzyma coś. Czy to będzie technologia, której Iran potrzebuje. Technologia rakiet przeciwlotniczych, technologia myśliwców, silników lotniczych, satelitów czy technologie nuklearne - tego nie wiemy. Ale to jest najprostsza i najbardziej prawdopodobna odpowiedź, że będzie to wymiana technologii za technologię - mówił dr hab. Fyderek.

Paweł Balinowski zapytał swojego gościa, czy Zachód ma możliwość wpłynięcia na Iran i zmuszenia władz w Teheranie do zaprzestania wysyłania dronów Rosji, które wykorzystywane są w wojnie z Ukrainą. Dr hab. Łukasz Fyderek podkreślił, że pole manewru jest niewielkie, a prawdopodobieństwo, że zwiększenie sankcji zmieni zachowanie reżimu w Iranie, są niskie.

Sytuację komplikuje fakt wewnętrznej rewolty, która się toczy w Iranie, która dodatkowo ogranicza pole manewru dla Zachodu. Jakiekolwiek próby oddziaływania przez obietnice zdjęcia sankcji, w zamian za ograniczenie eksportu technologii do Rosji, nie wchodzą w grę. Są bardzo trudne politycznie na Zachodzie, w momencie, kiedy kobiety irańskie protestują, są zamykani aktywiści, reżim stosuje bardzo dużo przemocy - mówił gość Rozmowy w południe w RMF FM.

Fyderek dodał, że w stosunku do Iranu nie zadziała metoda kija i marchewki, a możliwości nacisku ze strony Zachodu się wyczerpują.

Dr hab. Łukasz Fyderek: Irańskie drony nie zmienią sytuacji na froncie

Paweł Balinowski pytał swojego gościa, co, oprócz dronów, może przekazać Rosjanom Iran. Zdaniem Fyderka, Iran przez lata skupił się na produkcji dronów i rakiet balistycznych. Iran przez dekady działał z perspektywą walki z przeciwnikiem nieobjętym sankcjami, który ma przewagę technologiczną, dlatego skupił się na produkcji zbrojenia skutecznego i taniego w produkcji. Dotychczas zaopatrywał w swoje uzbrojenie Hutich w Jemenie i Hezbollach w Libanie, a teraz Rosję w wojnie z Ukrainą.

Wbrew oczekiwaniom wielu, przede wszystkim swojego przywództwa, musi się zmierzyć z przeciwnikiem, który pod wieloma względami ma przewagę technologiczną. Czyli z Ukrainą wspieraną przez NATO ­- mówił gość Rozmowy w południe w RMF FM.

Produkcja irańskich dronów jest tanie - koszt powstania jednego to ok. 25 tys. dolarów. Dr hab. Fyderek podkreślił, że spowodowane jest to stosunkowo prostą konstrukcją dronów.

W odróżnieniu od dronów ściśle bojowych, te używane w Ukrainie, są bardzo proste. Są przystosowane do atakowanie celów powierzchniowych i nasycania przestrzeni obrony przeciw powietrznej przeciwnika. Nie mają kamer, które by umożliwiały identyfikację celu. Nie mają stałego łącza, które by wymagało połączenia ze stacją bazową. Są zaprogramowane na lot po określonej trasie ­- mówił gość Pawła Balinowskiego. Irańskie drony były projektowane z myślą o wojnie z Arabią Saudyjską i Izraelem, czyli krajami, które mają bardzo dobrze rozwiniętą obronę przeciwrakietową.

Ekspert zaznaczył, że irańskie drony są używane do terroryzowania miast, zastraszania ludności i niszczenia infrastruktury krytycznej, ale nie są w stanie zmienić sytuacji operacyjnej na linii frontu.