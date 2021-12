Ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy i głosowy z jednym z dwóch górników poszukiwanych od rana po wstrząsie w kopalni Bielszowice. Wcześniej ratownikom górniczym, poszukującym dwóch pracowników zaginionych po wstrząsie w kopalni Bielszowice, udało się namierzyć w zwałowisku skalnym sygnał z lamp górniczych, używanych przez poszukiwanych.

Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice / Hanna Bardo / PAP

Nawiązano kontakt głosowy z jednym z górników. Udało mu się przekazać koc i wodę. Kontakt wzrokowy jest bardzo ograniczony, ale z relacji tego pracownika wynika, że widzi lampki górnicze ratowników - powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Trudno ocenić, jak długo potrwa dotarcie do poszkodowanego oraz drugiego zaginionego - z nim nie ma na razie kontaktu, ale ratownicy odbierają sygnał z jego lampy górniczej. Akcja jest trudna pod względem technicznym - zaznaczają przedstawiciele kopalni.

Do wstrząsu doszło przed godz. 9. w tzw. ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej - przekazał dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Do wypadku doszło o godz. 8.52 w rejonie ściany 001Z w pokładzie 504, ok. 780 metrów pod ziemią. Na skutek wstrząsu pod ziemią doszło do zawału skał na długości kilkudziesięciu metrów. Ratownicy przebierają skały ręcznie.

W rejonie wstrząsu było siedmiu górników. Pięciu zostało wyprowadzonych na zewnątrz, trwają poszukiwania dwóch pozostałych. O wypadku została też powiadomiona Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu - podała Polska Grupa Górnicza.