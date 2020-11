27 listopada 2020 roku ponownie miliony klientów na całym świecie skorzysta z tysięcy promocji. W tym dniu można kupić świetne urządzenia w doskonałych cenach! Szaleństwo związane z obniżkami dotyczy wielu krajów, a dla handlowców w USA Black Friday jest najbardziej dochodowym dniem w roku. Od znamy w Polsce to wydarzenie? Jak powstało? I czy w tym skomplikowanym czasie możemy liczyć na niskie ceny, jak w latach ubiegłych?

Black Friday - historia powstania

Czarny Piątek powstał w Stanach Zjednoczonych, a po latach dotarł również do Europy. Black Friday obchodzony jest każdego roku, w piątek po Święcie Dziękczynienia. Tego dnia Amerykanie spotykają się na świątecznej kolacji, aby podziękować za to, co dobrego spotkało ich przez cały rok. To właśnie tego dnia spożywany jest pyszny indyk.

Pewne źródła donoszą, że termin "Black Friday" po raz pierwszy został użyty w latach 60. XX w., kiedy ulice i sklepy w Filadelfii były tak zatłoczone przez wyprzedaże, że wymagało to interwencji dużych sił policji. Liczba funkcjonariuszy w ciemnych mundurach była tak duża, że ulice miały być rzeczywiście czarne. Inna legenda głosi, że korzeni tego dnia powinniśmy się doszukiwać w panującej sytuacji na rynku złota w 1869 roku. Właśnie wtedy cena rynkowa tego surowca osiągnęła w wyniku spekulacji rekordową wysokość. Doszło nawet do interwencji rządu Stanów Zjednoczonych, co wywołało gwałtowny spadek wartości złota.

W 2017 roku Amerykanie wydali podczas Black Friday przeszło 5 miliardów dolarów! Najchętniej w USA kupowane są telewizory i laptopy. Nic dziwnego, bo właśnie te urządzenia są przeceniane najbardziej - również w Polsce. Z czasem Czarny Piątek zaczął wyznaczać początek sezonu zakupów świątecznych. Tego dnia sklepy otwarte są nawet przez całą dobę. Promocje bywają tak korzystne, że klienci ustawiają się w kolejkach kilkanaście godzin wcześniej!

Jak wygląda Black Friday w Polsce?

Polską edycję Black Friday obchodzimy w tym samym czasie. Każdego roku skala wyprzedaży jest coraz większa, a do wydarzenia przyłączają się kolejne popularne sklepy. Świetną ofertę w tym roku przygotował Media Expert.

Już cały miesiąc trwa Black Weeks, które jest przedłużeniem Black Friday. W 2017 roku koncern GfK opublikował raport z badania, z którego wynika, że z roku na rok coraz więcej Polaków robi zakupy w Black Friday. W 2016 roku było to 16 proc. respondentów, natomiast w 2017 już 23 proc. Najwięcej badanych - 46 proc. - zamawiało odzież, 37 proc. sprzęt radiowo-telewizyjny, a 31 proc. sprzęt AGD i wyposażenie domu. Według GfK w 2017 roku 30 proc. polskich konsumentów deklarowało znajomość nazwy Black Friday, a w 2018 roku liczba ta wzrosła już do 60 proc. W tym roku, jak udało nam się ustalić, warto polować na promocje wśród kategorii telewizorów, laptopów, sprzętu AGD oraz smartfonów. Macie już wybrany sprzęt, który planujecie kupić?

