Do godziny 19:30 na Księżycu ma lądować japońska sonda Hakuto-R. To pierwsza w pełni prywatna misja księżycowa. Zapraszamy do oglądania transmisji z tego wydarzenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Japońska firma iSpace zaplanowała misję jako tzw. demonstrator technologii, który ma potwierdzić zdolność do wylądowania na Srebrnym Globie i prowadzenia tam badań. Sonda wystartowała w grudniu i poruszała się po okrężnej trajektorii, umożliwiającej dotarcie na Księżyc przy możliwie małym zużyciu paliwa. Wideo youtube Teraz ma wykonać kluczowy manewr lądowania, po którym umieści na powierzchni m.in. wyprodukowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich łazik Rashid. Miejsce lądowania to krater Atlas w północno-wschodniej części widocznej tarczy Księżyca. Wybrano je tak, by było dobrze nasłonecznione i umożliwiało łatwą komunikację z Ziemią. Transmisja na żywo na platformie YouTube ruszyła o godzinie 17:40. Sonda ma lądować do godziny 19:30. Zobacz również: Astronomowie odkryli nowe zagrożenie dla planety Opracowanie: Cezary Faber