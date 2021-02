Wystrzelony w lipcu zeszłego roku łazik Perseverance późnym wieczorem wyląduje na Marsie. To będzie na pewno stresujący dzień dla osób z NASA odpowiedzialnych za powodzenie tej misji. Samo lądowanie określane jest mianem "siedmiu minut grozy".

Perseverance oznacza po polsku wytrwałość, co nawiązuje do poprzednich udanych misji NASA. Dwa bliźniacze łaziki, Spirit i Opportunity, dzielnie się spisały, badając powierzchnię Marsa, i wykonując założony plan badawczy.

Niestety łazik Spirit utknął w wydmie piasku i zakończył swoją misję przedwcześnie. Za to drugiemu łazikowi udało się zrealizować misję z nadwyżką, bo działał przeszło 15 lat. Na Marsie od 2012 roku wytrwale jednak pracuje cały czas łazik Curiosity. To na jego konstrukcji bazując, zbudowano Perseverance - wyjaśnia dr Natalia Zalewska, planetolożka z Zakładu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Łazik Perseverance wyląduje na czerwonej planecie o godzinie 21:55 czasu polskiego. To na pewno stresujące wydarzenie dla osób związanych z tą misją. W NASA procedurę lądowania określa się jako siedem minut grozy.

Powodzenie całej misji w dużej mierze zależy od lądowania. Sama droga do Marsa to wiele miesięcy, tak na prawdę nudnego procesu, to co jest najważniejsze to wejście na odpowiednią orbitę, co już się zadziało. Kluczowy jest sam proces lądowania, który odbywa się w kilku etapach - wyjaśnia dr Leszek Błaszkiewicz, astronom z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.



Gdzie oglądać transmisję?

Transmisję z wydarzenia można będzie obejrzeć na NASA TV i na stronach tejże agencji w mediach społecznościowych. Początek głównej transmisji zatytułowanej "LIVE Landing Broadcast: Perseverance Rover Lands on Mars" zaplanowano na godzinę 20:15.

Wideo youtube

Zapowiedziano też trzy polskie transmisje tego neizwykłego wydarzenia. Jedno przygotowały European Space Foundation, Astrofaza, Focus, Centrum Badań Kosmicznych i ERC. Na drugie zaprasza Centrum Nauki Kopernik i ESERO, na trzecie - Polska Agencja Kosmiczna.

Wideo youtube

Wideo youtube

Link do kanału Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie odbędzie się transmisja.



Kilka etapów lądowania

Atmosfera Marsa jest mniej więcej sto razy rzadsza. Kapsuła wejdzie w tą atmosferę z prędkością ponad 5 kilometrów na sekundę. Tarcie o atmosferę na pewno będzie znaczące. Sam proces lądowania będzie trwał ledwie kilka minut.

Ciekawy jest ostatni moment, kiedy to lądownik przypominający trochę pająka, w ostatniej fazie uruchomi silniki, aby zwolnić do minimalnej prędkości i specjalnym dźwigiem opuści łazik, a sam wyląduje kawałek dalej - mówi Leszek Błaszkiewicz.

Z jakim opóźnieniem otrzymamy obraz z Marsa? W momencie, gdy Mars jest najbliżej Ziemi opóźnienie wynosi około 4 minut. To mieliśmy latem ubiegłego roku, teraz czerwona planeta jest trochę dalej, opóźnienie może wynosić około 10 minut.

To najtrudniejsze miejsce do lądowania ze wszystkich misji

NASA wybrała Krater Jezero jako miejsce lądowania łazika Perseverance. Naukowcy uważają, że obszar ten był kiedyś zalany wodą i był domem dla starożytnej delty rzeki. Naukowcy będą badać, w jaki sposób powstawał i ewoluował region, szukać śladów minionego życia i zbierać próbki skał i gleby Marsa, które mogłyby zachować te oznaki. Sam krater ma 45 kilometrów szerokości, a łazik wyląduje na jego brzegu.

Misja ma potrwać co najmniej jeden rok marsjański, czyli 687 dni ziemskich. Łazik na swoim spodzie ma przyczepionego niewielkiego drona Ingenuity, który ma odbyć do pięciu lotów.

