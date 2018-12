Cielaki mają indywidualne charaktery, mogą być optymistami lub pesymistami, a na podstawie obserwacji ich zachowania można przewidywać, jak będą radzić sobie ze stresem jako dorosłe osobniki. Do takich konkluzji doszedł Benjamin Lecorps, doktorant z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC), a pracę napisaną wspólnie z trojgiem innych autorów z UBC udostępnił "Scientific Reports", internetowa otwarta platforma naukowych publikacji, wydawana przez "Nature".

Rezultaty sugerują, że bardziej pesymistycznie nastawione zwierzęta reagują mocniej na emocjonalne wyzwania, być może dlatego, że spodziewają się gorszych wydarzeń niż inne cielęta. Te rezultaty są spójne z literaturą dotyczącą ludzi, która wykazuje, że bardziej pesymistyczni ludzie reagują silniej na wyzwania angażujące emocje - napisali autorzy pracy naukowej.

Badanie dotyczyło grupy zwierząt obserwowanych w pierwszych tygodniach po urodzeniu, gdy już wstępnie określano ich osobowość oraz ponownie, gdy miały ok. 3,5 miesiąca. U cielaków obserwowano trzy cechy: płochliwość, towarzyskość i pesymizm.

W eksperymencie sprawdzano, czy towarzyskość cielaków wiązała się z "wyrażaniem zachowań społecznych" w stadzie. Współczynnik towarzyskości badano obserwując jak blisko zwierzęta znajdowały się obok innych cieląt. Zwierzętami sąsiadami określano te, które przebywały (stały, leżały) koło siebie w odległości mniejszej niż głowa zwierzęcia.

W drugim eksperymencie badano stopień płochliwości i pesymizmu, objawiające się podczas transportu zwierząt: przez dwa kolejne dni cielęta transportowano pojedynczo przez 10 minut każdego dnia, a ich reakcje oceniano na podstawie liczby odgłosów wydawanych przez zwierzęta oraz temperatury oczu - co mierzono używając podczerwieni. Jak wynika z badań m.in. koni większe zmiany górnej granicy temperatury gałki ocznej oznaczają wyższy poziom płochliwości.

Analiza obserwacji wskazała, że występowanie stopnia towarzyskości jest ściśle skorelowane ze stopniem płochliwości i pesymizmu, co oznacza, że towarzyskie zwierzęta lepiej znosiły transport, zaś zwierzęta płochliwe i pesymistyczne nie radziły sobie dobrze w towarzystwie.

Istnienie indywidualnych osobowości u zwierząt wykazywały wcześniej inne badania. Dwa lata temu brytyjskie badanie na University of Lincoln wskazało, że pesymizm i optymizm są dobrze widocznie u świń. Wiosną tego roku ukazały się wyniki badań przeprowadzonych na szwedzkim Uniwersytecie Linkoeping, wykazujące że kurczęta przebywające w ciekawszym dla nich otoczeniu, z lepszą opieką, są bardziej optymistycznie nastawione do życia.

W samym artykule autorów z UBC cytowanych jest kilkadziesiąt wcześniejszych artykułów, także polskich autorów, w których opisywano indywidualne cechy zwierząt i ich osobowości - od kotów, przez kury, świnie do szczurów, kóz i koni. Badania potwierdziły to, co wcześniej opowiadali właściciele zwierząt gospodarskich i domowych: kurczęta pamiętają twarze, a krowy tak jak psy odczuwają osamotnienie i frustrację.

