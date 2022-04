Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu badają właściwości olejów z niekonwencjonalnych źródeł. Tym razem pod lupę wzięli olej z poziomki. Okazuje się, że ten mały leśny owoc jest skarbnicą witamin oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Wrocław: Naukowcy badają właściwości oleju z poziomki / Tomasz Waszczuk / PAP

Dr Magdalena Grajzer z Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zbadała bioaktywność oleju z poziomki tłoczonego na zimno i ekstrahowanego z wykorzystaniem dwutlenku węgla.



"Jest to metoda, która pozawala na pozyskanie wyciągów roślinnych cechujących się czystością i niewywierających negatywnego wpływu na środowisko. Dwutlenek węgla zapewnia także czystość pozyskanego ekstraktu. Nie ma potrzeby używania niebezpiecznych chemikaliów i rozpuszczalników" - tłumaczy dr Magdalena Grajzer.



Dodała, że ten sposób ekstrakcji cechuje wysoka selektywność, co oznacza, że wraz z produktem nie są ekstrahowane dodatkowe składniki i zanieczyszczenia.



"Według wstępnych badań, olej z poziomek ekstrahowanych z użyciem dwutlenku węgla okazał się cennym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o niskim stosunku kwasów z rodzin n-6 do n-3. Współczesne zalecenia żywieniowe wyraźnie wskazują na potrzebę zwiększania spożycia kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 w stosunku do n-6. Według polskiej literatury proporcja ta powinna wynosić 1:5 (n3:n6)" - czytamy w komunikacie uczelni z Wrocławia.



Olej z poziomki?

Zawartość kwasu alfa linolenowego w tym oleju wynosiła z kolei 41 proc. Kwas alfa linolenowy należy do cennej dla zdrowia grupy wielonienasyconych tłuszczów omega-3. Są one niezbędne do zachowania prawidłowych funkcji organizmu człowieka, który nie jest w stanie wytworzyć ich samodzielnie, dlatego muszą być dostarczane z pożywieniem.



"Oprócz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych olej ten jest bogatym źródłem tokoferoli, karotenoidów i steroli - nietłuszczowych substancji bioaktywnych. Wspomniane substancje bioaktywne mają zdolność do "wymiatania" wolnych rodników. Służą do ochrony organizmu przed procesami nowotworowymi oraz starzeniem. Sterole roślinne z kolei są znane ze swoich właściwości obniżających stężenie cholesterolu. Uważa się, że sterole roślinne wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwrzodowe i przeciwnowotworowe" - zaznacza dr Magdalena Grajzer.



Wyjaśniła, że kolejnym ważnym krokiem w poznaniu wartości terapeutycznej oleju z poziomki jest zbadanie aktywności biologicznej, wykorzystując badania na liniach komórkowych.



"Oceniając cytotoksyczność, działania przeciwzapalne i biodostępność komórkową olejów można wstępnie ocenić jego terapeutyczne działania w profilaktyce chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych" - tłumaczy dr Grajzer.