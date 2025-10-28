Choć mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach temat higieny jamy ustnej jest dobrze znany, rzeczywistość pokazuje, że wciąż jest wiele do poprawy. Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, w rozmowie z dr Aleksandrą Kalandyk-Konstanty, lekarzem stomatologiem, na antenie Radia RMF24, porusza kluczowe kwestie dotyczące zdrowia zębów. Odkryj, jak skutecznie dbać o swój uśmiech i poznaj prawdy o zdrowiu jamy ustnej, wolne od medycznych mitów!

Próchnica - wciąż powszechny problem

Jak podkreślił dr Marek Łabno w programie "Lekarz dyżurny", od najmłodszych lat słyszymy o konieczności dbania o higienę jamy ustnej. Mycie zębów, używanie nici dentystycznych i regularne wizyty u dentysty to podstawy, które powtarzają nam rodzice, szkoła i reklamy. Mimo tej presji na piękny uśmiech rzeczywistość jest zaskakująca - zaznaczył specjalista.

Doktor Aleksandra Kalandyk-Konstanty, lekarz dentysta z kliniki LOFDENT, w rozmowie z doktorem Markiem Łabno podkreśliła, że nadal duża grupa dorosłych i dzieci boryka się z podstawową chorobą, jaką jest próchnica zębów.

To nie tylko choroba dzieci - przypomniał Marek Łabno, wskazując, że w Polsce próchnica dotyka ponad połowę trzylatków, 80 proc. pięciolatków i aż 90 proc. siedmiolatków. Co więcej, 35 proc. siedmiolatków ma już przynajmniej jedną plombę, a 12 proc. przeszło ekstrakcję zęba.

Zdrowe mleczaki - zdrowe zęby stałe

Po mleczakach wyrzynają się nam zęby stałe, które gdy mamy zaniedbane zęby mleczne, już wyrzynają się z próchnicą. Ochrona i leczenie zębów mlecznych determinuje potem zęby stałe, które się dziecku wyrzynają i dobrze by było, żeby były zdrowe - zaznaczyła dr Kalandyk-Konstanty.

Cukry Proste. Niewidzialne zagrożenie

Czy naturalne produkty jak stuprocentowy sok pomarańczowy albo miód z własnej pasieki mogą być szkodliwe dla zębów? Zdaniem dr Kalandyk-Konstanty, to są produkty, które zawierają cukry proste i one są przekształcane przez bakterie kariogenne w kwasy, obniżając pH w jamie ustnej. To obniżone pH powoduje demineralizację szkliwa, co prowadzi do powstania ubytku próchnicowego.

Próchnica często rozwija się po cichu, nie dając żadnych objawów bólowych. Dlatego tak bardzo prosimy i zawsze apelujemy do pacjentów o profilaktykę, o zgłaszanie się regularne co sześć miesięcy na wizytę kontrolną - wyjaśniła dr Kalandyk-Konstanty.

Ta choroba może doprowadzić do martwicy tkanki naczyniowo-nerwowej, co z kolei może prowadzić do powstawania zmian zapalnych okołowierzchołkowych, które mają ogromny wpływ na cały organizm.

Klucz do Zdrowych Zębów

Dr Kalandyk-Konstanty wyjaśniła, że wystarczy myć zęby dwa razy dziennie, używając past z fluorem. Najlepiej poświęcić na to dwie minuty - zaznaczyła. Ważne jest, aby dzieci same próbowały szczotkować zęby, co pomoże im wyrobić nawyk manualnego posługiwania się szczoteczką.

Specjaliści zalecają, aby przy kontroli u stomatologa wykonać zdjęcie, które pokaże kondycję kości szczęki i żuchwy. Próchnica nie jest jedyną jednostką chorobową, która może być rozpoznana w gabinecie stomatologicznym - podkreśliła dr Kalandyk-Konstanty.