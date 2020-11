Egipscy urzędnicy do spraw zabytków starożytności ogłosili odkrycie około 40 złoconych posągów i co najmniej 100 sarkofagów sprzed ponad 2500 lat, w tym części z mumiami w środku. Niezwykłego znaleziska dokonano na rozległej nekropolii faraonów w Sakkarze, na południe od Kairu.

Władze Egiptu w odkryciu upatrują szansę na "pobudzenie" branży turystycznej / MOHAMED HOSSAM / PAP

Sarkofagi są w idealnym stanie. To "największy skarb" znaleziony w Egipcie od początku roku - informuje agencja AFP.

Kolorowe, zapieczętowane drewniane trumny i posągi sprzed ponad 2500 lat zostały wystawione prowizorycznie u stóp słynnej piramidy schodkowej Dżesera w Sakkarze. Znalezisko znajdowało się na głębokości 12 metrów.



Archeolodzy otworzyli sarkofag z dobrze zachowaną mumią zawiniętą w tkaninę. Zrobili zdjęcia rentgenowskie, wizualizując struktury starożytnej mumii i pokazując, jak zachowało się ciało - poinformowała agencja AP.



Minister ds. zabytków starożytności Chalid el-Anani powiedział na konferencji prasowej, że odkryte przedmioty pochodzą z dynastii Ptolemeuszy, która panowała w starożytnym Egipcie przez około 300 lat - od ok. 320 r. p.n.e. do ok. 30 r. p.n.e. i w tzw. późnym okresie starożytnego Egiptu (ok. 664-332 p.n.e.).

To nie koniec odkryć

Minister zapowiedział przeniesienie znalezionych sarkofagów i posągów do co najmniej trzech muzeów w Kairze, w tym do Wielkiego Muzeum Egipskiego, które powstaje w pobliżu słynnych piramid w Gizie. Dodał, że władze jeszcze w tym roku ogłoszą kolejne odkrycie na terenie nekropolii w Sakkarze.



Sakkara nie ujawniła jeszcze wszystkiego, co posiada. To skarb - powiedział minister podczas ceremonii odsłonięcia sarkofagów.



Odkrycie dokonane na słynnej nekropolii jest ostatnim z serii znalezisk archeologicznych w Egipcie. Od września władze starożytności odkryły co najmniej 140 zapieczętowanych sarkofagów, w większości z mumiami, na tym samym obszarze Sakkary.



Sakkara jest częścią nekropolii w starożytnej egipskiej stolicy Memfis, która obejmuje słynne piramidy w Gizie, a także mniejsze piramidy w Abusir, Dahszur i Abu Roasz. W 1979 r. Memfis wraz z całą nekropolią zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.



Egipt często zachwala swoje odkrycia archeologiczne w nadziei, że pobudzi branżę turystyczną, która zachwiała się po powstaniu ludowym w 2011 r., w wyniku którego obalono autokratycznego prezydenta Hosniego Mubaraka. Kolejnym ciosem dla sektora w tym roku była pandemia koronawirusa - zwraca uwagę AP.