Większość z nas zna kogoś, kto wszystko wie i zdaje się mieć odpowiedź na niemal każde pytanie. Jak przekonują naukowcy z Ruhr-Universität Bochum i Humboldt-Universität w Berlinie, większa wiedza wiąże się z lepszą organizacją mózgu. Na łamach czasopisma "European Journal of Personality" opisują wyniki badań, które to potwierdzają. Przeprowadzono je na grupie 324 osób, które poddano zarówno badaniom obrazowym z pomocą rezonansu magnetycznego, jak i testom z wiedzy ogólnej.

Przebieg włókien nerwowych pokazany metodą obrazowania tensora dyfuzji / RUB, Erhan Genç / Materiały prasowe

Choć jesteśmy w tej chwili w stanie dość precyzyjnie określać poziom wiedzy każdej osoby i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest ów poziom w naszym życiu, wciąż za mało wiemy o tym, jak wiąże się on z właściwościami samego mózgu - mówi współautor pracy, dr Erhan Genç z Department of Biopsychology w Bochum. By wiedzę na ten temat zwiększyć, autorzy pracy zaprosili do udziału w eksperymencie 324 osoby. Strukturę połączeń nerwowych w ich mózgu badano z pomocą rezonansu magnetycznego, a dokładnie specjalnej techniki obrazowania tensora dyfuzji. Wiedzę ogólną sprawdzano z pomocą zestawu testów Bochum Knowledge Test, zawierających ponad 300 pytań z najróżniejszych dziedzin, od sztuki i architektury, po chemię i fizykę.



Okazało się, że najlepsze wyniki testów osiągali ci, których mózg był najlepiej zorganizowany, a połączenia nerwowe ułożone najbardziej efektywnie. Zakładamy, że nasza wiedza jest rozproszona po całym mózgu w postaci pojedynczych jednostek informacji - dodaje Erhan Genç. Wydajna struktura połączeń nerwowych ma kluczowe znaczenie dla kojarzenia informacji przechowywanych w różnych rejonach mózgu i skutecznego łączenia ich w to, co nazywamy wiedzą. Wygląda na to, że określenie, iż ktoś ma dobrze poukładane w głowie powinno oznaczać już nie tylko, że jest rozsądny, ale też - bardzo dużo wie.