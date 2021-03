Jesteśmy zaskakująco podobni do pierwszych zwierząt na Ziemi – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii. Odkryli oni, że mamy wspólne geny z pozbawionymi głów, starożytnymi istotami oceanicznymi sprzed 555 miliardów lat.

Bez głów, nóg i rąk... ale podobne do nas

Nowe badania pokazują, że najwcześniejsze organizmy wielokomórkowe sprzed miliardów lat nie miały głów, nóg lub ramion, ale są silnie spokrewnione z człowiekiem. Łączą nas wspólne geny - wyjaśniają naukowcy Riverside.

Cytat Żaden z nich nie miał głowy ani szkieletu. Wiele z nich prawdopodobnie wyglądało jak trójwymiarowe dywaniki łazienkowe na dnie morskim, okrągłe, sterczące dyski. Te zwierzęta są tak dziwne i tak różne od tych nam znanych, że trudno je nawet opisać, nie możemy nawet wyodrębnić ich DNA - mówi Mary Droser, profesor geologii na UCR.

Jednak dobrze zachowane skamieniałości pozwoliły Mary Droser i pierwszemu autorowi badania, Scottowi Evansowi, powiązać wygląd zwierząt i prawdopodobne zachowania z analizą genetyczną obecnie żywych istot. Ich badania zostały opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B.

Gatunki reprezentatywne

Naukowcy sami są zaskoczeni swoim odkryciem / Pixabay

W swojej analizie naukowcy wzięli pod uwagę cztery zwierzęta reprezentatywne dla ponad 40 gatunków, które zostały zidentyfikowane w epoce ediakarańskiej. Te stworzenia miały rozmiary od kilku milimetrów do prawie metra długości.

Kimberelle były stworzeniami w kształcie łzy, z jednym szerokim, zaokrąglonym końcem, a drugim wąskim z trąbką, który prawdopodobnie drapał dno morskie w poszukiwaniu pokarmu. Co więcej, mogły one się poruszać za pomocą "muskularnej stopy", podobnej do tej ślimaka.

Badaniami objęto płaską, owalną Dickinsonię oraz Tribrachidium, które spędzały życie unieruchomione na dnie morza.

Przeanalizowano również Ikaria, zwierzęta niedawno odkryte przez zespół. Miały mniej więcej rozmiar i kształt ziarenka ryżu i reprezentowały pierwsze zwierzęta dwubocznie symetryczne - organizmy z przednią, tylną częścią i otworami na każdym końcu połączonymi jelitami.

Te same geny co u człowieka

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay



Wszystkie wymienione zwierzęta były wielokomórkowe i posiadały różne typy komórek. Większość miała niezcentralizowany układ nerwowy i muskulaturę.

Co ważne, zwierzęta te miały silną możliwość regeneracji i były w stanie samodzielnie naprawić uszkodzone części ciała. Te same geny są kluczowymi elementami ludzkiego układu odpornościowego, który pomaga eliminować komórki zakażone wirusem i komórki przedrakowe.

Naukowcy przypuszczają, że w swojej budowie prawdopodobnie miały części genetyczne odpowiedzialne za głowy i narządy zmysłów, jednak nie są w stanie wyjaśnić gdzie i jak mogły one działać.







