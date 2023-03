​Na staraniach o poprawę naszego wyglądu spędzamy przeciętnie... 4 godziny dziennie - pisze na łamach czasopisma "Evolution and Human Behaviour" międzynarodowa grupa naukowców. Co ciekawe, istotnym czynnikiem zwiększającym nasze zainteresowanie swoim wyglądem okazuje się poziom zaangażowania w mediach społecznościowych.

/ Shutterstock

Badacze pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili najszersze do tej pory badania tego rodzaju zachowań, które objęły blisko 100 tysięcy osób z 93 krajów. Okazało się, że dobry wygląd jest istotny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a osoby starsze przejmują się nim przeciętnie nie mniej niż młode.

Jak podkreślają autorzy pracy, ludzkość od zawsze ceniła piękno i działania na rzecz poprawy wyglądu były istotną częścią życia. Dotyczyło to zarówno zdobienia samego ciała, ubioru czy używania biżuterii. Przyczyny tego zainteresowania interpretowano rozmaicie.

Jedna z dość oczywistych teorii przewiduje, że atrakcyjny wygląd pomaga w znalezieniu partnera, wskazując na dobre geny i większe szanse posiadania potomstwa. W rejonach świata trapionych poważnymi chorobami dobry wygląd jest też oznaką zdrowia, więc działania maskujące ewentualne niedoskonałości są całkowicie zrozumiałe i uzasadnione.

Dodatkowym, coraz bardziej istotnym obecnie czynnikiem okazuje się presja mediów, w tym mediów społecznościowych.

Międzynarodowy zespół naukowców, pod kierunkiem badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego zebrał w 93 krajach dane ankietowe obejmujące ponad 93 tysiące osób w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i statusie materialnym.

Okazało się, że na różne zachowania, które w konsekwencji mają zapewnić nam dobry wygląd zarówno kobiety, jak i mężczyźni przeznaczają dziennie średnio nawet do 4 godzin. Chodzi przy tym zarówno o zabiegi higieniczne, kosmetyczne, wybieranie i przygotowywanie ubrania, ćwiczenia fizyczne czy dietę zapewniającą właściwy wygląd.

Uczestników eksperymentu pytano przy tym o czas aktywności służących właśnie zapewnieniu odpowiedniego wyglądu, a nie tylko korzystnych dla zdrowia.

Okazało się, że deklarowany przez kobiety czas takich zabiegów jest średnio tylko nieznacznie dłuższy niż w przypadku mężczyzn (którzy nie nakładają makijażu, ale zwykle się golą). Owszem, osoby na wczesnym stadium romantycznych relacji zdają się dbać o wygląd bardziej, ale w sumie przeciętna dla osób starszych i młodszych jest podobna.

Różnice między kobietami i mężczyznami widać nieco bardziej w krajach, gdzie dominuje tradycyjny podział ról społecznych. Co ciekawe, nie zauważono, by na czas dbania o urodę wpływały czynniki związane z dominującymi w danych krajach zagrożeniami chorobami. Być może ma na to wpływ generalnie poprawiająca się jakość służby zdrowia.

Zainteresowanie własnym wyglądem i związaną z tym skłonność do poświęcania mu większej ilości czasu obserwuje się tymczasem w krajach o kulturze stawiającej bardziej na osiągnięcia jednostki niż grupy. Widać też, że istotne znaczenie ma aktywność w mediach społecznościowych. Obserwowane tam ideały piękna, w powiązaniu z pragnieniem, by własny wizerunek cieszył się popularnością, silnie motywują, by upiększać się jeszcze staranniej.