Polska zabiega, żeby wyłączyć spod unijnych reguł fiskalnych wydatki na pomoc dla uchodźców - ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli. To może być jeden z postulatów, który przedstawi premier Mateusz Morawiecki na unijnym szczycie pod koniec tygodnia. KE nie mówi „nie”. "Wszystko jest do dyskusji, bo są teraz nowe realia także gospodarcze" - usłyszała nieoficjalnie korespondentka RMF FM.

Otwarcie nowego Punktu Recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Polska musi jednak uzyskać poparcie dla tego pomysłu, również wśród krajów członkowskich. Chodzi przede wszystkim o niechętne ustępstwom budżetowym państwa z Holandią na czele.

"Chcemy, żeby normalne, unijne procedury fiskalne, były wyłączone w stosunku do pomocy dla uchodźców" - powiedział polski dyplomata.



Polska ponosi teraz ogromne koszty w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Będzie m.in. finansować 500 plus dla dzieci uciekinierów.



Chodzi o to, żeby Komisja Europejska, nie zastosowała wobec naszego kraju procedury karnej za przekroczenie deficytu określonego na poziomie 3 procent PKB.



Takie "zielone światło" ze strony Brukseli nie przyniesie wprawdzie "nowych pieniędzy", ale da większe pole manewru, żeby finansować nowe wydatki. Polska stara się już o wyjęcie z reguł budżetowych UE - wydatków na obronność.



Uchodźcy uzyskają dostęp do 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskają dostęp do świadczeń, w tym do 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Aby złożyć wniosek o środki muszą oni posiadać PESEL, konto w banku oraz polski numer telefonu - informowała 16 marca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.



"Będą mogli oni starać się o świadczenia 500 plus, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce. Dodatkowo, aby złożyć wniosek uchodźca będzie musiał posiadać specjalny PESEL, konto w banku oraz polski numer telefonu" - tłumaczyła szefowa ZUS.



Ruszyła infolinia ZUS dla obywateli Ukrainy

W poniedziałek, 21 marca, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Chodzi o osoby, które w wyniku konfliktu zbrojnego przybyły do Polski po 23 lutego tego roku.



Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl. Jak przekazał ZUS, wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy.



"Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS" - powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.



Również na stronie internetowej Zakładu dostępne są informacje w języku ukraińskim. "Potrzebujący mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc" - podkreślił.