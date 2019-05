"Granice ludzkich zdolności językowych" - to tytuł wykładu, który w ramach szóstej edycji Copernicus Festival wygłasza dziś w Krakowie wybitny kanadyjski filozof Charles Taylor. Jak zapowiada w rozmowie z RMF FM, będzie mówił o człowieku, jako zwierzęciu, które używa języka... Ale jego zdaniem język nie służy tylko do przekazywania informacji czy opisu rzeczywistości, lecz pomaga nam definiować się w odniesieniu do naszej filozofii moralnej i zmieniać się jako ludzie, pomaga nam odróżniać od ludzi, którzy wyznają inną filozofię moralną. Język pośredniczy też w tworzeniu relacji z innymi.

