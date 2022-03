W środę rano rozpoczęła się kolejna ewakuacja z miasta Sumy na wschodzie Ukrainy. Korytarz humanitarny ma być utrzymany w tym rejonie do 21. Wczoraj miasto zdołało opuścić 5 tys. cywilów. Strona rosyjska zapewnia, że korytarze humanitarne będą otwarte także w Kijowie, Charkowie, Czernichowie i Mariupolu. Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, do Polski przybyło łącznie 1,33 mln uchodźców z Ukrainy - wynika z danych Straży Granicznej. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

13:29 5 cywilów zabitych, 16 rannych w atakach w obwodzie ługańskim

Pięć osób cywilnych zginęło, a 16 zostało rannych w wyniku ostrzeliwania we wtorek przez siły rosyjskie dzielnic mieszkalnych w obwodzie ługańskim - poinformowała policja ukraińska na Telegramie.

W obwodzie ługańskim to była najstraszniejsza doba podczas tej wojny - poinformowano.

13:22 Podolak: Kilkanaście prób zamachu na Zełenskiego

Prób przeprowadzenia zamachu na Zełenskiego było kilkanaście, stale otrzymujemy informacje o rosyjskich oddziałach próbujących wtargnąć do dzielnicy rządowej Kijowa - oświadczył w rozmowie z portalem Ukraińska Prawda Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Cytat Nasi zagraniczni partnerzy mówią o dwóch lub trzech próbach. Ja uważam, że było ich kilkanaście - powiedział Podolak.

Mamy bardzo silną sieć wywiadowczą i kontrwywiadowczą; wszystko monitorujemy, wszystkie zbliżające się do prezydenta grupy są eliminowane - zapewnił prezydencki doradca.

13:11 Siły Zbrojne zestrzeliły rosyjski pocisk manewrujący w pobliżu Żytomierza

Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły nad Radomyślem w obwodzie żytomierskim rosyjski pocisk manewrujący - poinformowała w środę agencja Ukrinform.

Według wstępnych informacji myśliwiec Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczył nad Radomyślem w obwodzie żytomierskim rosyjski pocisk manewrujący. Jego szczątki spadły na miasto - poinformowała ukraińska agencja, powołując się na informacje rady miejskiej Radomyśla.

13:03 Elektrownia w Czarnobylu bez prądu

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu jest całkowicie odcięta od sieci elektro-energetycznej - ten pilny komunikat wydało ukraińskie ministerstwo energii. Powodem - jak podają władze w Kijowie - są działania rosyjskich wojsk, które kilkanaście dni temu zajęły elektrownię i strefę czarnobylską.

Jak napisano w komunikacie, trwające walki uniemożliwiają prowadzenie prac remontowych w elektrowni, a także przywrócenie dostaw energii.

Ukraiński resort energetyki zapewnia, że będzie się starał monitorować tę sytuację. Ma też informować o każdych zmianach.

12:56 Ukrinform: 9 osób, w tym troje dzieci, zginęło w rosyjskich atakach

Czterech żołnierzy i pięcioro cywili, w tym dwa noworodki i jedno dziecko, zginęło w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach z powietrza w obwodzie żytomierskim na Ukrainie - podała w środę agencja Ukrinform, cytując szefa władz obwodowych Witalija Buneczkę.

W ciągu ostatnich 24 godzin dziewięć osób zostało zabitych w atakach z powietrza w obwodzie żytomierskim: czterech żołnierzy i, co najgorsze, pięcioro cywili. Wśród zabitych cywili są dwa noworodki i jedno niepełnoletnie dziecko - poinformował Buneczko na nagraniu opisywanym przez Ukrinform.

12:52 W okupowanym rejonie Chersonia Rosjanie zatrzymali ponad 400 osób

Funkcjonariusze rosyjskiej Gwardii Narodowej nielegalnie zatrzymali ponad 400 obywateli Ukrainy w okupowanym rejonie Chersonia - podał w środę sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

W związku z nieustającym oporem mieszkańców Chersonia okupanci próbują ustanowić na tym obszarze reżim policyjny - napisano w komunikacie.

12:47 Projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraca do komisji

Rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku rosyjską inwazją na terytorium tego państwa po środowej debacie w Sejmie został skierowany ponownie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z uwagi na zgłoszone do niego poprawki. Posiedzenie komisji zaplanowano na godz. 14.

12:44 Prawie 60 zabitych, blisko 400 rannych w Czernihowie

Blisko 60 osób zginęło, a prawie 400 odniosło obrażenia podczas rosyjskich bombardowań i ostrzałów Czernihowa na północy Ukrainy - powiedział w środę mer miasta Władysław Atroszenko portalowi Suspilne.

Były takie przypadki, że człowiek znalazł się w centrum miejsca, gdzie spadały bomby lotnicze, i po prostu zniknął. Nie ma go ani wśród żywych, ani wśród umarłych. Wyparował, spalił się - powiedział Atroszenko.

12:39 Zełenski: Decydujcie szybciej!

Jesteśmy wdzięczni Polsce za alternatywę, za gotowość przekazania Ukrainie samolotów bojowych. Jest kwestia logistyki. To w istocie sprawa techniczna, trzeba ją niezwłocznie rozwiązać - powiedział Zełenski w nagraniu zamieszczonym na Facebooku

Odnosząc się do słów rzecznika Pentagonu Johna Kirby’ego, który powiedział, że nie widzi rzeczowego uzasadnienia dla polskiej propozycji oddania polskich MiG-ów do dyspozycji USA i ich startu z bazy USA-NATO w Ramstein, Zełenski oznajmił: Posłuchajcie, u nas trwa wojna, nie mamy czasu na media, na wszystkie te sygnały, to nie jest ping-pong, tu chodzi o ludzkie życie. Jeszcze raz prosimy: decydujcie szybciej!.

Dodał, że na zagranicznych partnerach Ukrainy spocznie odpowiedzialność za katastrofę humanitarną, jeśli ukraińska przestrzeń powietrzna nie zostanie zamknięta.

Zwracając się po rosyjsku do rosyjskich żołnierzy, Zełenski podkreślił, że trzeba zakończyć tę wojnę, i zaapelował, by wrócili do swoich domów.

Cytat Macie szansę przeżyć. Prawie dwa tygodnie naszego oporu pokazały wam, że się nie poddamy, bo to jest nasz dom, nasze rodziny i nasze dzieci. Będziemy walczyć, dopóki nie odzyskamy swojej ziemi (...) Możecie się jeszcze uratować, jeśli po prostu odejdziecie - powiedział.

Prezydent poinformował też, że z miast Dymer, Worzel i Irpień w obwodzie kijowskim ewakuowano już ponad 18 tys. osób, a z Sum 1,6 tys. studentów i 3,5 tys. mieszkańców.

Zełenski ostrzegł niektórych polityków ukraińskich przed umawianiem się z Rosją dla własnej wygody, nie wymieniając jednak nikogo z nazwiska. Jeśli dotrze do mnie jeszcze jeden sygnał, odpowiedź będzie szybka, jak przystoi w czasie wojny - oznajmił

12:33 Władze Japonii powróciły do ostrej retoryki

Po ataku Rosji na Ukrainę rząd Japonii przestał unikać wyrażeń mogących rozgniewać Moskwę i powrócił do ostrej retoryki w sprawie wysp, o które się z nią spiera; premier Fumio Kishida określił je jako przyrodzone terytorium Japonii - pisze w środę dziennik "Asahi Shimbun".

Kishida ocenił również w tym tygodniu, że kontrolowane przez Rosję sporne wyspy na Oceanie Spokojnym to terytorium, nad którym Japonia ma suwerenność. Później wyrażenia o przyrodzonym terytorium użył także szef japońskiego MSZ Yoshimasa Hayashi.

12:26 Premier: decyzja o przekazaniu śmigłowców Ukrainie leży dziś w rękach NATO i USA

Decyzja o przekazaniu śmigłowców MiG-29 Ukrainie leży dziś w rękach NATO i Stanów Zjednoczonych - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że decyzja ws. przekazania samolotów musi zostać podjęta jednomyślnie przez cały Pakt Północnoatlantycki.

Szef polskiego rządu, który w środę spotkał się w Wiedniu z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem, został zapytany na konferencji o odrzucenie przez stronę amerykańską polskiej propozycji przekazania do bazy w niemieckim Ramstein samolotów MiG-29. Pentagon ocenił tę propozycję jako budzącą poważne obawy.

12:18 Ukraińcy chronią swoje zabytki

Niezależny białoruski portal Nexta opublikował zdjęcia przedstawiające pomnik księcia de Richelieu w Odessie, który został obłożony workami z piaskiem.

12:11 Rosjanie propagandowo wykorzystują dzieci z hospicjum

Zdjęcie z rosyjskiego Kazania - dzieci z hospicjum ustawiły się w znak wielkiej litery "Z", aby wyrazić poparcie dla wojny w Ukrainie.

12:00 Trwają prace w polskim Sejmie nad ustawą dotyczącą pomocy uchodźcom

Sejm kończy pracę nad przepisami, które mają zalegalizować pobyt naszych sąsiadów ze wschodu, prawo do pracy, edukacji i służby zdrowia w Polsce.

Podczas debaty w Sejmie posłowie między innymi proponowali, by dzieci ukraińskie natychmiast objęte były polskim kalendarzem szczepień, by taką samą pomocą jak Ukraińców uciekających przed wojną objąć także Białorusinów - głównie tych, którzy przed reżimem Łukaszenki dotąd ukrywali się w Ukrainie.

W nocy na komisji zapisy ustawy rozszerzono o małżonków Ukraińców, którzy tam zostali - jest poprawka, by były to wszystkie osoby uciekające przed wojną - także przez Słowację a teraz trafiających do Polski.

Opozycji udało się wykreślić z ustawy zapisy o tzw. bezkarności urzędniczej, także za decyzje pandemiczne, ale PiS złożył poprawkę przywracające te rozwiązania.

11:54 Analiza służb wywiadowczych

Jak poinformowała dziennikarka The Economist, Shashank Joshi, służby wywiadowcze z USA uważają, że problemy wojskowe Putina mogą skłonić go do dostosowania swoich planów przejęcia kontroli nad całym krajem i powstrzymania natarcia po zdobyciu Kijowa.

11:47 Ilu żołnierzy zginęło w ciągu dwóch tygodni po inwazji Rosji na Ukrainę?

Według Ukrainy liczba ta wynosi ponad 12 tysięcy.

Rosja tylko raz opublikowała swoje straty: Na dzień 2 marca. Było to 498 zabitych i prawie 1500 rannych żołnierzy.

Z kolei departament obrony USA szacuje, że liczba ta wynosi od 2 do 4 tysięcy poległych żołnierzy.

11:41 Ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy

Z Ukrainy uciekło dotychczas 2,1-2,2 mln uchodźców - poinformował w środę Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi. We wtorek liczbę tę oceniano na około 2 mln osób.

Teraz jest czas, by pomagać na granicy, a nie dyskutować o podziale uchodźców pomiędzy różne państwa - podkreślił Grandi podczas konferencji prasowej w Sztokholmie.

11:38 Ukraina: Mój kraj i Danię łączy historyczne dziedzictwo wikingów

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba napisał w środę na Twitterze po rozmowie ze swoim duńskim odpowiednikiem Jeppe Kofodem, że Ukrainę i Danię łączy historyczne dziedzictwo wikingów i oba kraje walczą obecnie, jak wikingowie.

Rozmawiałem telefonicznie z moim przyjacielem i kolegą Jeppe Kofodem - poinformował Kułeba.

11:34 12 tys. osób wróciło na Ukrainę

W ciągu ostatniej doby na Ukrainę przybyło blisko 12 tys. obywateli, to w większości mężczyźni, którzy chcą dołączyć do sił obrony kraju - poinformowała w środę ukraińska straż graniczna.

Straż podała, że tych 12 tys. osób znalazło się wśród 14,5 tys. osób, które wjechały na Ukrainę w ciągu minionej doby.

11:30 Zełenski o poziomie zagrożenia

Zełenski: Poziom zagrożenia jest obecnie maksymalny, ale w ciągu minionych dwóch tygodni pokazaliśmy, że się nie poddamy.

Zełenski dodał, że na zagranicznych partnerach Ukrainy spocznie odpowiedzialność za katastrofę humanitarną, jeśli ukraińska przestrzeń powietrzna nie zostanie zamknięta.

11:26 Rosyjski jeniec: Pozwolono nam strzelać do ludności cywilnej

Rosyjski jeniec zeznał, że jego oddział miał rozkaz zajęcia Charkowa w trzy dni, przy czym żołnierzom zezwolono na zabijanie ludności cywilnej. Nagranie z jego przesłuchania opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Mieliśmy rozkaz zająć miasto, zająć wszystkie najważniejsze drogi i zamknąć cywilne wyjazdy. Dano nam zezwolenie na otwieranie ognia do ludności cywilnej i do wszystkich mieszkańców - oznajmił żołnierz.

Wideo youtube

Według relacji żołnierza po zajęciu Charkowa jego oddział miał zajmować kolejne miejscowości.

Jak pisze agencja UNIAN, blitzkrieg się nie udał i oddział żołnierza zginął z wyjątkiem jego i jeszcze jednego kolegi. Obaj się poddali

11:19 Większa pomoc dla Ukrainy

Ukrinform: Kongres USA zwiększa pomoc dla Ukrainy i jej sojuszników do 13,6 mld dolarów.

11:11 Ukraińska biathlonistka wycofała się po schwytaniu jej ojca przez Rosjan

Ukraińska biathlonistka Anastasiia Laletina wycofała się się z rywalizacji podczas igrzysk paraolimpijskich w Pekinie po tym, jak jej ojciec - walczący na froncie w obronie zaatakowanej ojczyzny - został schwytany przez siły rosyjskie.

Ojciec Laletiny jest żołnierzem armii ukraińskiej. Rzecznik komitetu paraolimpijskiego Ukrainy, który potwierdził agencji Reuters informację, powiedział, że nie ma dalszych szczegółów na temat jego schwytania.

11:07 Nie należy publikować informacji o dostawach broni na Ukrainę

Szef ukraińskiego resortu obrony zaapelował, by nie publikować informacji na temat dostaw broni na Ukrainę. Ołeksyj Reznikow tłumaczy, że komentowanie tych doniesień może utrudnić uzyskanie przez ukraińską armię dodatkowego sprzętu.

Publiczne dyskusje mogą zniweczyć nasze prace, a chcemy, żeby wróg został zaskoczony - wyjaśnia Reznikow.

11:03 BBC: Siły ukraińskie rozbiły rosyjską bazę

Rosyjska baza w pobliżu miasta Dergacze w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy została rozbita przez siły ukraińskie - poinformowała w środę BBC, powołując się na szefa administracji obwodowej Ołeha Syniehubowa.

Jak oznajmił Syniehubow, ukraińska piechota wraz z jednostkami Gwardii Narodowej i obrony terytorialnej przypuściła kontrnatarcie na pozycje rosyjskiej artylerii, skąd systematycznie ostrzeliwano okolice Charkowa.

10:58 USA: Nie możemy bronić Ukrainy przy użyciu Żelaznej Kopuły

Stany Zjednoczone nie mogą bronić Ukrainy przy użyciu systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła, ale rozważamy inne możliwości wsparcia zbrojnego - poinformowała w czasie wtorkowego posiedzenia amerykańskiego senatu Victoria Nuland, podsekretarz stanu w Departamencie Stanu USA cytowana w środę przez agencję Interfax-Ukraina.

Rozmieszczenie systemu Żelaznej Kopuły, który chroni między innymi Izrael, jest obarczone znacznymi trudnościami - przekazała Nuland. Według przedstawicielki Departamentu Stanu jest to trudne, ponieważ system wymaga długotrwałego szkolenia i przygotowania personelu wojskowego do jego obsługi.

10:55 Ukraińcy protestują

Protest Ukraińców w Tokmaku (32-tysięcznym mieście w obwodzie zaporoskim):

10:49 Mapa rosyjskich ataków w Ukrainie

10:41 Ukraiński kierowca: wożę sporo młodych chłopaków, którzy jadą walczyć do Charkowa

W autobusie do Lwowa wiozłem ostatnio piętnaście osób. Wśród nich było sześciu dużych chłopaków, którzy zmierzali do Charkowa, by walczyć. Reszta to były kobiety wracające na Ukrainę po swoje dzieci - mówi PAP ukraiński kierowca Bogdan, który w środę rano wyjeżdżał z dworca autobusowego w Lublinie do Lwowa.

10:35 Partia Sługa Narodu z nietypową propozycją

NATO nie jest obecnie gotowe do przyjęcia Ukrainy, dlatego potrzebujemy układu o bezpieczeństwie gwarantowanego przez USA, Turcję i naszych sąsiadów - ogłosiła ukraińska partia Sługa Narodu, której oświadczenie przytacza agencja Interfax-Ukraina.

Partia odrzuciła przy tym możliwość dokonania jakichkolwiek ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji, w tym oddania okupowanego Krymu i samozwańczych separatystycznych republik w Donbasie. Nie akceptujemy ultimatów. Nie oddamy terytoriów - napisano.

10:23 Zełenski po rozmowie z Trudeau

Kanada wspiera Ukrainę. Czujemy to każdego dnia - napisał w środę na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z premierem Kanady Justinem Trudeau.

Cytat Rozmawiałem z moim przyjacielem Justinem Trudeau o ukraińsko-kanadyjskiej współpracy obronnej i o tym, jak zwiększyć presję przy pomocy sankcji. Zgodziliśmy się na dalsze działania dyplomatyczne - poinformował prezydent Ukrainy.

10:18 W ciągu minionej doby zginęło kolejnych kilkadziesiąt osób

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (ukr. DSNS) informuje w środę, że rosyjscy okupanci ostrzeliwują prywatne domy w obwodzie mikołajowskim, żytomierskim, sumskim, charkowskim i ługańskim, a w wyniku działań wojennych zginęło w ciągu minionej doby kilkadziesiąt osób.

Raport z poprzedniej doby został przekazany przez DSNS portalowi Ukrainska Prawda.

Służby ratownicze ugasiły we wtorek jedenaście pożarów spowodowanych ostrzałem w obwodzie mikołajowskim. W jego wyniku zginęło czterech cywilów, a spod gruzów uratowano pięć osób.

10:10 Ukraińscy więźniowie walczą z Rosją

Kilkuset byłych ukraińskich więźniów, którzy zostali ułaskawieni, walczy przeciw rosyjskiej agresji z bronią w ręku - poinformował w środę minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski.

Komisja ułaskawień wciąż pracuje. O ile pamiętam, kilkaset osób po ułaskawieniu wzięło broń do ręki i poszło bronić Ukrainy - oznajmił Monastyrski w telewizji 1+1.

10:05 Ambasador Ukrainy chwali Polaków

Ambasador Ukrainy w Polsce zaapelował do Ukraińców, by po przyjeździe do naszego kraju, nie szukali schronienia jedynie na wschodzie i południowym wschodzie.

Andryj Deszczyca występując w ukraińskich mediach zapewnił, że przygotowane na przyjęcie uchodźców są także inne województwa. Dyplomata podkreślał, że właśnie do Polski z powodu wojny uciekło najwięcej uchodźców z jego kraju.

Zwracał uwagę na potężne zaangażowanie Polaków w pomoc Ukraińcom.

Jestem pod wrażeniem jak zwyczajni polscy obywatele, wolontariusze udzielają wszelkiej pomocy naszym obywatelom, którzy przekraczają granicę. Pomagają, ale przede wszystkim pokazują ludzką otwartość i szczerość - mówił.

09:58 Nexta: W Moskwie ludzie sprzedają online produkty z McDonald's

09:50 Potrzebni wolontariusze

Potrzebni są wolontariusze, potrzebne są dary dla uchodźców, którzy falami przetaczają się między innymi przez lubelski dworzec PKS. W ciągu doby to nawet ponad tysiąc osób - opowiadają pomagający.

Jak możesz pomóc w swojej małej ojczyźnie? Szczegółowo piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony .

09:45 Ukraińskie dzieci w polskich szpitalach

Ponad 700 ukraińskich dzieci jest obecnie w polskich szpitalach.

Najwięcej, ponad setka, małych pacjentów jest w lecznicach na Podkarpaciu - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

09:39 Szacunkowe straty Rosji - stan na 9 marca

09:33 Ukraina informuje o zabiciu rosyjskiego podpułkownika

Dowódca 33. pułku strzelców zmotoryzowanych rosyjskiej Gwardii Narodowej ppłk Jurij Agarkow został zabity na Ukrainie - poinformowały w środę Siły Zbrojne Ukrainy na Twitterze.

Ranek rozpoczyna się od dobrej nowiny. Liczba zlikwidowanych przedstawicieli wyższego dowództwa Rosji rośnie. Oto jeszcze jeden - napisano na Twitterze, publikując zdjęcie zabitego wojskowego.



09:27 Ukraińcy proszą Polaków o pomoc

Reporter RMF FM Mateusz Chłystun opublikował na Twitterze nagranie obrony terytorialnej Białej Cerkwi i obwodu kijowskiego z prośbą do "naszych braci w Polsce" o pomoc - m.in. kaski i amunicję.

09:22 Rosja zgodziła się nie ostrzeliwać kilku korytarzy ewakuacyjnych

Rosja zgodziła się nie ostrzeliwać korytarzy ewakuacyjnych z Mariupola, Wołnowachy, Enerhodaru, Sum i obwodu kijowskiego - oświadczyła w środę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na briefingu.

Trasy ewakuacji i termin zatwierdził też Czerwony Krzyż.

Mieszkańcy Enerhodaru i Mariupola będą mogli udać się do Zaporoża, mieszkańcy Sum - do Połtawy, Wołnowachy - do Pokrowska, Iziuma - do Łozowej, zaś mieszkańcy Worzela, Buczy, Borodzianki, Irpienia i Hostomla w obwodzie kijowskim - do Kijowa.

09:19 PAA: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi

Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - przekazała w środę Państwowa Agencja Atomistyki. Nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej - dodano.

PAA na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - czytamy we wpisie PAA.

09:16 O personelu elektrowni w Czarnobylu

Nexta: Personel elektrowni w Czarnobylu nie został wymieniony od prawie 2 tygodni.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wyraziła zaniepokojenie sytuacją i wezwała do negocjacji w sprawie gwarancji bezpieczeństwa.

09:11 Ukraina: Rosja straciła ponad 12 tys. żołnierzy

Ogólne straty bojowe wojsk rosyjskich na Ukrainie od 24 lutego do 9 marca to ponad 12 tys. żołnierzy - podał w środę sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy w mediach społecznościowych.

Wśród rosyjskich strat wymieniono także 317 czołgów i 1070 wozów opancerzonych, 28 systemów obrony przeciwlotniczej, 49 samolotów, 81 śmigłowców i 482 pojazdy.

Tak jak w komunikacie dzień wcześniej sztab wymienił wśród strat również: 120 systemów artyleryjskich, 56 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 3 kutry, 60 cystern i 7 bezzałogowych statków powietrznych.



09:04 Otwarto 6 korytarzy humanitarnych

Ukraiński rząd potwierdza otwarcie 6 korytarzy humanitarnych, którymi mogliby się ewakuować mieszkańcy miast znajdujących się w strefie działań wojennych.



Szczegóły przedstawiła właśnie Iryna Wereszczuk. Wicepremier Ukrainy zastrzega, że ma bardzo dużo wątpliwości dotyczących wypełnienia przez Rosję umów, zaapelowała o zawieszenie broni na czas ewakuacji.



Bardzo prosimy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, by dotrzymały wzięte na siebie zobowiązania i wstrzymały ogień od 9 do 21, tak jak się umawialiśmy - powiedziała Wereszczuk.

Wczoraj udało się przeprowadzić ewakuację mieszkańców Sum do Połtawy. Prowadzono też akcję ewakuacji podkijowskich miejscowości do stolicy. Tam jednak Rosjanie nie przerwali działań wojennych.

08:58 Nowe informacje z elektrowni w Czarnobylu

Utraciliśmy kontakt z systemami monitorującymi poziom promieniowania odpadów radioaktywnych w elektrowni atomowej w Czarnobylu - poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) we wtorek wieczorem.

W obiekcie znajdują się wyłączone z użytku reaktory oraz składowiska odpadów promieniotwórczych. Organ regulacyjny przekazał, że może komunikować się z zakładem tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

MAEA napisała także w oświadczeniu, że agencja bada stan systemów monitorowania zabezpieczeń w innych lokalizacjach na Ukrainie i wkrótce przekaże dalsze informacje.

08:54 Zełenski: Świat nie wierzy w przyszłość Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych swoje najnowsze przemówienie.

Świat nie wierzy w przyszłość Rosji, nie mówi o niej. Mówią o nas. Pomagają nam. Przygotowują się do wsparcia naszej odbudowy. Po wojnie. Bo wszyscy widzieli, że dla ludzi, którzy tak bohatersko się bronią, to "po wojnie" na pewno przyjdzie - powiedział.

08:49 Ile Rosja ma ropy?

Niezależny białoruski portal Nexta opublikował infografikę przedstawiającą światowe złoża ropy:

08:45 20 tys. ton pomocy humanitarnej

20 tys. ton pomocy humanitarnej dotarło na Ukrainę przez ostatni tydzień - poinformował szef ukraińskiego rządu.

Przez ostatnie sześć dni ukraińską granice przekroczyło prawie 3 tysiące ciężarówek, które przywiozły 20-ścia tysięcy ton pomocy humanitarnej. To produkty spożywcze, odzież leki, towary medyczne, które rząd kieruje już do poszczególnych regionów - relacjonował wczoraj premier Denis Szmyhal.

08:40 Kolejne ofiary rosyjskiego ostrzału

Dziesięć osób zginęło i 10 kolejnych odniosło obrażenia w wyniku ostrzelania przez wojsko rosyjskie Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w środę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Hajdaj powiadomił, że we wtorek żołnierze rosyjscy ostrzelali liczne budynki mieszkalne w mieście, i podał adresy, pod którymi znaleziono zabitych i rannych.

08:31 Rosja odpowie na sankcje

Reuters: W środę Rosja ostrzegła Zachód, że pracuje nad odpowiedzią na sankcje. Odpowiedź ma być szybka, przemyślana i drażliwa (oryg.sensitive) dla adresatów.

Zapowiedział to Dmitry Birichevsky, dyrektor departamentu ekonomicznej współpracy ministerstwa spraw zagranicznych Rosji.

08:26 Ukraina wycofuje żołnierzy z Konga

Ukraina wycofuje z Demokratycznej Republiki Konga żołnierzy i sprzęt wojskowy. Rzecznik ONZ powiedział, że ukraiński rząd oficjalnie poinformował ONZ, że jego kontyngent wojskowy, w tym personel, helikoptery i sprzęt, zostanie odwołany. Kontyngent ukraiński w ramach misji stabilizacyjnej ONZ w Kongo liczy 250 żołnierzy.

Według ONZ Ukraina uczestniczy również w misjach pokojowych ONZ w Sudanie Południowym i Mali.

08:19 Ukraina: Rosja może skierować na Ukrainę żołnierzy z Naddniestrza

Rosja może zaangażować w działania wojenne na Ukrainie żołnierzy separatystycznego Naddniestrza w liczbie około 800 osób - ocenia ukraiński sztab generalny w komunikacie na Facebooku.

W informacji, opisującej sytuację według stanu na ranek 9 marca, sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych ocenia, że wojsko rosyjskie cierpi na braki kadrowe. Wobec tego "nie wyklucza się możliwości" zaangażowania żołnierzy nieuznawanej separatystycznej republiki Naddniestrza, jednak morale tych sił jest według sztabu na niskim poziomie.

Sztab generalny przekonuje, że strona rosyjska prowadzi obecnie ukrytą mobilizację pod pozorem szkoleń, m.in. na anektowanym Krymie i na południu Rosji, w Kraju Krasnodarskim, jak również "aktywizowała działania dotyczące naboru ochotników" do walki na Ukrainie.

08:13 Ponad 1,3 mln uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja w Ukrainie, do Polski przybyło łącznie 1,33 mln uchodźców z Ukrainy, wśród nich 93 proc. to Ukraińcy - podała w środę rano na Twitterze straż graniczna. W środę do godz. 7 granicę przekroczyło 33,5 tys. osób.

08:09 Rosjanie porzucają sprzęt?

Nexta opublikowała nagrania, na którym ukraińscy obrońcy pokazują prawdopodobnie rosyjski sprzęt porzucony przez żołnierzy.

08:04 Skutki rosyjskiego ostrzału miasta Sumy

07:59 Zginęło 5 osób, w tym 2 dzieci

Pięć osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w mieście Malin w obwodzie żytomierskim Ukrainy - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na komunikat biura prasowego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Do ataku doszło o godz. 20.50 we wtorek. Zniszczonych zostało siedem jednopiętrowych budynków mieszkalnych. Zginęło dwoje dzieci urodzonych w zeszłym roku.

Pocisk trafił też w budynek mieszkalny w wiosce Doneć w obwodzie charkowskim, w wyniku czego zginęły dwie osoby, w tym 7-letnie dziecko.

07:50 Prawie 6 tys. wolontariuszy Czerwonego Krzyża

Blisko 6 tys. wolontariuszy Czerwonego Krzyża pracuje na Ukrainie i są oni obecni we wszystkich obwodach - poinformował w środę szef Czerwonego Krzyża Ukrainy Maksym Docenko.

Jak podkreślił, 3 tys. wolontariuszy zgłosiło się do pracy w Czerwonym Krzyżu po wybuchu wojny. Pomogliśmy już ponad 200 tys. mieszkańców we wszystkich obwodach - oznajmił Docenko, cytowany przez portal Suspilne.

07:43 "Milion dzieci uciekło z Ukrainy"

Milion dzieci uciekło z Ukrainy przed wojną - wynika z danych opublikowanych przez organizację Save The Children. Wiele z nich na własną rękę. Rodzice decydują się na desperacki krok, by ratować swoje dzieci. Odsyłają dzieci z sąsiadami albo znajomymi, by zapewnić im bezpieczeństwa poza Ukrainą, a sami zostają, by chronić swoje domy - mówi Irina Saghoyan, szefowa Save The Children na Europę Wschodnią.

Matki z dziećmi w miejscu przeznaczonym dla uchodźców we Lwowie / MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

07:42 "Don't worry, be happy"

Coś optymistycznego o poranku: Ukraińscy obrońcy Odessy zagrali na instrumentach dętych utwór Don't worry, be happy.

