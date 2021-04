Czasy pandemii uświadomiły nam, jak ważne jest zdrowie, również to psychiczne. Aby w pełni się z niego cieszyć, nieodłącznym elementem jest prawidłowo zbilansowana dieta. Coraz większą popularność zyskują cateringi dietetyczne. Niektóre z nich mają w swojej ofercie nie tylko dietę pudełkową, ale także możliwość konsultacji z profesjonalnym dietetykiem. Nasuwa się więc pytanie - kiedy i czy w ogóle warto skorzystać z takich porad? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć.

/ Materiały prasowe

Czym jest catering dietetyczny i dlaczego ta branża tak prężnie się rozwija?

Bo jest to wygodne rozwiązanie dla osób chcących odżywiać się zdrowo i różnorodnie, nie tracąc przy tym swojego czasu.

Wśród wielu porównywarek cateringów dostępnych na rynku, jedną z najchętniej wybieranych jest Dietly.pl Z jej pomocą znajdziesz i porównasz kilkadziesiąt firm, diet, przeczytasz opinie Klientów oraz sprawdzisz możliwości dostawy jak i informacje, czy catering zapewnia konsultacje z dietetykiem.

Osoby wybierające taką formę żywienia, każdego dnia mogą się cieszyć z pięciu prawidłowo skomponowanych posiłków wraz z dostawą prosto pod drzwi wybranego miejsca. Menu jest układane przez wykwalifikowanych Dietetyków, a nad smakiem i jakością czuwa doświadczony Szef Kuchni. Trudno więc nie zauważyć korzyści wynikających z takiego rozwiązania, a są to między innymi:

· zbilansowana dieta, odpowiadająca na większość potrzeb żywieniowych Klientów, pokrywająca zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe;

· urozmaicone posiłki - tak, jakbyś każdego dnia jadł w innej restauracji;

· oszczędność czasu - nie musisz robić zakupów, gotować oraz sprzątać po przyrządzaniu posiłków. Zamiast tego możesz wybrać aktywność fizyczną lub po prostu relaks;

· bezpieczeństwo - podczas produkcji zachowane są wszystkie wymogi sanitarne, a dostawa jest realizowana w sposób bezkontaktowy;

· korzyści finansowe - zwłaszcza jeśli cenisz sobie różnorodność idącą w parze z jakością jedzenia;

· ograniczenia marnowania żywności - koniec z resztkami, z którymi nie ma co zrobić! Dzięki diecie pudełkowej nauczysz się także oszacowywać swoje porcje jedzenia. Dzięki temu w przyszłości ograniczysz błędy związane z nadmiernym kupowaniem żywności. To bezpośrednio przełoży się także na oszczędność pieniędzy!

Wybierając catering dietetyczny, warto zorientować się, czy pracuje w nim dietetyk z uprawnieniami do wykonywania zawodu. Mamy wtedy pewność, że menu jest zgodne z aktualnymi normami żywienia, a wartość kaloryczna jest adekwatna z deklarowaną. Głównym zadaniem dietetyka jest układanie menu w taki sposób, aby było ono zgodne z najnowszymi zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, a także z obecnie panującymi trendami żywieniowymi. Specjalista bierze również pod uwagę sezonowość produktów, dzięki czemu nie ominą Klienta żadne produkty, które są dostępne tylko w wybranym okresie. Bardzo ważną częścią pracy dietetyka jest ścisła współpraca z szefem kuchni oraz kucharzami, co owocuje powstaniem zdrowego i smacznego posiłku.

/ Materiały prasowe

A co z konsultacją dietetyczną, w jaki sposób ona się odbywa?

W cateringu Hello Dieta który mieliśmy okazję przetestować, możesz porozmawiać ze specjalistą nawet bez wychodzenia z domu! W tych czasach to szczególnie istotny aspekt. Polecamy jednak przygotować się do takiej porady, z uwagi na fakt, że dietetyk będzie chciał uzyskać od Klienta informacje niezbędne do odpowiedniego dobrania rodzaju diety oraz jej kaloryczności. Przede wszystkim kluczowa jest aktualna masa ciała, wzrost, wiek oraz oszacowanie swojej aktywności fizycznej (treningowej, ale także i tej poza treningami). Jest to potrzebne do określenia zapotrzebowania energetycznego, na które wpływa również styl życia i charakter pracy. Wskazane jest także zastanowienie się, jakie mamy oczekiwania względem diety - ułatwi to dietetykowi dobór odpowiedniej kaloryczności, a Klientowi weryfikację skuteczności oraz zwiększy jego motywację do działania. Należy pamiętać, że przy chęci redukcji/ przybrania masy ciała, warto jest ze szczególną uwagą dostosować się do rad Dietetyka. Zbyt niska lub zbyt wysoka energetyczność diety może przynieść odwrotne, często niepożądane rezultaty.

Powielanym mitem jest stwierdzenie, że catering dietetyczny jest odpowiedni tylko dla zdrowych osób lub bez specjalnych preferencji żywieniowych. Jeżeli chciałbyś wyeliminować gluten lub laktozę, cierpisz na zaburzenia gospodarki węglowodanowej, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, zwracasz szczególną uwagę na to, co jesz ze względu na aktywność fizyczną, catering Hello Dieta śpieszy z pomocą! W swojej ofercie posiada wiele diet specjalistycznych, w tym również w wersji wegetariańskiej lub wegetariańskiej z dodatkiem posiłków rybnych. Catering ten oferuje między innymi dietę bez glutenu, w której wyeliminowane są produkty zawierające to białko roślinne lub stosowane są zamienniki pozbawione tego składnika. Dieta ta jest wskazana dla osób cierpiących na alergię/nietolerancję glutenu lub dla osób, które źle się czują po spożyciu produktów, które go zawierają. W ofercie znajdziemy także dietę bez laktozy, odpowiednią dla wszystkich, u których pojawiają się wzdęcia, biegunki, uczucie przelewania w żołądku lub złe samopoczucie po produktach mlecznych. Klient otrzyma posiłki przygotowane z artykułów bezlaktozowych. Wariant ten jest dostępny również w wersji wegetariańskiej. Problemem nie będzie połączenie tych dwóch rozwiązań, ponieważ Hello Dieta oferuje dodatkowo dietę bez laktozy i glutenu. Jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, także możesz skorzystać z diety pudełkowej. Specjaliści pilnują, aby w diecie nie było składników niewskazanych w tym szczególnym okresie, jednocześnie zachowując najwyższą jakość posiłków i dostarczając wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu przyszłe/młode mamy mogą mieć pewność, że z cateringiem Hello Dieta zadbają o zdrowie nie tylko swoje, ale i pociech! Dieta o niskim indeksie glikemicznym skierowana jest do osób borykających się z takimi jednostkami chorobowymi jak: cukrzyca, insulinooporność lub zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Jadłospis ten składa się z posiłków mających nieduży wpływ na wahania stężenia glukozy i insuliny we krwi.





/Materiały prasowe





Jeśli jesteś zdrowy, ale zależy Ci na diecie opartej wyłącznie na takich produktach - to także śmiało możesz skorzystać z tego wariantu! Osoby intensywnie trenujące również znajdą rozwiązanie, które w pełni sprosta wymaganiom nawet najwytrwalszych sportowców. W ofercie cateringu Hello Dieta można znaleźć jadłospis wyróżniający się na tle innych większą zawartością pełnowartościowego białka. Dieta Hello Trening oparta jest na sześciu posiłkach, z czego jedno z nich występuje w formie pożywnego koktajlu proteinowego, który może być spożyty jako posiłek przed- lub potreningowy. Dieta w wariancie sportowym występuje w wyższych kalorycznościach. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pewność, że przy aktywnym trybie życia ich odżywianie jest także na najwyższym poziomie!

Jeżeli chcesz zmienić swoje dotychczasowe odżywianie, brakuje Ci różnorodności w Twojej diecie i myślisz nad skorzystaniem z usług cateringu dietetycznego - nie wahaj się! Wykwalifikowana kadra Dietetyków zadba o to, żeby Twoje posiłki były odpowiednio zbilansowane, a doskonali Kucharze dopracują każdy szczegół posiłków, tak aby w jak największej mierze dostosować się do Twoich upodobań kulinarnych!