Pojazd Crew Dragon zbliża się właśnie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na orbicie trwa manewr dokowania. Potrwa to jeszcze zaledwie kilka minut. To szczególny moment, bo po raz pierwszy do stacji będą dołączone dwie załogowe kapsuły Crew Dragon firmy Space X i po raz pierwszy wymienią się dwie czteroosobowe załogi, które nimi podróżowały. To kolejny etap pełnego powrotu Stanów Zjednoczonych do transportu astronautów na orbitę. Zobacz ten moment!

