Szef Kancelarii Sejmu ma tydzień od momentu otrzymania postanowienia z Sądu Okręgowego w Olsztynie na publikację list poparcia do nowej KRS. Postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.

Po orzeczeniu TSUE Sąd Okręgowy rozpoznając apelację w jednej ze spraw uznał, że należy zbadać, czy sędzia, który wydawał wyrok w pierwszej instancji jest sędzią należycie obsadzonym - tłumaczy Agnieszka Żegarska rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie w rozmowie z reporterem RMF FM.



Według sądu jest to działanie z urzędu. Szef Kancelarii musi dostarczyć listę poparcia obywateli i sędziów, a także list, gdzie takie poparcie zostało wycofane. Ma na to tydzień czasu od momentu otrzymania przesyłki. Postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, bez uzasadnienia, ponieważ jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. W piątek odpis postanowienia został fizycznie wysłany z Olsztyna do szefa kancelarii, który ma termin tygodniowy od momentu doręczenia tej przesyłki - tłumaczy rzeczniczka.



Co wiadomo o samej sprawie? To jest sprawa rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, z umowy pożyczki, nie dotyczy znanej osoby. To jest sprawa z funduszu, który bardzo dużo spraw wnosi i przeciwko zwykłej osobie fizycznej. W każdej sprawie sąd drugiej instancji nieważność postępowania ma badać z urzędu - dodaje Agnieszka Żagarska.







Spór o ujawnienie list poparcia do KRS

Wybór przez Sejm 15 członków sędziów KRS na czteroletnią kadencję odbył się w marcu ub.r. zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia 2018 r. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów i co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Wpłynęło 18 kandydatur.

Do Kancelarii Sejmu były składane wnioski m.in. polityków i organizacji społecznych o udostępnienie informacji o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych danych.