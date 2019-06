Ile filiżanek kawy możemy wypić w ciągu dnia bez obaw o nasze zdrowie? Jak rozpoznać, czy jesteśmy narażeni na uzależnienie od internetu? Odpowiedzi na te m.in. pytania będzie można poznać w czasie trwającego w Łodzi XIX Kongresu Medycyny Rodzinnej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Uczestnicy spotkania dowiedzą się również m.in., czym różnią się suplementy diety od leków i co powinniśmy jeść częściej: warzywa czy owoce? Będą także podpowiedzi lekarzy rodzinnych dla planujących wakacyjny wyjazd: jak podróżować bezpiecznie i zdrowo oraz jak zmniejszyć ryzyko zatrucia pokarmowego czy uchronić się przed atakiem kleszcza?

Eksperci biją na alarm: lekarzy rodzinnych brakuje! Jak zatem przyciągnąć młodych medyków do pracy w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, jakie należy wprowadzić zmiany organizacyjne i jakie czynniki motywacyjne, by zachęcić ich do wyboru specjalizacji z medycyny rodzinnej? Uczestnicy XIX Kongresu Medycyny Rodzinnej - który rozpoczął się w Łodzi wczoraj i potrwa do 9 czerwca - spróbują odpowiedzieć również na takie pytania.

Fachowcy są zgodni: zmiana obecnej sytuacji jest konieczna, ponieważ co roku obserwuje się zbyt małą w stosunku do potrzeb kadrowych i możliwości szkoleniowych liczbę młodych lekarzy decydujących się na specjalizację z medycyny rodzinnej. W opinii międzynarodowych organizacji i ośrodków naukowych podstawowa opieka zdrowotna powinna stanowić filar sprawnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia - a liczne badania dowodzą, że systemy oparte na silnej POZ są tańsze, a ich wyniki leczenia - lepsze.

Lekarz rodzinny najważniejszy w systemie

Należy tworzyć zachęty dla absolwentów medycyny. Wciąż pozostają miejsca szkoleniowe na tę specjalizację. W ciągu jednej sesji egzaminuję 18-20 studentów. To kropla w morzu potrzeb. Co miesiąc z wielu ośrodków zdrowia otrzymuję pilne prośby o znalezienie lekarza rodzinnego - podkreśla dr Tomasz Sobalski, członek prezydium Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, aby każdy pacjent mógł skorzystać z usług medycyny rodzinnej, w najbliższych latach należy wykształcić około 7 tysięcy absolwentów tej specjalności.

Lekarze rodzinni jako pierwsi spotykają się z pacjentem i są zobowiązani zapewnić mu opiekę ciągłą, wszechstronną i kompleksową. Aby to zrealizować, powinni ściśle współpracować m.in. z lekarzami innych specjalności.

Naszym celem jest, aby w systemie ochrony zdrowia opieka podstawowa była jej filarem, a specjalista medycyny rodzinnej najważniejszym w niej lekarzem - podkreśla dr hab. Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Pomysłodawcy Kongresu Medycyny Rodzinnej nie kryją, że dążą do tego, by podstawowa opieka zdrowotna była faktycznie podstawą systemu, bowiem większość problemów zdrowotnych może i powinna być zabezpieczona przez wykwalifikowaną kadrę lekarzy rodzinnych.

Medyczne nowinki

Na trwającym w Łodzi XIX Kongresie Medycyny Rodzinnej w licznych sesjach wykładowych i szkoleniach praktycznych, które pozwalają szlifować umiejętności zawodowe, bierze udział blisko tysiąc specjalistów z całego kraju.

A program konferencji bogaty jest w warsztaty i wykłady poświęcone przede wszystkim nowościom w medycynie rodzinnej.

Specjaliści omawiają m.in. aktualne wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego i chorób płuc, nowe leki przeciwcukrzycowe i zalecenia dotyczące leczenia powikłań cukrzycy typu drugiego, a także nowe możliwości terapii hipercholesterolemii przy nietolerancji statyn.

Wśród zagadnień klinicznych, nad którymi debatują medycy, są zaś m.in. problemy urologiczne: nietrzymanie moczu, łagodny rozrost gruczołu krokowego, rak prostaty i kamica moczowa.

Ponadto chcemy mówić o pacjencie otyłym wymagającym zabiegu bariatrycznego, antybiotykoterapii i antybiotykooporności, rzadkiej chorobie krwi: mielofibrozie i wielu innych problemach klinicznych - zapowiadał dr hab. med. Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i jeden z pomysłodawców cyklicznych spotkań.

To nie wszystko. Profilaktyka przeciwnowotworowa, warsztaty z otoskopii i szycia ran, aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie, suplementy diety a leki, spirometria, aerozoloterapia... to wciąż tylko niektóre tematy licznych sesji naukowych.

E-zdrowie pod kontrolą

W programie łódzkiego Kongresu zaplanowane zostały także rozważania nad aspektami prawnymi czy rozwiązaniami administracyjnymi, z jakimi lekarz rodzinny boryka się w swojej codziennej pracy.

Jednym z takich aspektów jest e-zdrowie. Przypomnijmy, że od 1 grudnia 2018 roku specjaliści rodzinni są zobowiązani do wystawiania elektronicznych zwolnień. Realizacja e-recept już w tej chwili powinna być możliwa w każdej aptece, zaś od 1 stycznia 2020 każdy lekarz będzie miał możliwość wystawienia takiej recepty. Z kolei w 2021 roku w życie mają wejść e-skierowania.

Szczegóły planów dotyczących e-zdrowia resort zdrowia prezentować ma właśnie w trakcie łódzkiego Kongresu.

Nie mamy obaw co do e-zdrowia pod warunkiem, że będzie dobrze służyło naszym pacjentom i nam w codziennych obowiązkach - podkreśla dr hab. Tomasz Tomasik.

Dlatego właśnie podczas Kongresu zaplanowano warsztaty praktyczne o usługach e- zdrowia i e-receptach, a także nowych aplikacjach telefonicznych i innych rozwiązaniach technologicznych związanych ze zdrowiem.

Chcemy zaprezentować uczestnikom innowacyjne programy, bardzo pomocne w codziennej praktyce lekarza, które np. przy wypisywaniu recept wykluczają interakcje leków itd. Aktywnie wykorzystują je nasi koledzy w USA czy Europie, zaś u nas to wciąż mało znany temat - zaznacza dr Tomasz Sobalski, członek prezydium Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.