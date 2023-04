Badacze z North Carolina State University odkryli kolejną, nieznaną wcześniej różnicę anatomiczną między kobietą i mężczyzną. Okazuje się, że kobiety mają przeciętnie o 30 centymetrów dłuższe jelito cienkie. Jak piszą na łamach czasopisma "PeerJ", różnica może poprawiać zdolność organizmu kobiety do wchłaniania z pożywienia substancji odżywczych, szczególnie ważną podczas ciąży i karmienia piersią. To odkrycie pokazuje jak mało wiemy wciąż o naszym ciele - przyznają autorzy.

Kobiety mają dłuższe jelito cienkie - ustaliły amerykańskie badaczki / Shutterstock

Podczas badań 45 osób, które przekazały swoje zwłoki nauce w ramach programu Anatomical Gifts Program dla Duke University School of Medicine, autorzy pracy zaobserwowali większe różnice budowy układu pokarmowego, niż się do tej pory spodziewano. Zauważalnie różniły się na przykład proporcje konkretnych jego odcinków. Ponieważ dotyczyło to osób, które nie cierpiały akurat na żadne schorzenia tego układu, może to oznaczać, że pewne mechanizmy pozostają tu wciąż dla nas tajemnicą. Być może nowe odkrycie pomoże w walce z chorobami, które właśnie tam mają swoje źródło, choćby związanymi z zaburzeniami flory bakteryjnej.

Badania, które wykazały różnice względnej długości odcinków układu pokarmowego u człowieka przeprowadzono przed ponad stuleciem, ale potem temat ignorowano - przyznaje pierwsza autorka pracy Amanda Hale, doktorantka North Carolina State University. Gdy zaczęliśmy się tą sprawą zajmować, zakres tych różnic nas zadziwił - dodaje.

Jeśli weźmiemy pod uwagę cztery różne osoby, możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, że każda będzie miała inne proporcje organów wchodzących w skład układu pokarmowego - mówi współautorka pracy, prof. Erin McKenney. Jeśli weźmiemy pod uwagę jelito ślepe u początku jelita grubego, to u jednej osoby może mieć rozmiary portmonetki, a u innej zaledwie parę centymetrów, podobne różnice dotyczą też innych rejonów układu pokarmowego - dodaje.

Prof. Erin McKenney podczas pomiarów / Lauren Nichols / Materiały prasowe

Szczególnie wyraźna jest właśnie różnica długości jelita cienkiego. U kobiet jest przeciętnie o 30 cm dłuższe.

Męskie jelito cienkie ma średnio nieco ponad 4 m długości, a różnica jest statystycznie istotna. Ponieważ pomaga to w jeszcze lepszym wykorzystaniu pożywienia i wyciągnięciu z niego jeszcze większej ilości substancji odżywczych, to może dawać kobietom większe szanse przetrwania - dodaje Hale.

Obserwacja, że różnice anatomiczne układu pokarmowego są większe, niż się spodziewaliśmy może pomóc nam w zrozumieniu możliwych przyczyn niektórych stanów chorobowych i ułatwić poszukiwania sposobów ich leczenia. Teraz, gdy już wiemy o tych różnicach, możemy postawić sobie pytania, na które warto szukać odpowiedzi - mówi McKenney.

To ważne także dla uczenia młodych lekarzy, bo studenci słyszą na zajęciach o przeciętnej anatomii i nie mają pojęcia o tym, jak wielka jest tu skala różnorodności - dodaje współautorka pracy, prof. Roxanne Larsen z University of Minnesota. Coraz bardziej wyraźnie widać, że medycyna zmierza w kierunku zindywidualizowanej opieki, zrozumienie anatomicznej różnorodności może w tym pomóc - uzupełnia.