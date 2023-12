Lek stosowany powszechnie m.in. przeciwko reumatoidalnemu zapaleniu stawów może pomóc w opóźnieniu postępów cukrzycy typu pierwszego - informuje w najnowszym numerze czasopismo "New England Journal of Medicine". W opublikowanej na jego łamach pracy naukowcy z St. Vincent’s Institute of Medical Research (SVI) w Melbourne opisują wyniki pierwszych badań klinicznych wskazujących na to, że baricytynib bezpiecznie i skutecznie podtrzymuje naturalny proces wytwarzania insuliny, jeśli zastosuje się go w ciągu 100 dni od diagnozy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock "Gdy po raz pierwszy diagnozuje się cukrzycę typu 1, znacząca liczba komórek trzustki produkujących insulinę jest wciąż aktywna. Chcieliśmy się przekonać, czy można ochronić je przed niszczącym działaniem układu immunologicznego pacjenta" - tłumaczy prof. Thomas Kay z SVI. Ponieważ cukrzyca typu 1 wiąże się właśnie z nieprawidłowym działaniem układu odpornościowego, zwrócono uwagę na baricytynib, lek stosowany w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, atopowego zapalenia skóry, czy łysienia plackowatego. Baricytynib blokuje enzym sterujący reakcją układu odpornościowego i stąd nadzieje, że w jego pomocą uda się uspokoić nieprawidłową reakcję immunologiczną przeciwko produkującym insulinę komórkom trzustki. To powinno opóźnić pełny rozwój choroby i ograniczyć dodatkowe niekorzystne skutki cukrzycy dla organizmu, dotyczące choćby układu krążenia, wzroku, czy pracy nerek. Badania kliniczne obejmowały 91 osób w wieku od 10 do 30 lat, u których cukrzycę typu 1 zdiagnozowano nie więcej niż 100 dni wcześniej. 60 osobom podawano baricytynib, 31 placebo, kontynuowano u nich równocześnie podawanie przepisanych dawek insuliny. Przez rok monitorowano u nich zarówno poziom tej podawanej insuliny, jak i insuliny wytwarzanej naturalnie, poziom glukozy, wreszcie poziom tzw. hemoglobiny glikowanej HbA1c, która pozwala ocenić średni poziom glukozy przez ostatnie trzy miesiące. W testach klinicznych okazało się, że lek może faktycznie hamować postępy cukrzycy. "Fakt, że jesteśmy pierwszą grupą na świecie, która testuje skuteczność baricytynibu w potencjalnej terapii cukrzycy typy 1 jest niezwykle ekscytujący" - podkreśla Thomas Kay. "Do tej pory osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 są uzależnione od podawanej w zastrzykach, czy przez pompę infuzyjną insuliny. Nasze testy pokazały, że jeśli terapia z pomocą baricytynibu zacznie się odpowiednio wcześnie po diagnozie, ich organizm utrzymuje wytwarzanie insuliny. Osoby, którym lek podawano wymagały znacznie mniejszych ilości dodatkowej insuliny" - dodaje. Autorzy pracy podkreślają, że jeśli te nadzieje potwierdzą się w dalszych badaniach, będzie to pierwsza terapia modyfikująca przebieg cukrzycy typu 1 podawana w postaci tabletki. Baricytynib jest przy tym dobrze przebadany pod kątem bezpieczeństwa i efektów ubocznych, jego zatwierdzenie dla nowego wskazania powinno być łatwiejsze. Zobacz również: Testy krwi wykażą, który organ starzeje się nam najszybciej

Srebrny Puchar Pytii dla firmy Opinia 24

Atrakcyjność pomaga mężczyznom w karierze nawet bardziej niż kobietom

Ulubiona muzyka a moralny kompas

Odkryto układ planet pozasłonecznych tańczących kosmicznego walca

Wiemy już, co odpowiada za nasze emocjonalne podjadanie