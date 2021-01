Nasze ciało nieustannie stara się utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Krew, limfa czy płyn mózgowo-rdzeniowy muszą mieć ściśle określony odczyn pH. Od czasów Hipokratesa, pokolenia naturopatów i lekarzy uważały, że przewlekłe zakwaszenie jest przyczyną wielu chorób. Związek pomiędzy zakwaszeniem metabolicznym i wieloma chorobami potwierdzają współczesne badania naukowe.

Zakwaszenie jest to stan zaburzonej równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Powstaje najczęściej wskutek niedoborów substancji zasadowych potrzebnych organizmowi do neutralizacji kwasów. Niedobór taki może być wynikiem niewłaściwej diety, niezdrowego stylu życia lub różnych stanów chorobowych.

Głównymi przyczynami zakwaszenia są:

stres,

nadmierna praca fizyczna lub umysłowa (także intensywne uprawianie sportu),

dieta bogata w mięso, wędliny, ryby, jajka, sery, cukier i słodycze, napoje słodzone, produkty z białej mąki,

kawa,

alkohol,

nikotyna.

Bardzo zakwasza także dieta wysokobiałkowa stosowana często przez osoby odchudzające się oraz miłośników siłowni.

Aktualne badania naukowe wskazują wyraźnie, że nasz metabolizm nie jest przystosowany do nowoczesnego sposobu odżywiania i trybu życia, dlatego zakwaszenie jest bardzo powszechne.

Czy wiesz, że słodki cukier zakwasza organizm, a kwaśna cytryna ma działanie odkwaszające organizm, ponieważ zawiera dużo cytrynianów?

Bufory zasadowe

Kwasy stałe mają silne działanie i są bardzo agresywne. Muszą być unieszkodliwione przez substancje działające zasadowo: potas, sód, magnez i wapń. Powstała w takiej reakcji sól jest potem wydalana z organizmu.

Organizm posiada różne systemy obrony przed kwasami, a jednym z nich jest wytwarzanie zasadowych buforów, które umożliwiają neutralizację kwasów metabolicznych lub ich usuwanie. Głównymi organami odpowiedzialnymi za neutralizację i wydalanie kwasów są: wątroba (rozkłada kwasy metaboliczne), płuca (usuwają kwas lotny - dwutlenek węgla) i nerki (wydalają kwasy fosforowy, siarkowy i solny oraz w kwasy w stanie stałym w postaci jonów fosforanowych, siarczanowych i chlorkowych).

Jeżeli jednak nie dostarczamy odpowiedniej ilości minerałów zasadowych, nie ma z czego tworzyć buforów zasadowych do neutralizacji kwasów. Ponieważ eliminacja kwasów jest bardzo ważna, organizm zaczyna pobierać substancje mineralne z własnych tkanek - z kości, mięśni, tkanki łącznej. To powoduje zaburzeniami w gospodarce mineralnej całego ciała.

Coraz więcej wskazuje na to, że przyczyną osteoporozy jest przewlekłe (wieloletnie) zakwaszenie organizmu - organizm zużywa wapń z kości do neutralizacji kwasów.

W wielu przypadkach także lekarstwa pozbawiają minerałów kluczowych dla równowagi kwasowo-zasadowej. Przykładem mogą być środki moczopędne, takie jak tiazydy i diuretyki pętlowe, które prowadzą do utraty potasu i magnezu. Dlatego osoby przyjmujące dużo różnych leków, powinny zapytać lekarza o ich wpływ na balans kwasowo-zasadowy i zwrócić uwagę na odpowiednie dostarczenie organizmowi minerałów zasadowych, głównie w formie cytrynianów.

Objawy zakwaszenia

Równowaga kwasowo-zasadowa określa warunki, w których odbywają się procesy metaboliczne i fizjologiczne. W bardzo wielu przypadkach samo jej przywrócenie powoduje usunięcie przyczyn i objawów wielu zaburzeń i chorób.

Zakwaszenie to niedobór substancji (minerałów) działających zasadowo. Te zaś biorą udział w wielu procesach fizjologicznych naszego ciała. Dlatego objawy zakwaszenia mogą być bardzo różne. Oto kilka z najczęściej występujących:

chroniczne zmęczenie,

rozdrażnienie, napięcie,

zgaga,

dolegliwości żołądkowo-jelitowe,

słabe, cienkie lub wypadające włosy,

łamliwe paznokcie,

częste zakwasy,

nawracająca próchnica zębów,

bóle kości lub osteoporoza,

bóle mięśniowe lub stawowe, reumatyzm albo chroniczne stany bólowe,

częste bóle głowy lub napady migreny,

cukrzyca,

kamienie nerkowe lub podagra,

dolegliwości związane z okresem menopauzy / andropauzy lub zespół napięcia przedmiesiączkowego,

zaburzenia rytmu serca albo nadciśnienie tętnicze.

Chroniczne zmęczenie może być objawem przewlekłego zakwaszenia, które zmniejsza wydolność produkcji energii w komórkach.

Jak zdiagnozować zakwaszenie?

Można to zrobić samodzielnie łatwo i dyskretnie poprzez pomiar wartości pH moczu za pomocą papierków lakmusowych. Badanie takie daje możliwość ustalenia ogólnej sytuacji metabolicznej i sprawdzenia, czy z pożywienia wchłaniana jest wystarczająca ilość elementów zasadowych (Welch et al., 2007). Pozwala także sprawdzić czy nerki oraz wątroba prawidłowo oczyszczają organizm z kwasów. W przypadku bardzo nietypowych wyników konieczna jest konsultacja z doświadczonym lekarzem.

Nabywając papierki lakmusowe trzeba zwrócić uwagę na dokładność, z jaką mierzą pH - najlepiej by była ona do 0,2 stopnia skali pH. pH moczu waha się w ciągu dnia pomiędzy 5,0 a 7,5, dlatego papierki lakmusowe mierzące z dokładnością np. co jeden stopień pH bardzo zafałszują wyniki. Pojedynczy pomiar nie wystarcza. Najlepiej dokonywać kilku pomiarów dziennie przez 6-7 dni.

Zestaw papierków lakmusowych do badania pH moczu.

Jak możesz zaszkodzić sobie produktem odkwaszającym

Wiele osób słyszało o odkwaszaniu i stosuje produkty, które zawierają silne zasady, np. wodorowęglan sodu (soda oczyszczona). Stosują ją także cierpiący na nadkwaśność żołądka (zgaga). Taka silna zasada przynosi bardzo odczuwalny i szybki efekt, ponieważ reaguje od razu z kwasami w żołądku (neutralizuje je). I tu kończy się "odkwaszająca" rola wodorowęglanu sodu. Po reakcji z kwasem żołądkowym powstaje chlorek sodu (sól kuchenna), która ma niekorzystny wpływ na żołądek oraz ciśnienie krwi. Wodorowęglan sodu po takiej reakcji zupełnie nie wpływa na odkwaszenie organizmu na poziomie komórki.

Jednakże, częste stosowanie wodorowęglanu sodu lub produktu go zawierającego, spowoduje zmianę pH żołądka i jelit na zasadowe. To zaś z czasem może przynieść liczne konsekwencje jak:

nadprodukcję kwasu w żołądku,

uszkodzenie błony śluzowej żołądka,

przenikanie bakterii chorobotwórczych przez żołądek do jelit,

obciążenie nerek i układu krążenia,

niekorzystne zmiany w składzie flory bakteryjnej jelit,

zaburzenia trawienia i wchłaniana,

obniżenie odporności,

brak energii, w dłuższym okresie znaczne osłabienie organizmu.

Oczywiście w produktach odkwaszających mogą być zastosowane także inne silne zasady, które będą powodowały podobny efekt. Jeżeli twórcy takiego produktu nie mają szerokiej wiedzy o tym jak skomplikowana jest fizjologia organizmu, tworzą rzeczy, które może i dają natychmiastowy efekt, ale na dłuższą metę mogą szkodzić.

Zmiana pH przewodu pokarmowego na zasadowe może spowodować zaburzenia pracy przewodu pokarmowego.

Jaki powinien być dobry produkt odkwaszający i mineralizujący organizm?

Jeżeli chcemy dostarczyć organizmowi dobrych związków działających zasadowo (magnez, potas, wapń), powinny być one w formie cytrynianów (np. cytrynian magnezu, potasu, wapnia). Cytryniany to naturalne związki występujące w owocach i warzywach. Bardzo ważną cechą cytrynianów jest to, że nie zmieniają pH przewodu pokarmowego. Działają odkwaszająco i mineralizująco dopiero w komórkach.

Przemiana materii i wytwarzanie energii w komórce odbywa się podczas skomplikowanego procesu chemicznego (cykl Krebsa). Składnikami umożliwiającymi jego prawidłowy przebieg są m.in. działające zasadowo cytryniany. Cytrynian, biorąc udział w cyklu kwasu cytrynowego, neutralizuje aż trzy cząsteczki kwasu. Może więc przeciwdziałać powstawaniu kwasów u samego źródła - bezpośrednio w komórce. Dlatego efekt przyjmowania cytrynianów jest na pierwszy rzut oka mniej spektakularny, ale za to o wiele skuteczniejszy i długotrwały. Przykładowo: już po miesiącu suplementowania diety można zauważyć wyraźną poprawę stanu włosów i paznokci.

Badania kliniczne potwierdziły następujący wpływ działających zasadowo cytrynianów:

redukcja poczucia zmęczenia i znużenia,

zwiększenie wytrzymałości kości u kobiet po menopauzie,

redukcja bólu przy reumatoidalnym zapaleniu stawów,

zmniejszenie przewlekłego bólu pleców,

zapobieganie kamicy nerkowej,

normalizacja wysokiego ciśnienia krwi i zaburzeń rytmu serca (zwłaszcza cytrynian potasu i magnezu).

Z uwagi na powyższą wiedzę, optymalny produkt zasadowy powinien opierać się na organicznych cytrynianach (cytrynian potasu, magnezu, wapnia). Skład i proporcje minerałów powinny być takie jak w warzywach i owocach. Produkt taki powinien zawierać dużo potasu, a wapń i magnez powinny być w stosunku 3:2. Cytryniany powinny być pozyskiwane z warzyw lub owoców. To sprawia, że produkt bogaty w te składniki nie będzie należał do najtańszych, jednakże gwarantuje to pełną naturalność, biodostępność, bioaktywność i skuteczność działania odkwaszającego i mineralizującego organizm.

Produkt dla utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej powinien także zawierać składniki dodatkowe, które są konieczne do wykorzystania minerałów zasadowych przez organizm. Należą do nich np. cynk, który jest niezbędny dla tworzenia anhydrazy węglanowej - enzymu odkwaszającego. Powinna być w nim także witamina D, niezbędna dla przyswajania wapnia i magnezu (oraz dla odporności). Wraz z przyjmowaniem produktów bogatych w wapń powinno się także, oprócz witaminy D, suplementować witaminę K2.

Produkty sprawdzone i polecane

