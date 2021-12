Średniowieczny wisiorek jest pośród 50 tysięcy artefaktów, jakie poszukiwacze skarbów w ramach hobby znaleźli na terenie Wielkiej Brytanii w pandemicznym 2020 roku. Jednak uwagę historyków szczególnie przyciągnął właśnie ten niezwykły przedmiot – krzyż pokryty runami. Naukowcom udało się go odczytać.

Złoty krzyż pokryty runami, które oznaczają imię Eadruf / YUI MOK / PAP/EPA

Zarządzony 2020 roku w Wielkiej Brytanii z powodu epidemii koronawirusa lockdown jedni spędzali na nauce wypiekania chleba, inni uprawiali jogę, a jeszcze inni uzbrojeni w wykrywacze metalu ruszyli na wprawy po lasach i łąkach.

Poszukiwacze zebrali 50 tysięcy archeologicznych zabytków, które przekazali naukowcom z British Museum. Wśród nich są między innymi średniowieczny wisiorek z miedzi znaleziony w Lincolnshire, kilka tysięcy złotych monet i srebrna brosza z Cheddar.

Jednak najciekawszy wydaje się być złoty krzyż pokryty runami, znaleziony w Berwick w Northumberland.

Historycy odczytali napis. Jest to imię Eadruf, jak podkreślają, nieznane do tej pory z żadnych historycznych zapisków.

Krzyż powstał, zgodnie z szacunkiem naukowców, między 700 a 900 rokiem. Wygrawerowane na krzyżu imię nosił albo jego wykonawca, albo właściciel.

W staroangielskim znane są imiona zaczynające się od Ead-, co oznaczało tyle co "szczęśliwy", ale tylko w dwóch kolejną literą jest "r". To Eadred i Eadric. Imię Eadruf pozostaje etymologiczną zagadką.