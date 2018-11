Sonda InSight zbliża się do celu swej podróży. Po siedmiu miesiącach lotu z prędkością dochodzącą do 10 tysięcy km/h, krótko przed 21 wpadnie w atmosferę Marsa i - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wyląduje na Czerwonej Planecie. Ostatnie minuty lotu to będzie prawdziwie ostra jazda, InSight wejdzie w atmosferę z prędkością dochodzącą nawet do 20 tysięcy km/h, by wykorzystując najpierw jej opór, potem opór zwiększony przez spadochron, wreszcie hamujące silniki rakietowe zwolnić do 8 km/h. To powinno wystarczyć, by bezpiecznie osiąść na trzech nogach. To szansa na pierwsze udane ladowanie na Marsie od misji łazika Curiosity w 2012 roku. Nieco ponad dwa lata temu podczas próby lądowania rozbił się tam demonstracyjny lądownik Schiaparelli, wspólne dzieło Europejskiej Agencji Kosmicznej i rosyjskiego Roskosmosu.

Sonda InSight zbliża się do Marsa / NASA/JPL-Caltech /Materiały prasowe

