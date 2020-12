Dziś Księżyc przesłoni Słońce nad Pacyfikiem. Oznacza to, że będzie tam można obserwować całkowite zaćmienie najjaśniejszej gwiazdy w naszym układzie. Pasmo widoczności pełnej fazy zaćmienia będzie przebiegać wzdłuż fal Pacyfiku i Oceanu Atlantyckiego, a także przekroczy południową część Chile i Argentyny.

Częściowe zaćmienie Słońca w Turcji w 2020 roku / AA/ABACA / PAP/Abaca

Zaćmienie Słońca to zjawisko bardzo spektakularne. Dochodzi do niego wtedy, gdy tarcza Księżyca całkowicie swoją powierzchnią zakryje tarczę Słońca. W tym roku to jedyne takie zjawisko, ale niestety oglądać będzie je można w Chile i Argentynie. Zaćmienie ma się rozpocząć o 08:02 czasu pacyficznego, czyli już o 17:02 dla naszej strefy czasowej. NASA na swojej stronie planuje transmisję tego wydarzenia.





Klasyfikacja zaćmień Słońca

Całkowite zaćmienie Słońca obserwujemy wtedy, gdy w jakimś miejscu na Ziemi możemy obserwować, jak Księżyc zasłania zupełnie Słońce. Częściowe zaćmienie ma miejsce wtedy, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przysłoni światło słoneczne i możemy obserwować kontury jego nierównej powierzchni, na tle tarczy Słońca. Pierścieniowe zaćmienie Słońca występuje wtedy, kiedy Księżyc przechodzi przez dysk Słońca, ale jego średnica okazuje się mniejsza od średnicy Słońca oraz nie może go całkowicie ukryć.





Znaczenie

Z zaćmieniem możemy mieć do czynienia nie tylko w przypadku Słońca. Dzieje się tak zawsze, gdy cień jednego ciała niebieskiego pada na powierzchnię drugiego. Jednak to zaćmieniu Słońca przypisywano zazwyczaj szczególną moc. W tym roku jednocześnie zbiega się to z nowiem Księżyca.





Zaćmienie Słońca w Europie

By obejrzeć całkowite zaćmienie Słońca w Europie musimy poczekać 6 lat. Nastąpi 12 sierpnia 2026 będzie zaćmieniem całkowitym. Rozpocznie się o wschodzie Słońca we wschodniej części półwyspu Tajmyr w Rosji, następnie przetnie Ocean Arktyczny, wschodnią Grenlandię, zachodnią Islandię, północną część Oceanu Atlantyckiego, po czym będzie widoczne w Hiszpanii i na niewielkim obszarze Portugalii. Zaćmienie zakończy się o zachodzie Słońca na Morzu Śródziemnym, na południowy wschód od Balearów.

Jednak częściowe zaćmienie będziemy mogli zobaczyć na większości obszaru Europy od Białorusi po Portugalię. W Polsce widoczne będzie głębokie zaćmienie częściowe tuż przed zachodem Słońca (Słońce zajdzie zaćmione). W XXI wieku w Polsce będzie czterdzieści zaćmień Słońca. Rzecz jasna, będą to przede wszystkim zaćmienia częściowe. Nie wydarzy się żadne zaćmienie całkowite, ale w południowych rejonach dojdzie do dwóch zaćmień obrączkowych: 13 lipca 2075 oraz 23 lipca 2093 roku.