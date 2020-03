Mycie rąk i unikanie kontaktu z osobami, które mogą być zakażone pozostaje najlepszym sposobem ochrony przed koronawirusem. Potwierdzają to wyniki badań trwałości wirusa poza organizmem człowieka, opublikowane przez międzynarodowy zespół naukowców na portalu medRxiv.org. Wskazują one, że wirus może przetrwać w powietrzu długo, nawet kilka godzin, a na niektórych powierzchniach jeszcze dłużej, nawet do kilku dni. Badania wykonane przez naukowców z National Institutes of Health, Princeton University i University of California w Los Angeles wskazują, że higiena ma znaczenie kluczowe, by uniknąć zakażenia przez kontakt lub drogą kropelkową.

Zdj. ilustracyjne /PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI /

REKLAMA