​Starość zaczyna się po 75. roku życia - orzekli włoscy gerontolodzy i geriatrzy, a ich wniosek uznano za “rewolucyjny". Specjaliści podkreślają, że dzisiejsi 65-latkowie we Włoszech mają taką kondycję, jak czterdziestolatkowie przed trzema dekadami.

Zdj. ilustracyjne / Vladimir Smirnov / PAP/EPA

Od tej chwili populacja Włoch może uznać się za młodszą, gdyż starość zaczyna się po 75. roku życia, czyli później niż się powszechnie uważa - tak media podsumowują wnioski zaprezentowane na trwającym w Rzymie kongresie krajowego stowarzyszenia gerontologii i geriatrii.

Dzisiaj 65-latek ma formę fizyczną i poznawczą 40-45-latka 30 lat temu - stwierdził w czasie obrad profesor Niccolo Marchionni z uniwersytetu we Florencji i zarazem kardiolog z tamtejszego szpitala. Ogłosił następnie: Podnosimy poprzeczkę wieku, dostosowując do poziomu aktualnej oczekiwanej długości życia w krajach zaawansowanego rozwoju.

Zaznaczył ponadto, że obecnie duża część populacji w wieku od 60 do 75 lat jest w "doskonałej formie" i nie cierpi na żadne choroby.

Obecna średnia długość życia we Włoszech to 85 lat w przypadku kobiet i 82-83 lata u mężczyzn. W związku ze swymi wnioskami geriatrzy zaapelowali o dostosowanie obowiązującej koncepcji starości do, jak zaznaczają, zmieniającej się sytuacji.

(az)