Urządzenia UV do suszenia i utwardzania lakieru do paznokci mogą stanowić większy problem dla zdrowia publicznego niż sądzono dotychczas. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego sprawdzili te urządzenia i odkryli, że ich stosowanie prowadzi do śmierci zdrowych komórek lub do potencjalnie rakotwórczych mutacji.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Urządzenia wykorzystujące promieniowanie ultrafioletowe są standardowym elementem wyposażenia salonów manicure oraz wielu domów wielbicielek żelowych i hybrydowych paznokci. Ich działanie polega na emitowaniu określone spektrum światła UV (340-395 nm) do utwardzania chemikaliów stosowanych w preparatach do manicure. Już wcześniej jednoznacznie dowiedziono, że łóżka opalające w solariach, wykorzystujące widmo światła o długości fali 280-400 nm, są rakotwórcze. Widmo stosowane w suszarkach do paznokci jest co prawda inne, ale jego wpływ na zdrowie nigdy nie został szczegółowo przebadany.

Urządzenia tego typu reklamowane są jako w pełni bezpieczne i nie oddziaływujące na zdrowie - mówi prof. Ludmil Alexandrov, główny autor publikacji, która ukazała się w styczniowym wydaniu "Nature Communications" - Ale zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nikt do tej pory nie zbadał ich wpływu na ludzki organizm na poziomie molekularnym i komórkowym.

Wykorzystując trzy różne linie komórkowe - keratynocyty skóry dorosłego człowieka, fibroblasty ludzkiego napletka i fibroblasty zarodków myszy Alexandrov i jego zespół odkryli, że stosowanie lamp do paznokci przez zaledwie jedną 20-minutową sesję doprowadziło do śmierci od 20 do 30 proc. komórek. Kolejne trzy takie sesje spowodowały śmierć od 65 do 70 proc. narażonych na ich działanie komórek.

Dalsze analizy wykazały, że ekspozycja na światło UV spowodowała uszkodzenie mitochondriów i DNA komórek, które przeżyły, doprowadzając do powstania mutacji, jakie można zaobserwować w raku skóry u ludzi.

Zaobserwowaliśmy wiele rzeczy: po pierwsze to, że DNA ulega uszkodzeniu - wymienia prof. Alexandrov - Po drugie, że niektóre uszkodzenia DNA nie są naprawiane z upływem czasu, co prowadzi do poważnych mutacji. Co ważne, dzieje się to za każdym razem po użyciu lampy UV. I wreszcie zauważyliśmy, że ekspozycja na te lampy może powodować dysfunkcję mitochondriów, co także skutkuje mutacjami.

Po porównaniu naszych wyników z danymi zebranymi od pacjentów chorych na raka skóry okazało się, że są to dokładnie te same wzorce mutacji - podkreśla.

Naukowiec zaznacza jednak, że choć uzyskane przez jego grupę wyniki wyraźnie pokazały szkodliwy wpływ wielokrotnego używania lamp do paznokci na ludzkie komórki, to konieczne są długoterminowe badanie epidemiologiczne. Tylko one pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że korzystanie z lamp UV prowadzi (lub nie) do zwiększonego ryzyka raka skóry.