NASA wysyła na orbitę kolejną załogę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Czworo astronautów - dwoje Amerykanów, Japończyk i Francuz - poleci w zbudowanej przez prywatną firmę Space X kapsule Crew Dragon, która o 11:49 polskiego czasu wystrzelona zostanie z Centrum Kennedy'ego na przylądku Canaveral na Florydzie na pokładzie rakiety Falcon 9. Jutro pasażerowie Falcona połączą się ze stacją ISS, gdzie powita ich pracująca tam obecnie siódemka astronautów i kosmonautów.

Rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon, zbudowane przez prywatną firmę Space X, niedługo przed startem z należącego do NASA Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego na przylądku Canaveral na Florydzie / JOEL KOWSKY / NASA / HANDOUT / PAP/EPA

Załogę Crew 2 tworzą: dwoje astronautów NASA, 53-letni dowódca misji Shane Kimbrough i 49-letnia pilotka Megan McArthur, astronauta Japońskiej Agencji Kosmicznej JAXA 52-letni Akihiko Hoshide i specjalista misji z Europejskiej Agencji Kosmicznej 43-letni Francuz Thomas Pesquet.

Na pokładzie ISS nową załogę przywita trójka astronautów NASA z misji Crew 1 i należący do tej samej załogi astronauta JAXA oraz dwóch rosyjskich kosmonautów i astronauta NASA, którzy dotarli na orbitę na pokładzie pojazdu Sojuz.

Nowa załoga, Crew 2, spędzi na orbicie około 6 miesięcy. Ekipa Crew 1 wróci natomiast na Ziemię 28 kwietnia.

Misja jest niezwykła pod kilkoma względami.

Załoga wykorzystuje kapsułę Crew Dragon, która była już na orbicie podczas pierwszej, demonstracyjnej misji załogowej w maju ubiegłego roku. Pilotka Megan McArthur leci więc tym samym pojazdem, którym w maju podróżował jej mąż Bob Benhken.

Dodatkowo Falcon 9 po raz pierwszy w tym programie załogowym wykorzystuje stopień rakiety odzyskany po starcie listopadowej misji Crew Dragon z pierwszą, pełną, 4-osobową załogą. Możliwość ponownego wykorzystywania zarówno rakiet, jak i pojazdów załogowych ma kluczowe znaczenie dla obniżania kosztów programu kosmicznego.

Załoga Crew 2 dotarła na miejsce startu w dwóch samochodach elektrycznych marki Tesla, której właścicielem jest twórca Space X Elon Musk.

NASA poinformowała, jakiej muzyki słuchali w drodze astronauci. Playlista w pierwszym samochodzie - z Shane'em Kimbrough i Megan McArthur - obejmowała "Learn to Fly" Foo Fighters, "Crazy Train" Ozzy'ego Osbourne'a, "Enter Sandman" Metalliki i "City of Blinding Lights" U2. Thomas Pesquet i Akihiko Hoshide słuchali zaś w drugim samochodzie "Drops of Jupiter" zespołu Train, "Paradise City" Guns and Roses i "Danger Zone" Kenny'ego Logginsa.