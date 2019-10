John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino- zostali laureatami Nagrody Nobla 2019 w dziedzinie chemii.

Urodzony w Niemczech John B. Goodenough, Brytyjczyk Stanley Whittingham i Japończyk Akira Yoshino otrzymali nagrodę za stworzenie baterii litowo-jonowych. W tej chwili, efekty ich odkrycia praktycznie wszyscy nosimy przy sobie. To m.in. baterie używane w naszych smartfonach. Baterie zasilają naszą elektronikę, część naszych samochodów elektrycznych, to one są elementem prawdziwej rewolucji mobilnej, którą przeżywamy.



Baterie litowo-jonowe dają także nadzieję na przyspieszenie rewolucji odnawialnych źródeł energii. W końcu energię trzeba gdzieś przechowywać. John B. Goodenough był już od lat wymieniany jako kandydat do Nobla. Królewska Szwedzka Akademia Nauk poinformowała oficjalnie, że w wieku 97 lat jest najstarszą osobą wyróżnioną nagrodą.



Za nami Nobel z medycyny, fizyki, chemii

Dziś poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Jutro usłyszymy nazwiska dwóch noblistów w dziedzinie literatury. Nagroda pokojowa przyznana będzie w Instytucie Nobla w Oslo. Zgodnie z wolą fundatora to jedyna nagroda jego imienia przyznawana w Norwegii, a nie w Szwecji. Jak ujawnił na początku marca norweski komitet noblowski, w tym roku napłynęło 301 kandydatur, wskazano 223 osoby oraz 78 organizacji.

W poniedziałek Instytut Karoliński w Sztokholmie przyznał tegoroczną nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie mechanizmów, w jaki sposób komórki odczuwają i adaptują się do zmian dostępności tlenu.

Nagrodą podzielą się po równo Amerykanin William G. Kaelin Jr., Brytyjczyk Sir Peter J. Ratcliffe i Amerykanin Gregg L. Semenza. Tlen ma kluczowe znaczenie dla procesów przemiany materii. Tegorocznych laureatów wyróżniono za odkrycie procesów regulacji aktywności genów, które pozwalają organizmowi dopasowywać się do zmian poziomu tlenu. Ich prace pomogły w tworzeniu nowych metod terapii anemii, raka i wielu innych chorób. Ich ubocznym skutkiem jest doping sportowy z wykorzystaniem EPO.

Z kolei we wtorek poznaliśmy laureatów nagrody Nobla z fizyki. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała ją badaczom, którzy dali ludzkości "nowe perspektywy naszego miejsca we Wszechświecie". Połowę nagrody otrzymał Amerykanin kanadyjskiego pochodzenia, James Peebles z Princeton University za "teoretyczne odkrycia w dziedzinie kosmologii". Drugą połową podzielą się Szwajcarzy Michel Mayor i Didier Queloz z University of Geneva za "odkrycie pierwszej planety pozasłonecznej, krażącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca".