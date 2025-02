Są miękkie, potrafią pełzać jak robak, wspinać się i momentalnie zmienić swój kształt - takie roboty stworzyła grupa ekspertów z Narodowego Uniwersytetu Seulskiego w Korei Południowej. Naukowcom udało się to osiągnąć przez zaprojektowanie systemu nazwanego Snap Inflatable Modular Metastructure (SIMM).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Niezwykłego odkrycia dokonali eksperci z Narodowego Uniwersytetu Seulskiego (Seoul National University) w Korei Południowej.

Stworzyli oni miękkiego, zasilanego powietrzem robota, który potrafi pełzać jak robak, wspinać się, a także momentalnie zmienić swój kształt. Według twórców jest to zupełnie nowy sposób poruszania robotami.

Miękkie roboty to relatywnie nowe wynalazki, które konstruuje się z elastycznych materiałów, tak aby mogły się łatwo zginać i rozciągać, co ułatwia im m.in. ruch w nietypowym otoczeniu.

Jak podkreślają eksperci z tej uczelni, do tej pory dużą trudność stanowiło precyzyjne sterowanie takimi urządzeniami - wymagało ono zwykle skomplikowanych systemów.

Mechanizm "przeskoku"

Nowe podejście rozwiązuje te wyzwania dzięki mechanizmowi "przeskoku" - działającemu podobnie do skaczącej zabawki, która nagle wywraca się na drugą stronę, czy do sposobu, w jaki muchołówka błyskawicznie zamyka się wokół swojej ofiary.

Naukowcom udało się to osiągnąć przez zaprojektowanie systemu nazwanego Snap Inflatable Modular Metastructure (SIMM), który umożliwia robotowi zarówno płynne odkształcanie, jak i szybkie przeskakiwanie do nowej konfiguracji.

Dwa roboty

Aby zademonstrować możliwości tego systemu, zespół stworzył dwa różne roboty.

Jeden z nich to maszyna pełzająca i wspinająca się, która porusza się po powierzchniach niczym dżdżownica, rozszerzając i kurcząc swoje ciało. W przeciwieństwie do istniejących miękkich robotów potrafi także chwytać i wspinać się np. po kablach.

Druga konstrukcja to robot, który porusza się do przodu poprzez zginanie, a następnie, dzięki nagłemu przeskokowi, rozszerza się do większej formy. Taka zdolność pozwala mu zmieniać kierunek i poruszać się po skomplikowanym terenie.

Badacze podkreślają, że takiej umiejętności nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć w tego rodzaju robotyce.

"Dzięki zdolności do pełzania, wspinania się i 'przeskakiwania' do nowych form, technologia ta może doprowadzić do powstania robotów ratowniczych poruszających się w gruzowiskach, robotów medycznych przemieszczających się wewnątrz ludzkiego ciała oraz rozkładanych struktur, które będą zmieniały kształt na żądanie" - twierdzą naukowcy w artykule opublikowanym na cell.com.