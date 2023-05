Ekonomia i walka z inflacją to jeden z tematów, jakie poruszone zostaną podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie. Organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych, by rejestrowali się do udziału w rozpoczynającym się w środę wydarzeniu. Trzydniowa impreza naukowa, odbywająca się w związku z przypadającą w tym roku 550. rocznicą urodzin słynnego uczonego i astronoma, nie jest adresowana tylko do naukowców, ma być dostępna dla wszystkich. Jej celem jest prezentacja stanu badań nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Dzieła Mikołaja Kopernika na wystawie w Krakowie / Anna Wojnar Uniwersytet Jagielloński /

Światowy Kongres Kopernikański, organizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk ma mieć trzy odsłony. Jego oficjalne otwarcie odbyło się 19 lutego w Toruniu - w dniu i mieście, w którym Kopernik przyszedł na świat 550 lat temu.

W programie krakowskiej części Kongresu znajdą się dwie sekcje. Pierwsza, filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie", dotyczy ogólnie rozwoju nauki, jej kryzysom oraz ogólnie stojącym przed nią wyzwaniom.

Druga, ekonomiczna sekcja "Wokół pieniądza" ma przypomnieć traktat Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęcony wartości pieniądza oraz reformie monetarnej i na tych motywach dać pole do dyskusji o współczesnych problemach, w tym inflacji.

Olsztyńskie obrady Kongresu potrwają od 21 do 24 czerwca, będą poświęcone biografii Kopernika, z uwzględnieniem jego wykształcenia i okresu warmińskiego. Toruńska część zgromadzi kulturoznawców, literaturoznawców i historyków sztuki, historyków astronomii i nauk medycznych. Potrwa od 12 do 15 września.

Prof. Bartosz Brożek - Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Nie chcielibyśmy mówić o Koperniku, tak jak zwykle się o nim mówi. Że to jest taka bardzo ważna historyczna postać. Ten, który wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. To jest takie zamykanie Kopernika w rodzaj mema. Tego chcieliśmy uniknąć. A sposób, żeby to zrobić, to naszym zdaniem przypomnienie dzieła Kopernika nie tylko w kontekście historycznym, ale też wskazanie, jak pewne aspekty tego dzieła, sposób myślenia Kopernika, rozległość rozmaitych jego zainteresowań pokazują, czym tak naprawdę jest nauka. I to jest taka podstawa do refleksji nie tylko o tym, jak jest dzisiaj rozumiane dziedzictwo Kopernika, ale też to skłania do pytania o naturę nauki, o przyszłość nauki, o to w jaki sposób nauka wpływa na nasze postrzeganie świata, jak zmienia kulturę" - mówi RMF FM prof. Bartosz Brożek z Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ.

Wydaje się, że w którymś momencie, dzięki ogromnym sukcesem nauki, takim sukcesom, które możemy obserwować dookoła siebie, w rozwoju technologicznym w ciągu ostatnich 100 czy 200 lat, zaczęto naukę ujmować bardzo dogmatycznie, jako coś, co jest jedynym źródłem prawdy, jako coś, co jest jedynym sposobem poznawania rzeczywistości, jako coś, co nie jest związane z żadnymi kontrowersjami. I gdy naukowiec coś powie, to znaczy, że tak jest. Żaden naukowiec, prawdziwy naukowiec pod takim zdaniem by się nie podpisał. Prawdziwa nauka jest pełna trudu, pełna błędów, które popełniamy na co dzień, ślepych uliczek, w które niestety trafiamy i w których jakoś trzeba się próbować wycofać. I wydaje mi się, że postać Kopernika to jest dobra postać do tego, żeby też tę prawdę o nauce przypomnieć. To nie znaczy, że Kopernik mylił się bardziej niż inni. Ale to znaczy, że to, w jaki sposób odbieramy dzieło Kopernika właśnie w takiej percepcji czy w takim odbiorze masowym, jest trochę nacechowane tym złym, uproszczonym rozumieniem nauki" - dodaje prof. Brożek, który jest również dyrektorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, które równolegle organizuje Copernicus Festival.

Jeśli uda nam się to pokazać, to być może uczestnicy, słuchacze, widzowie tych wydarzeń kongresowych będą mogli lepiej zrozumieć, że nauka to nie jest takie powiedzenie czegoś raz na zawsze. To w rzeczywistości jest cudowne, wspólnie zbudowane przez pokolenia uczonych narzędzie do tego, żeby inaczej obserwować świat i zmieniać ten świat wokół siebie - podkreśla prof. Brożek.





Prof. Rafał Wisła - Kierownik Zakładu Ekonomii i Innowacji Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Mikołaj Kopernik jest przede wszystkim znany ze swego wielkiego odkrycia astronomicznego. Ustanowił nas, mieszkańców Ziemi, trochę w innej konfiguracji niż to, o czym myśleli ludzie przez setki, tysiące lat. Jeżeli chodzi o ekonomię, jako jeden z kilku jemu współczesnych dostrzegł, że specyficzny towar, jakim jest pieniądz, musi spełniać określone funkcje, by był powszechnie akceptowany. Jeżeli są pokusy psucia tego specyficznego towaru, to on siłami rynkowymi naturalnie jest wypierany przez inny towar. Wszelkie nadużycia związane z procesem emisji i wprowadzania pieniądza metalowego do obiegu powodowały określone reperkusje, łącznie z tym, co teraz określilibyśmy jako inflacją - mówi RMF FM prof. Rafał Wisła, szef Zakładu Ekonomii i Innowacji Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ.

To cały czas zachowuje swoją aktualność. Pieniądz jest specyficznym narzędziem, nośnikiem wartości, towarem, który niesamowicie upraszcza wymianę handlową. Pieniądz to nie tylko symbol. To takie rozwiązanie, które bardzo przyspieszyło procesy rozwojowe w całej historii gospodarczej świata. Te wstrząsy, które doświadczamy, a w szczególności ten wstrząs cenowy pokazuje, że w krótkim czasie możemy odczuwać to, że stajemy się biedniejsi, że dochód którym dysponujemy, pozwala nam na zakup coraz uboższego koszyka. Nie chcemy, żeby tak się działo. Dwie fundamentalne polityki makroekonomiczne, jak polityka fiskalna i pieniężna, w szczególności ta druga, osadzają się na bardzo ugruntowanym i rozbudowanym dorobku teorii dobrej teorii ekonomicznej. To zagwarantowało nam przez kilka dekad życie w warunkach stabilnych cen i wewnętrznej równowagi makroekonomicznej. Generalnie wszyscy chcemy w takich warunkach funkcjonować. Współczesny świat i procesy globalne dostarczają nam wielu wstrząsów. Niepokojące jest to, że te wstrząsy są często niezależne od pojedynczego państwa. Niepokojące jest to, że polityka pieniężna małego i średniego państwa może być nieskuteczna w odpowiedzi na te wstrząsy" - dodaje prof. Wisła. Dyskusje na te tematy będą prowadzone właśnie w ramach ekonomiczna sekcji krakowskiej odsłony Kongresu.

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc aby zapewnić sobie udział w wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony skk2023.systemcoffee.pl . Wszystkie wykłady i debaty będą transmitowane poprzez kanał YouTube UJ live oraz stronę internetową www.uj.edu.pl. Szczegółowy program Kongresu dostępny jest na stronie internetowej kopernik550.uj.edu.pl.