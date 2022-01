Szybkość testów antygenowych i wiarygodność testów PCR w jednym nowatorskim badaniu proponują naukowcy z University of Washington. Na łamach czasopisma "Science Advances" opisują zestaw do szybkiego i taniego badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który pozwala wykryć obecność gonomu wirusa szybciej i równie wiarygodnie, jak przy wykorzystaniu kosztownej i czasochłonnej metody TR-PCR.

Zestaw testowy Harmony Covid-19 obsługuje się z pomocą smartfona / Mark Stone/University of Washington / Materiały prasowe

Test Harmony COVID-19 podobnie jak klasyczny RT-PCR wykrywa materiał genetyczny koronawirusa SARS-CoV-2. O ile jednak badanie RT-PCR wymaga kosztownej aparatury, wykwalifikowanego personelu i zajmuje kilka godzin, test Harmony przynosi równie wiarygodne wyniki w ciągu 20 minut. "Opracowaliśmy test, który jest tani i możliwy do wykonania niemal wszędzie" - mówi prof. Barry Lutz z Brotman Baty Institute for Precision Medicine. "Mamy nadzieję, że prostota i niska cena pomoże upowszechnić testowanie Covid-19 na wysokim poziomie na całym świecie" - dodaje.



Harmony wykorzystuje podobny do RT-PCR, ale zmodyfikowany mechanizm RT-LAMP do wykrywania fragmentów RNA wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z nosa. Kluczowe znaczenie ma opracowany w laboratorium Lutza, niedrogi detektor, który może analizować na raz cztery próbki. Sterowanie detektorem i zbieranie wyników umożliwia zwykły smartfon.

Czas i cena to oczywiście nie wszystko. Kluczowe znaczenie ma wiarygodność wyników. O ile popularne testy antygenowe, wykrywające fragmenty specyficznych białek koronawirusa, powstających w procesie jego replikacji mają obecnie dokładność na poziomie 80-85 proc. (w przypadku wariantu Omikron może ona nieco spadać), testy RT-PCR przynoszą poprawny wynik w co najmniej 95 proc. przypadków. Wstępne testy zestawu Harmony wskazują z kolei na dokładność na poziomie 97 proc. Harmony wykrywa trzy różne rejony genomu wirusa, jeśli nowy wariant ma nadmierną liczbę mutacji w jednym z tych rejonów, test jest w stanie podać prawidłowy wynik w oparciu o pozostałe dwa. Tak jest w przypadku wariantu Omikron, który ma dziesiątki mutacji w rejonie genomu kodującym białko kolca.

Klasyczne badanie RT-PCR opiera się na reakcji odwrotnej transkrypcji i łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Reverse Transcription and Real-Time Polymerase Chain Reaction) i wymaga wielokrotnego podgrzewania i chłodzenia próbki. Wirusa identyfikuje się z pomocą tak zwanych starterów i sond genetycznych, przyłączających się tylko do ściśle określonych, charakterystycznych dla wirusa SARS-CoV-2 fragmentów RNA, które wcześniej zostały powielone. W przypadku metody RT-LIMP zastosowanie nowego rodzaju polimerazy Bst pozwala przeprowadzić reakcje w stałej temperaturze. Diagnozę przyspiesza też wykorzystanie większej liczby starterów.



Testy metodą RT-LIMP, obok RT-PCR, prowadzone są w warunkach laboratoryjnych i dostępne także w Polsce już od pewnego czasu. Autorzy zestawu Harmony COVID-19 opracowują go najpierw z myślą o zastosowaniu w warunkach klinicznych, potem w szkołach i zakładach pracy. Docelowo zestaw ma pozwolić na proste, tanie i wiarygodne testowanie nawet w warunkach domowych.